Wie is de Mol? Alle theorieën en tips op een rij: ‘Als hij de mol is, loop ik een marathon’

De finale van De mol gaat pas zondagavond op antenne en toch menen verschillende ex-kandidaten, mollen en kenners nu al te weten wie de saboteur is. Ze delen hun theorieën en voorspellen wie straks met de groepspot aan de haal gaat. ‘Ik sluit hem volledig uit als saboteur.’

Lancelot is de mol want

De reis is amper enkele dagen bezig wanneer vastgoedmakelaar Lancelot zijn molboekje uitdagend aan de camera toont. ‘Ben ik de mol?’, heeft hij op het papier gekrabbeld. De toon is meteen gezet: Lancelot is een zelfzekere speler die zich tijdens elke aflevering laat gelden.

“Normaal gaan we ervan uit dat de saboteur onder de radar blijft, maar dit jaar is hij net heel erg in your face”, zegt Marc Denys, beheerder van de Facebookgroep waarin bijna 60.000 fans over het programma speculeren. De man is er rotsvast van overtuigd dat de mol uit de koekenstad komt. Wie het parcours van Lancelot onder de loep neemt, merkt dat die theorie niet volledig ongegrond is.

Al in de eerste aflevering wordt duidelijk dat Lancelot een uitzonderlijk talent heeft om zich in posities te manoeuvreren waar veel geld verbrast kan worden. Tijdens de openingsproef waarbij de kandidaten het tijdsverloop van een wandeltocht inschatten, komt hij als eerste bij de finish aan. Hij drukt veel te vroeg op de stopknop en doet daardoor 4.000 euro in rook opgaan.

Wanneer de groep enkele afleveringen later een gastcollege in goede banen moet leiden, is het Lancelot die voor de klas staat. Anderen kunnen hem de leerstof aanleveren, maar daar gaat hij creatief mee om. Met opvallend stuntelig Engels verkwanselt hij een groot deel van de tijd, waardoor hij de studenten geen belangrijke info over de examenvragen kan geven. De meerderheid van de jongeren slaagt niet voor de test, waardoor 3.000 euro verloren gaat.

Beeld uit de voorlaatste aflevering van 'De mol' 2023. Zondag vechten de drie overgebleven kandidaten het onder elkaar uit. Beeld Beeldfabriek

Tijdens moeilijke opdrachten houdt Lancelot zich meer gedeisd en rekent hij op de wanprestaties van anderen. In de tweede aflevering kunnen de deelnemers geld verdienen door quizvragen te beantwoorden en bepaalde voorwerpen van een rijdende trein in een net te gooien. “Comfort gaf veel goede antwoorden, maar Lancelot zei bijna niets. Daarna gooide hij toch met een van de duurste voorwerpen. Mis, uiteraard”, zegt Axel Pailler, die in 2019 de editie van De Mol in Vietnam won. Na omwegen langs Leïla en Thomas is Lancelot nu zijn hoofdverdachte. “Tijdens de proef met het aardappelkanon greep hij ook meteen naar de waardevolle geschilde aardappelen. Hij wist nu eenmaal dat die geld waard waren”, aldus Pailler.

Als Lancelot zijn groepsgenoten al weken bedondert, verdient hij bovendien lof voor zijn uitstekende capaciteiten als acteur. Wanneer de kandidaten in de derde aflevering een rood ei krijgen dat ze een nacht moeten beschermen om geld te verdienen, reageert de Antwerpenaar woedend wanneer blijkt dat zijn exemplaar gestolen is. Die competitieve houding zou zo maar eens geacteerd kunnen zijn.

Lancelot. Beeld SBS

Of is niet de mol want

Denys en Pailler verwachten dat Lancelot straks zijn verraad opbiecht, maar niet iedereen gaat mee in hun logica. “Voor mij is Lancelot als mol uitgesloten”, vertelt Lloyd Vermeulen, die zich in Mexico tot winnaar van De Mol 2018 kroonde. Hij verwijst naar de vierde aflevering waarin de kandidaten een proef in een bunker speelden. Lancelot kreeg toen samen met Lieselot de kans om pasvragen op te pikken, maar het duo liet ze liggen en bracht zo 5.000 euro in de groepspot.

“Zowel voor de mol als voor een kandidaat is dat eigenlijk een onbegrijpelijke actie, maar ik denk dat Lancelot met zijn rug tegen de muur stond”, zegt Denys. Vlak na die opdracht klaagt de mol in een geanonimiseerd dagboekfragment nog dat het moeilijker saboteren is als kandidaten collectief beslissen om geld boven persoonlijke voordelen te kiezen.

Verborgen tips

Iedere aflevering van dit seizoen begint met een citaat uit een bekende Hollywoodfilm. In de Mollengroep op Facebook meent een aandachtige kijker dat er in alle titels verwijzingen naar ridders en koningshuizen zitten. Lancelot deelt zijn naam immers met de bekendste ridder van de Ronde Tafel. The Shining is bijvoorbeeld een adaptatie van een roman van Stephen King en Coming to America gaat over een kroonprins die zijn land verlaat. Denys wijst er ook op dat de naam van Gilles De Coster tweemaal verkeerd gespeld werd in de krant die in aflevering vier in beeld kwam. Er stond telkens een ‘l’ te weinig. Een verwijzing naar de voornaam van de mol?

Comfort is de mol want

“Ik heb een boekje waarin ik opschrijf welke positie ik als mol bij een proef zou willen en welke kandidaten er effectief stonden. Daar duikt eenzelfde naam telkens weer op.” Vijf jaar geleden leidde Pieter Delanoy als mol iedereen de tuin om en sindsdien volgt hij het programma als kijker op de voet. Hij ziet een ideale saboteur in Comfort, de sympathieke gynaecologe uit Jette die al sinds het begin van de reeks goed in de groep ligt.

In de eerste aflevering krijgt ze als voormalig turnster het vertrouwen om als laatste boven een klif te slacklinen. Ze moet een goedgevuld spaarvarken ophalen, maar dat loopt volledig mis. Ze valt van het koord en daarmee gaat de volledige inzet van de opdracht verloren. Een misstap die haar medekandidaten haar snel vergeven. Iedereen maakt fouten, toch?

Terwijl Lancelot verdacht wordt voor zijn flagrante flaters, wijzen mollenvangers naar Comfort omwille van haar even subtiele als gracieuze sabotages. Tijdens de proef waarbij de kandidaten namen van paarden aan de juiste ruiter moeten koppelen, meent zij dat Lucky Luke bij Jolly Jumping hoort. Dat is verkeerd, het paard heet Jolly Jumper, en er gaat meteen 1.000 euro verloren.

Even later wordt ze uit het spel gezet, waardoor de verantwoordelijkheid in de moeilijk haalbare opdracht nog meer bij anderen terechtkomt. Wanneer de kandidaten in een latere aflevering geblinddoekt boodschappen doen en ondersteuning krijgen van robots, speelt Comfort haar geautomatiseerde maatje dan weer op onfortuinlijke wijze kwijt. Even later is ook de batterij van het toestel leeg. Met de uiteindelijke opbrengst van 400 euro zou een mol erg tevreden zijn.

Delanoy merkt ook op dat Comfort erg tactisch speelt en daardoor onder de radar blijft. “De mol moet niet altijd zelf saboteren, maar soms ook kandidaten bespelen en daar een voordeel uit putten.” In de proef waarbij de kandidaten een bom op een bus moeten ontmantelen, mag Comfort vanaf de zijlijn cruciale tips geven. Opvallend genoeg geeft ze de juiste informatie door waarmee de bom onschadelijk gemaakt kan worden, maar Toos vertrouwt haar niet en de opdracht mislukt. “Nu merk ik dat Toos veel vaker opdrachten met Comfort speelt. Volgens mij heeft hij haar door en wil hij ze in de gaten houden”, aldus Delanoy.

Comfort. Beeld SBS

Of is niet de mol want

Als Comfort een kandidaat is, dankt ze haar plek in de finale aan een onwaarschijnlijke meevaller in de helft van de reis. Aan het eind van aflevering vier krijgt ze een rood scherm te zien, maar ze redt haar vel door de juiste kinderfoto’s van medekandidaten te herkennen. Ze mag daardoor enkele vragen opnieuw invullen en scoort beter dan Leïla. De emotionele reactie van Comfort is erg geloofwaardig en bovendien zouden de makers een risico nemen door de mol in zo’n positie te brengen. Het zou opvallen als ze zonder hulp van medekandidaten plots genoeg foto’s kon herkennen om voldoende vragen in te vullen en over de slechtst scorende speler te wippen.

“Daarnaast vraag ik me af hoe de berekening van die testscore dan zou verlopen”, zegt ex-winnaar Vermeulen. “Het kan een van de meest onorthodoxe en geniale zetten in het programma zijn, maar ik schreef Comfort na die proef af als mol”.

Verborgen tips

In de halve finale moeten de kandidaten Amerikaanse staten op een blinde kaart aanduiden. De vorm van Californië lijkt daarbij niet te kloppen. Een verwijzing naar de finalist wiens naam eveneens met een ‘C’ begint? De initialen van Comfort duiken bovendien ook elders op in het programma: de nummerplaat van de bus met de bom begint met CM11. Fans van het programma menen er een teken in te zien dat Comfort de mol is in het elfde seizoen.

Aan de ingang van de supermarkt staat dan weer een bord met daarop een verwijzing naar de website jgdm.com. Dat webadres bestaat niet, maar in de Mollengroep op Facebook zijn kijkers ervan overtuigd dat het een afkorting is voor ‘Juist gevonden: de mol Comfort’. Na de recentste aflevering van Café de mol is ten slotte een reclamespot voor een nieuwe wagen van Renault te zien. Met in drukletters op het display: Comfort.

Toos is de mol want

Een goedlachse kandidaat die de beste leerling van de klas wil zijn en op cruciale momenten toch steken laat vallen. Als schrijnwerker Toos de saboteur is, leunt zijn strategie dicht aan bij die van een voorganger. “Hij is net als Gilles Van Bouwel in het vierde seizoen heel gemotiveerd, maar dat kan een dekmantel zijn”, zegt Elisabet Haesevoets, die in 2019 ontmaskerd werd als mol.

Tijdens de proef waarbij de spelers bekende ruiters aan paarden moeten linken, rent haar hoofdverdachte zich de benen uit het lijf. Alleen heeft hij ‘per ongeluk’ de naam van het paard Witje als Witse gehoord. De norse politiecommissaris heeft vooralsnog geen paard en zijn inspanningen leiden nergens toe.

Wanneer de kandidaten later de bom op de bus ontmantelen, zit Toos achter het stuur. Het is een cruciale positie en hij maant iedereen aan om geconcentreerd te blijven, tot hij later zelf een speelgoedautootje overrijdt. De informatie van die wagen is noodzakelijk om de bom onschadelijk te maken en dus verbaast het niet dat ook die proef mislukt.

“Je voordoen als een gedreven speler en dan geld verspelen door zoiets jammers is een typische mol-tactiek. Toos is sympathiek en zit er altijd wel voor iets tussen als er iets misgaat”, zegt Vermeulen.

Hij heeft Toos al langer in het vizier en verwijst naar het spel waarbij de schrijnwerker samen met Lieselot een kamer vol vrijstellingen betreedt. Als één van hen het persoonlijke voordeel neemt, gaat er 5.000 euro in de groepspot. Als ze allebei passen, wordt er 2.000 euro verdiend. Na een slechte ervaring in de openingsaflevering bedankt Lieselot meteen voor het voordeel, maar Toos gaat niet in op de kans om 5.000 euro extra te verdienen.

“Ik vond dat heel frappant”, zegt Vermeulen. “Meestal kost een persoonlijk voordeel de groep geld, maar tijdens die opdracht kan hij het allebei krijgen. Waarom zou je dat dan niet doen als kandidaat?”

De ontspannen houding van Toos springt ook in het oog. Bij de eliminaties zakt hij zelfverzekerd onderuit. Hij wacht glimlachend op de uitslag, al komt dat misschien omdat hij als mol helemaal niet bang hoeft te zijn om af te vallen. “Zeker tijdens de halve finale was hij wel heel erg op zijn gemak”, vindt Vermeulen. “Je weet dat het heel jammer is om dan nog af te vallen. Ik stond toen zelf te trillen op mijn benen.”

Toos. Beeld SBS

Of is niet de mol want

“Als Toos de mol is, loop ik volgend jaar een marathon”, zegt Pailler. De winnaar van het seizoen in 2019 ziet hem net als een gedreven speler en verwacht dat hij zondag met de groepspot aan de haal gaat. De schrijnwerker heeft zelf wel degelijk inspanningen gedaan om dat bedrag de hoogte in te stuwen.

Tijdens de opdracht waarbij de kandidaten situaties op tekeningen moeten uitbeelden op foto’s houdt Toos de touwtjes stevig in handen. Hij let erop dat iedereen de tekening precies nabootst en brengt zo 3.000 euro in de groepspot. Bij het slacklinen zou het eveneens perfect mogelijk zijn om subtiel de mist in te gaan, maar Toos legt het parcours perfect af en gooit 1.000 euro in het spaarvarken.

“Ik sluit hem ook volledig uit als saboteur”, zegt ex-mol Delanoy. “Maar misschien staat er maandag in de krant dat het fout is. Dat zou heel straf zijn. Dan kwam hij over als speler van het jaar en heeft hij toch iedereen bedot.”

Verborgen tips

In De mol drinken kandidaten wel vaker een glas, maar presentator Gilles De Coster is dit jaar wel opvallend ijverig om een toost uit te brengen. Daarnaast kwam de toast uit de broodrooster in de openingsaflevering uitgebreid in beeld. Met wat goede wil kunnen het zomaar eens verwijzingen naar de voornaam van de saboteur zijn. Wanneer de mol met zijn Amerikaanse handlanger praat, gebruikt hij de uitdrukking ‘let’s do this’. Het is een uitspraak die Toos ook doet. Al zal pas zondag duidelijk worden of hij niet gewoon een voorstander van de Engelse taal is.