Wie Fabrizio in ‘The Bachelor’ met een #MeToo-bril bekijkt, zou de wenkbrauwen kunnen fronsen

Ik heb een vraag. Over het gedrag van Fabrizio in The Bachelor. Let wel, geen antwoord, alleen een vraag. Maar ze knaagt al een paar dagen zo hard dat ik ze u, beste lezer, graag in alle openheid wil voorleggen.

Ja, ik kijk naar The Bachelor. Ik hou van junk-tv. Als ik iets wil leren, lees ik wel een boek. Televisie dient om het verstand op nul te zetten. Onder nul soms. The Bachelor is junk-tv. Fabrizio, die bekend werd dankzij Temptation Island, dat andere junkprogramma, zoekt zogezegd een partner. Een aantal vrouwen uit Vlaanderen en Nederland brengt enkele weken met hem door in Griekenland en elke week valt er een af. Tot – dat is het idee – de Enige Ware overblijft. Tot zover: niets aan de hand. Alles chill.

Maar vorige week gebeurde er iets wat mij niet wil loslaten. Fabrizio had drie dates van telkens 24 uur, inclusief overnachting dus, met de nog overblijvende vrouwen. Nu zijn er nog maar twee, dus deze week volgt de ontknoping. Over de voorlaatste aflevering hebt u misschien al iets gelezen, maar Fabrizio had toen seks met alle drie de vrouwen.

Nu gelden inzake seks wat mij betreft algehele vrijheid en blijheid, zolang het gaat over volwassen mensen die bij volle bewustzijn akkoord gaan met alle gestelde handelingen. Dat is in The Bachelor uiteraard ook het geval. Geen van de vrouwen is tegen haar wil naar Griekenland gebracht om Fabrizio via gesprekken en romantische of sportieve activiteiten te laten uitdokteren of zij misschien de liefde van zijn leven is.

Een soort machtspositie

En toch knaagt die seksuele hattrick. De dames zelf hebben al verklaard dat ze er geen probleem mee hebben (ik denk niet dat ze contractueel anders kunnen), maar Fabrizio bevond zich in een soort machtspositie. De vrouwen willen hem alle drie, hij kan kiezen – en voor de trouwe kijker is het moeilijk te geloven dat hij die keuze vorige week al niet gemaakt had, dus vóór de vrolijke driedaagse. Wie dat met een #MeToo-bril bekijkt, zou daarbij – ik wil de pret niet bederven, maar het moet – toch de wenkbrauwen kunnen fronsen. Fabrizio gebruikt zijn positie als begeerlijke vrijgezel om te stoeien met vrouwen die er alle belang bij hebben hem te tonen dat ze seksueel interessant zijn.

Dat is het format. Maar is dat wel oké?

Omdat ik twijfelde over deze vraag, belde ik een vrouwelijke collega van wie ik al veel geleerd heb. Ze begreep mijn invalshoek, maar voegde eraan toe dat de vrouwen niet per se slachtoffers hoeven te zijn: misschien gebruiken zij The Bachelor wel omdat ze die Fabrizio gewoon eens wilden binnendraaien. Of om bekend te worden.

Zou kunnen. Maar zeker de twee vrouwen die nu nog overblijven lijken echt verliefd op de getatoeëerde hunk. Vandaar mijn vraag: is er vorige week in The Bachelor een grens verlegd? Of, ik fluister dit héél zachtjes: overschreden? Ik weet het niet, ik twijfel.

Wat denkt u?

The Bachelor, laatste aflevering van dit seizoen, vanavond om 20.40 uur op Play4.