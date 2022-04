‘Wheel of Fortune and Fantasy’: liefdesverhalen volgestouwd met gepalaver ★★☆☆☆

Drive My Car van de Japanse regisseur Ryusuke Hamaguchi kon bij de jongste Oscars slechts een van zijn vier nominaties verzilveren (Beste Internationale Film), maar het feit dát een Japanse film genomineerd was in de belangrijkste categorieën (film, regisseur & scenario) was op zich al heel opmerkelijk. De vele lof die Drive My Car toegezwaaid krijgt sinds de première op het festival van Cannes in juli vorig jaar, doet vergeten dat Hamaguchi vier maanden eerder, op het festival van Berlijn, óók al een film in première zag gaan: Wheel of Fortune and Fantasy (Gūzen to Sōzō) die er op een haar na de hoogste onderscheiding, de Gouden Beer, miste. In het zog van Drive My Car komt die nu ook in de zalen.

Wheel of Fortune and Fantasy is een omnibusfilm. Met dit begrip wordt een film aangeduid die bestaat uit meerdere korte films, soms van verschillende regisseurs, die rond één thema draaien. Een recent voorbeeld is de westerncollectie The Ballad of Buster Scruggs van de broers Coen. Of wat verder in de tijd: Paris je t’aime waarin 22 regisseurs hun liefde voor de Lichtstad verkondigen. Wheel of Fortune and Fantasy bevat drie met enorm veel dialoog volgestouwde liefdesverhalen van een kleine veertig minuten waarin toeval een belangrijke rol speelt.

In het eerste vertelt een vrouw een goede vriendin over een nieuwe man in haar leven die de ex blijkt van die vriendin. In het tweede deel zet een ex-student met de hulp van een vriendin een valstrik uit om wraak te nemen op een vroegere docent. De film eindigt met een ontmoeting tussen twee vrouwen die allebei menen dat de ander iemand anders is dan ze denken.

Hamaguchi is in mindere doen dan in Drive My Car en de menselijkheid van die film is bovendien vervangen door klinische formele spelletjes. Zo gebruikt hij een paar van de aan toeval en herhaling gelieerde verteltechnieken waarop de Zuid-Koreaanse regisseur Hong Sang-soo de voorbije twee decenniën een patent heeft. Helaas ontbeert hij als scenarioschrijver het vernuft van die laatste. Daarenboven mist hij de visuele souplesse van Eric Rohmer, de Franse nouvelle vague-regisseur wiens personages heerlijk eindeloos konden ouwehoeren over de liefde, en die duidelijk ook een voorbeeld was voor Wheel of Fortune and Fantasy. De drie eenakters zouden op de bühne wellicht beter tot hun recht komen.

Na twee uur staat de aanwijzer van dit Rad van Fortuin op ‘Verliesbeurt’, al is het geen ‘Bankroet’.

