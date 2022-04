‘Why We Fight?’: als de ambitie groter is dan de verbeelding ★★☆☆☆

De vraag die Alain Platel en Mirjam Devriendt stellen in de documentaire Why We Fight? lijkt prangender dan ooit. Maar hun antwoord is diffuus.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog draaide Frank Capra, toentertijd een van de invloedrijkste figuren in Hollywood, een reeks van zeven documentaires getiteld Why We Fight. Het waren propagandafilms die de oorlog niet in vraag stelden, maar op didactische wijze verklaarden waarom het Amerikaanse leger deelnam aan de gevechten op het Europese continent. Het laatste wat choreograaf Alain Platel (Les Ballets C de la B) en fotograaf-videokunstenares Mirjam Devriendt met hun film Why We Fight? willen, is oorlog propageren. Het belangrijkste teken in de titel is het laatste: het vraagteken.

Het vertrekpunt is Nicht schlafen, een veelgeprezen choreografie van Platel uit 2016 op muziek van Gustav Mahler. Daarin zocht hij samen met zijn dansers naar de wortels van geweld, via hun persoonlijke verhalen. Zo zag TK Russell in Kinshasa bij volksprotesten een moord van nabij. Samir M’Kirech, die als migrantenzoon in Frankrijk opgroeide, was zich immer van mogelijk geweld bewust.

'Why We Fight?' met Samir M’Kirech. Beeld Cassette for Timescapes

De captatie van Nicht schlafen vormt de ruggengraat van Why We Fight?. Zo te zien ging het er in de voorstelling soms hard aan toe, tot zelfkastijding of elkaar driftig de kleren van het lijf rukken. De scènes worden afgewisseld met korte interventies over geweld van onder anderen filosoof Tinneke Beeckman, Midden Oosten-specialist Koert Debeuf, historicus Philipp Blom en dirigent Teodor Currentzis. De ene klinkt al wat boeiender dan de andere, maar het probleem is dat zelfs wie iets wetenswaardigs vertelt de kwestie slechts mag aanraken zonder ze écht uit te diepen. Misschien dat een film zonder de specialisten, met dieper uitgewerkte persoonlijke verhalen, een sterker resultaat had gegeven.

Het grootste manco van Why We Fight? is visueel. De film laat proeven van de voorstelling, maar telkens als je een stukje in je mond wilt stoppen wordt het je ruw uit de hand gerukt. Als je toch wat mag degusteren zit er soms een garstige smaak aan, zoals wanneer de camera als een wild bewegende danser het stuk probeert te capteren, maar per saldo weinig laat zien. Als is het nog altijd boeiender dan het archiefmateriaal (nieuwsbeelden, opnamen van bewakingscamera’s, materiaal van sociale media) dat de betogen visueel benadrukt.

Het lijkt erop dat de ambitie van de filmmakers een stuk groter was dan hun visuele verbeelding.

Why We Fight? is zaterdagavond te zien in Sphinx Cinema in Gent. Tot half mei op tournee.