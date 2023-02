Wie is Tess Uytterhoeven, de vrouw achter zoveel succesvolle tv-programma’s? ‘Ik overtuig eerst mezelf voor ik dat bij iemand anders probeer’

Televisie maken was het laatste wat Tess ­Uytterhoeven (38) wilde doen. Maar ze bleek zich achter de camera perfect thuis te voelen. Intussen mag ze zich een sterkhouder bij Woestijnvis noemen. ‘Niemand kan neen zeggen tegen Tess.’

‘Politie! Handen zichtbaar! Staan! Staan!” De openingsscène van Recht naar de gevangenis, het programma waar Tess Uytterhoeven de voorbije maanden aan werkte, is er een die niet alleen bij justitieminister Vincent Van Quickenborne een blijvende indruk zal nalaten. Ook voor de kijker is het even schrikken wanneer de nietsvermoedende minister tijdens een vergadering op nogal kordate wijze wordt gearresteerd en nadien − helemaal in lijn met de programmatitel − recht naar de gevangenis wordt getransporteerd.

Het is een scène die Hazel Pleysier, programmadirecteur bij Woestijnvis, als vintage Tess Uytterhoeven omschrijft. “Tess zal altijd nadenken over hoe ze met haar programma’s − over onderwerpen die vaak niet de makkelijkste zijn − toch een breed publiek kan bereiken. Dat is een oefening die ze telkens heel goed maakt.”

“Logisch, toch?”, reageert Uytterhoeven wanneer we haar in Tilt, het bruinste café van Mechelen en wijde omgeving, het compliment van haar baas onder de neus schuiven. “Wanneer je een programma maakt, wil je toch dat zoveel mogelijk mensen het ook te zien krijgen? En dan moet je soms zoeken naar de juiste manier om dat te doen. Neem nu Ooit vrij (documentaireserie die in 2019 en 2020 een aantal gedetineerden volgde in de gevangenis en bij hun reclassering, red.). Ik ben heel blij met dat programma en de cijfers die het haalt. Een half miljoen kijkers, dat is prima. Maar tegelijk denk ik: zouden we daar niet toch meer jongeren mee kunnen bereiken? Eigenlijk moeten gasten van 18, die net op het punt staan om van het pad af te wijken, dat programma te zien krijgen. Zodat ze zien in welk systeem ze terecht dreigen te komen.”

En dus begint Recht naar de gevangenis met een scène die recht uit een of andere actiefilm lijkt te komen. “Er zit inderdaad cinema in”, zegt Uytterhoeven. “Maar die beelden zijn niet alleen bedoeld om meer volk te trekken. Ze zijn ook functioneel. Je kunt praten over opsluiting en wat dat met een mens doet, maar dat komt veel minder hard binnen dan wanneer je dat ook effectief te zien krijgt.”

BIO 38 jaar • groeide op in Mechelen, waar ze nog steeds woont met haar vrouw en twee kinderen • studeerde taal- en letterkunde • begon haar televisiecarrière bij Man bijt hond • maakt docu­programma’s voor Woestijnvis • won de Ha! van Humo voor Het proces dat niemand wou, over de zaak-Bart De Pauw • dochter van tv-maker Mark Uytterhoeven en keramiste Ann Van Hoey • haar nieuwste reeks, Recht naar de gevangenis, is binnenkort te zien op Play4

Het gevangeniswezen is een thema dat Uytterhoeven al langer fascineert. Waarom dat zo is, weet ze eigenlijk niet, vertelt ze. “Ik ben per toeval in die gevangeniswereld beland. Misschien heeft het te maken met mijn constante zoektocht naar mensen en hun verhalen. Die liggen in een gevangenis voor het rapen. Iedereen heeft daar een verhaal.”

Verhalen die bovendien vaak veel minder zwart-wit zijn dan de buitenwereld denkt. “Het is een polariserend onderwerp. Kijk maar naar wat er in de comments op krantensites opduikt wanneer het gaat over gevangenissen en de manier waarop daarbinnen met gedetineerden wordt omgegaan. Heel snel gaat het dan over sleutels die best weggegooid kunnen worden of voedselrantsoenen die uit water en brood bestaan. En dat terwijl uit alle onderzoek blijkt dat de maatschappij veiliger maken begint met kortere gevangenisstraffen en betere begeleiding van gedetineerden. Dat is de enige manier om recidiven te voorkomen.”

Tijdens het draaien van Ooit vrij kwam Uytterhoeven in contact met een hele reeks gevangenisdirecteurs en experts die perfect de vinger konden leggen op de pijnpunten binnen het beleid, en die bovendien een duidelijke visie hadden van hoe het anders moest. Alleen hadden ze geen platform om die boodschap te brengen. “Aanvankelijk was het plan om een aantal van hen aan tafel te zetten bij Gilles De Coster, om daar een programma aan over te houden zoals Gilles er ook al had gemaakt over strafpleiters en rechters. Alleen weet je dat naar zo’n programma een specifiek publiek zal kijken. Terwijl ik net een breed segment van de bevolking wilde bereiken.”

Zo ontstond het idee om zes hooggeplaatste magistraten, waaronder ook de justitieminister, vier dagen lang op te sluiten. Met een aantal ex-gedetineerden als tijdelijke celgenoot. Niet alle magistraten liepen meteen warm voor dat plan. “Maar tegen Tess kan niemand neen zeggen”, beweert Marleen Wetzelaer, die tijdens het draaien van Ooit vrij nauw met haar samenwerkte. “Dat is haar grootste kwaliteit.”

Die kwaliteit kwam eerder toevallig aan het licht toen Uytterhoeven helemaal aan het begin van haar televisiecarrière op de redactie van Man bijt hond belandde. “Samen met Gunther Desamblanx vormde Tess een onweerstaanbare tandem”, vertelt Wetzelaer. “Of we nu mensen zochten die wilden vertellen waarom ze graag in hun peignoir rondliepen, of onderbroekenverkopers die het belang van goed ondergoed in de verf wilden zetten, Tess en Gunther vonden altijd mensen die er on camera over wilden vertellen.”

Ha! van Humo

Ook Guy T’Sjoen, een van de topdokters die Uytterhoeven voor het gelijknamige programma een tijdlang schaduwde, kan meepraten over die overtuigingskracht. “Mijn man wilde absoluut niet dat er bij ons thuis gefilmd werd. Ik mocht wat hem betreft gerust aan het programma meewerken, zolang hijzelf en ons huis maar buiten beeld bleven. Maar dat was buiten Tess gerekend. Eén gesprek, meer had ze niet nodig om hem over de streep te trekken. Ze slaagt er op een of andere manier in om heel snel een vriendschapsband te smeden. Al na twee ontmoetingen had ik niet meer het idee dat ik tegen een journaliste aan het praten was. Het voelde toen al alsof ik met een vriendin aan tafel zat.”

Pleysier vult aan: “Tess legt heel veel van zichzelf in die contacten. Door eerlijk te zijn en zich bloot te geven ontstaat heel snel een gevoel van vertrouwen.” Uytterhoeven zegt zelf nog niet echt nagedacht te hebben over een verklaring voor het gemak waarmee ze er in slaagt mensen voor haar ideeën te winnen. “Ik dacht vroeger dat het toeval was.”

Woestijnvis-collega Martin Heylen: ‘Ze heeft een enorme drive en wil dat de rest van haar team haar daarin volgt. Dat zorgt ervoor dat ze je constant achter de veren zit.’ Beeld Rebecca Fertinel

Maar sinds ze een paar gastlessen over interviewtechnieken mocht geven is er toch een soort theorie ontstaan. “Ik geef die studenten altijd de boodschap mee dat ze goed moeten nadenken voor ze iemand een microfoon onder de neus duwen. Jij beslist op dat moment immers wie op tv of in de gazet komt. Jij beslist wie een platform krijgt, dus moet je er op zijn minst bij stilstaan of dat wel een goed idee is. Dat is althans hoe ik werk. Alleen als ik het zelf oprecht een goed idee vind om iemand aan het woord te laten, zal ik die persoon proberen te overtuigen zijn of haar verhaal te doen. Ik overtuig dus eerst mezelf voor ik dat bij iemand anders probeer.”

Het is ook de aanpak die Uytterhoeven hanteerde bij het draaien van Het proces dat niemand wou. In die driedelige documentaire over de zaak-De Pauw doen de acht vrouwelijke slachtoffers voor het eerst en het meteen ook het laatst hun verhaal. “Ik heb hun gewoon verteld dat een televisiedocumentaire volgens mij de enige manier was om hun verhaal echt in eigen handen te houden. Tv is nu eenmaal dwingender dan printmedia en je kunt er je verhaal in je eigen woorden doen.

“Ze wisten dat ze sowieso in een shitstorm zouden belanden zodra het proces van start ging. Dan is het toch beter om één keer zelf je verhaal te doen in plaats van het honderd keer door anderen te laten vertellen? Ik was er echt van overtuigd dat die aanpak de beste was. Voor alle betrokkenen. En die vrouwen zijn me daarin gevolgd.”

Tranen op de achterbank

Ondanks de Ha! van Humo die Uytterhoeven voor dat laatste programma won en het stilaan indrukwekkende lijstje programma’s waarbij haar naam op de aftiteling staat, was het nooit de bedoeling om voor tv te gaan werken. Integendeel zelfs. “Dat was het allerlaatste wat ik wou doen”, vertelt Uytterhoeven. Een beslissing ingegeven door een jeugd met een te bekende vader en te veel televisieruis op de achtergrond.

“Het was bij ons thuis nooit stil”, vertelt Uytterhoeven. “Altijd stond de televisie op. Dat was een groot discussiepunt tijdens mijn puberteit. Papa was toen bezig met Alles kan beter. Elke minuut tv die hij extra kon zien was een extra kans om daar een persiflage op te maken. Hij zat constant voor de tv. Dat zorgde voor wrevel. Ik zag wat hij deed niet als een job. In mijn ogen was hij een soort Onslow (personage uit de komische reeks ‘Schone schijn’, red.). Maar dan de Mechelse versie.” (lacht) Ondertussen besef ik natuurlijk wel dat hij zich te pletter werkte.

Maar toen Uytterhoeven haar diploma taal- en letterkunde haalde, bleek er niet zoveel vraag naar iemand die vloeiend Spaans naar Engels kon vertalen en omgekeerd. “Ik was van plan om bij Ikea te gaan werken toen een vriendin me vertelde dat ze bij Woestijnvis op zoek waren naar mensen die goed Spaans spraken.” Wat volgde, was een jaar research in een hele waslijst aan Zuid-Amerikaanse landen voor een programma dat uiteindelijk nooit gemaakt zou worden. Aan het eind gevolgd door een transfer naar de Man bijt hond-redactie. Vandaar ging het naar het team van Martin Heylen, waar Uytterhoeven voor het eerst als regisseur aan de slag mocht.

Die eerste buitenlandse tripjes herinnert Heylen zich nog goed. Vooral de reis naar de roots van Élodie Ouédraogo in Burkina Faso draaide uit op een beproeving. “Dat was een sleutelmoment in haar carrière”, denkt Heylen. “Tess heeft daar een aantal keer wenend op achterbank gezeten. Maar ze beet door en bleef ervoor gaan. Dat maakte voor mij duidelijk dat ze een hele straffe was.” Hun verblijf in Burkina Faso leverde haar ook een bijnaam op. “Ik noem haar de vrouw met het zweepje”, zegt Heylen. “Ze heeft een enorme drive en wil dat de rest van haar team haar daarin volgt. Wat ervoor zorgt dat ze je constant achter de veren zit.”

Ook Uytterhoeven zelf heeft levendige herinneringen aan hun verblijf in Burkina Faso. “Een wel heel heftige vuurdoop”, vertelt ze. “Tijdens een van de interviews die we daar deden, had iemand blijkbaar iets verteld wat niet naar de zin was van het regime. Ik weet zelfs niet meer waar het precies over ging. Iets onbenulligs, vonden wij. Maar daar dachten ze in Burkina Faso duidelijk anders over. Plots hadden de militairen ons in het vizier. We werden constant gecontroleerd en op gegeven moment zelfs klemgereden.

“Toen we uiteindelijk terugkeerden heb ik in de luchthaven doodsangsten uitgestaan. Bij elke controle vreesde ik dat ze onze tapes in beslag zouden nemen en we met lege handen terug naar huis zouden moeten. Het was een enorme opluchting toen we uiteindelijk op dat vliegtuig raakten.”

De handdoek in de ring gooien was, ondanks de tranen op de achterbank, nooit een optie. “Daarvoor deed ik het te graag. En ik heb er veel van geleerd. Dat ik goed voor mijn ploeg moet zorgen bijvoorbeeld.” Uytterhoeven vertelt dat ze tijdens die reis zowat alles op beeld wilde. En dus constant opdrachten gaf aan de meegereisde cameraman en zijn klankcollega. Tot die twee plots hun materiaal op de grond lieten staan. “Ze wilden niet meer werken tot ze een cola kregen.”

Heylen heeft het dus bij het rechte eind wanneer hij haar ‘de vrouw met het zweepje’ noemt? “Toen misschien wel. Ondertussen ben ik rustiger geworden en ben ik sneller tevreden met wat wel al gedraaid hebben. Maar het is ook de cultuur waarin ik opgevoed ben. Bij Man bijt hond aten de regisseurs ’s middags nooit. Daar was geen tijd voor. En monteren deden we in de auto op de terugweg naar de redactie. Die manier van werken was de enige die ik kende.”

Beeld Rebecca Fertinel

Ook andere collega’s hebben het over Uytterhoevens uitzonderlijke werktempo en energie. “Tess staat altijd aan”, vertelt Wetzelaer. “Ze stopt niet tot het naar haar gevoel helemaal goed is. Ze is constant bezig. Ook tijdens haar vrije tijd. Zij doet in één weekend dingen waar ik drie weekends voor nodig heb. Toen ze onlangs vertelde dat ze van plan was ’s avonds eens uitgebreid in bad te gaan, kon ik me daar moeilijk iets bij voorstellen. Tess is gewoon niet het type voor dat soort dingen.”

Uytterhoeven moet lachen wanneer haar badgewoontes ter sprake komen. “Ik doe veel. Dat klopt. Maar ik heb nu eenmaal veel energie. En ik beleef graag dingen. Als we met het gezin kunnen kiezen tussen een namiddag thuis en een namiddag samen op pad, dan zullen we altijd voor dat laatste kiezen. Maar ik probeer wel te leren om af en toe eens niks te doen. Omdat veel mensen me zeggen dat dat goed voor je is. En dus ga ik tegenwoordig soms eens in bad. Ik probeer dus wel te vertragen, al blijft mijn agenda redelijk vol staan. Maar is dat niet eigen aan deze tijd? Ik ben toch niet de enige die het zo druk heeft?”

Heylen zoekt de verklaring voor het hoge werkritme van Tess eerder in de genetica. Vader Mark is immers niet alleen een van de beste televisiemakers van het land, hij staat ook bekend als een van de grootste perfectionisten in het televisiewereldje. Met alle lange werkdagen die daarbij horen. En Heylen is niet de enige die er zo over denkt, zo blijkt in café Tilt, waar zowel vader als dochter kind aan huis is. Wanneer een van de stamgasten aan Tess vraagt hoe het met haar gaat en ze antwoordt dat ze het druk heeft, klinkt een diepe zucht. Gevolgd door de vaststelling: ‘Het zal in het bloed zitten.’”

Het strikte regime van vader Uytterhoeven zorgde ervoor dat hij vaak afwezig was. In België was hij meestal hard aan het werk en wanneer een programma af was verdween hij naar zijn berg in Frankrijk om uit te blazen. “Vraag Tess maar eens of zij van plan is het anders te doen”, tipt Heylen.

Het antwoord op die vraag is duidelijk. “Ik probeer het helemaal anders te doen”, reageert Uytterhoeven. “Net als mijn vader werk ik hard en veel. Maar dat is vooral omdat ik mijn job zo graag doe. Mijn mails checken bijvoorbeeld, dat zie ik niet als werk. Integendeel. Ik ben nu al benieuwd om te zien welke berichten er na ons gesprek zullen zijn binnengelopen op mijn telefoon.” Het grote verschil zit hem volgens Uytterhoeven in wat ze na zo’n intense werkperiode doet. “Mijn vader ging dan in Frankrijk op zijn berg zitten, waarbij je dat zitten heel letterlijk mocht nemen. Ik doe, wanneer het rustiger is op werkvlak, van alles met het gezin.”

Dat neemt niet weg dat de twee kinderen van Tess, net als zij destijds, ook soms vinden dat televisie een net iets te grote plaats inneemt in de huiskamer. “Nu ze groter worden spreken ze dat ook uit. Dat hoor je als ouder niet graag, dus ik probeer er rekening mee te houden.” Ook al omdat Uytterhoeven weet hoe het voelt om over de grens te gaan.

Ze vertelt dat ze tijdens het eerste seizoen van Ooit vrij soms zes draaidagen per week had. “Ik was veertien uur per dag van huis en wanneer ik dan ’s avonds laat eindelijk in de zetel zat, moest ik nog de planning voor de volgende dag op mail zetten. Ik had op dat moment geen leven meer. Gelukkig waren de kinderen toen nog kleiner en konden ze me daar niet op aanspreken. Hadden ze dat wel gedaan dan was ik, denk ik, uit die productie moeten stappen. Maar soit, we moeten niet eeuwig blijven praten over het feit dat ik te veel werk. Bij Woestijnvis werkt iedereen te veel. En is dat trouwens niet in de hele televisiesector het geval?”

Slechte raadgever

Overweegt ze dan nooit een carrièreswitch? Naar het voorbeeld van haar mama Ann Van Hoey, die na haar vijftigste werelwijd naam maakte als keramiste. “Dat toont dat op elk moment van je leven alle wegen nog open liggen”, vindt Uytterhoeven. Ze vertelt over haar buitenlandse avonturen in Canada, Peru en Spanje. Allemaal landen waar ze ooit nog heeft gewoond en hoe ze daar merkte dat we in Vlaanderen op een heel eigen manier over carrières denken.

“Bij ons is het normaal dat mensen hun hele loopbaan door min of meer hetzelfde doen. Maar in veel andere landen denken ze daar helemaal anders over. Wat mama heeft gedaan bewijst dat ook: je kunt jezelf heruitvinden. Waarom zou je niet eens een jaar groenten gaan telen? Of les gaan geven? Het is jouw leven en je leeft het maar één keer. Dan kan je toch maar beter wat dingen uitproberen? Natuurlijk is dat een risico. En als het tegenvalt kan je misschien niet meer terug naar wat je vroeger deed.

“Maar gewoon op je stoel blijven zitten is ook geen garantie. Misschien zeggen ze bij Woestijnvis binnen drie jaar: ‘amai, wat een oude foef is die Tess geworden’ en schuiven ze me alsnog aan de kant. Je kunt nooit voorspellen hoe het loopt. Je moet je niet laten leiden door angst. Dat is een slechte raadgever.”

Ze mag dan al in Lima, Quebec en Granada hebben gewoond, tegenwoordig is Uytterhoeven thuis in Mechelen. In een huis dat op precies 750 meter van dat van haar ouders staat. “Oorspronkelijk hadden we een huis op het oog dat nog dichter stond. Amper 400 meter. Toen we daarnaast grepen en we 350 meter een ander pand kochten, was mijn vader teleurgesteld. “Toch wel ver, vond hij. Toen dacht ik: serieus? Je hebt mijn hele jeugd in Frankrijk gewoond en nu vind je 750 meter plots ver?”

Ze woont graag in Mechelen, vertelt ze. “Ik hou ervan om op zaterdag naar de markt te gaan en daar onze vrienden, de vrienden van mijn ouders en de vriendjes van onze kinderen tegen het lijf te lopen. Dat voelt heel warm aan. Ik ben daar oprecht dankbaar voor.”

Dat betekent niet dat een langer verblijf in het buitenland geen optie meer is. Eens over de grenzen kijken zet je denkkaders weer in perspectief, vindt Uytterhoeven. Maar dat is niet de enige reden waarom ze zich niet te hard aan Mechelen wil hechten, zo blijkt. “Ik maak als lesbienne nu eenmaal deel uit van een bevolkingsgroep die niet overal gesmaakt wordt. Toen ik twintig jaar geleden uit de kast kwam, was dat allesbehalve evident. Lesbiennes werden toen niet op dezelfde manier aanvaard zoals dat nu het geval is. Sindsdien is er gelukkig veel veranderd.

“Maar net voorbij onze landsgrenzen is er ondertussen een beweging in de andere richting ingezet. In Polen zijn er tegenwoordig zones waar geen lgbtq+-mensen mogen komen. Terwijl dat land wel een lid van de Europese Unie is. Mijn vrouw en ik zijn onlangs in Dubai geweest. Daar beland je als lesbienne zonder pardon in de cel. In het hotel waren we bang om een kamer met dubbelbed te vragen.

“Trouwens, ook in België worden nog steeds mensen vermoord omdat ze homoseksueel zijn. Ik ben me er scherp van bewust dat alle dingen die de voorbije twintig jaar ten goede veranderd zijn, even snel teruggedraaid kunnen worden. De rechten die we nu verworven hebben zijn niet voor de eeuwigheid. Het is echt niet omdat alles nu goed geregeld is dat het niet weer bergaf kan gaan.”

Beeld Rebecca Fertinel

Uytterhoeven vertelt over vrienden van haar grootouders die de concentratiekampen hebben overleefd. Zij vertelden verhalen over hoe gays daar behandeld werden. “Die verhalen hebben er bij mij hard ingehakt. Wanneer hier ooit weer iets soortgelijks gebeurt, ben ik bij de eersten die ze op de camion zullen duwen. Dat besef zorgt ervoor dat ik in mijn hoofd flexibel wil blijven omgaan met de plaats waar ik woon.”

Datzelfde besef heeft nog een ander effect. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat wanneer Humo Tess Uytterhoeven vraagt wat volgens haar de beste mop is, ze met dit exemplaar op de proppen komt: ‘Papa, papa! Kunnen holebi’s kinderen krijgen?’ vraagt een ventje aan zijn vader. ‘Nee, jongen’, antwoordt de vader. ‘De holebi legt eieren.’

Het is ook de reden waarom Uytterhoeven in interviews vaker dan haar lief was de pijnlijke verhalen vertelde over hoe ze de voorbije jaren verbaal en soms ook fysiek werd aangevallen, gewoon omdat ze op vrouwen valt. “Toen ik ontdekte dat ik lesbienne was, waren er heel weinig voorbeelden”, legt ze uit. “Queer personen waren gewoon totaal afwezig in de mainstreamcultuur. Er was toen welgeteld één film waarin twee vrouwen op elkaar verliefd werden: Aimée & Jaguar, een film die geen enkele hetero kent maar die alle lesbo’s die twintig jaar geleden jong waren wel gezien hebben.

“Daarom grijp ik nu elke kans om over mijn ervaringen te praten. Als ik er daarmee kan toe bijdragen dat lgbtq-personen aanwezig zijn en blijven in de mainstream, doe ik dat graag. Heel soms komt daar reactie op. Na De slimste mens kreeg ik van een aantal meisjes berichten. Meisjes die hoopten ooit zo vrij te kunnen leven als ik dat doe. Daar doe ik het voor, om hen de weg te tonen.”

Recht naar de gevangenis, vanaf 28 februari op Play4