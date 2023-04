Wereldhit met twintig jaar uitstel: ‘Lust for Life’ van Iggy Pop heeft alles aan ‘Trainspotting’ te danken

Toen Iggy Pop en David Bowie in 1977 de koppen bijeenstaken voor ‘Lust for Life’ deed het zaakje boem! Opvallend genoeg kreeg het nummer pas twintig jaar later écht de verdiende lof.

Als millennials en Gen X’ers ‘Lust for Life’ van Iggy Pop vandaag wegzetten als een rockklassieker ligt dat aan Danny Boyles film Trainspotting uit 1996. In dat woeste, van heroïnemisbruik en aanverwante losbandigheid bulkende cinemapareltje fungeert het als een muzikale rode draad. Bovendien stond ‘Lust for Life’ centraal in de trailer van de film en de marketingcampagne ervan waardoor de song in de hitparades belandde. “Toen ik het liedje uitbracht, dacht ik dat Amerika erop zou rocken als een motherfucker”, dixit Iggy Pop in de biografie Gimme Danger: The Story of Iggy Pop. “Maar blijkbaar duurde het twintig fuckin’ jaren! Ik heb een muziekindustrie overleefd die mij nooit ook maar één fuckin’ break gunde.”

De genesis van ‘Lust for Life’ openbaarde zich in het meubelloze Berlijnse appartement van David Bowie alwaar hij en Iggy in 1977 verwoede pogingen deden om van de harddrugs af te kicken. Op de koude vloer van de woonkamer filosofeerden de twee over leven en muziek of keken ze naar hun favoriete tv-­programma’s zoals de politieserie Starsky and Hutch. De muze wenkte toen het Amerikaanse militaire Armed Forces Network tussen twee programma’s door een cartoontje van een zendmast toonde, begeleid door de vaste jingle van de zender, een ritmische morsecode: “biep-biep-biep / biep-biep be-biep / biep-biep-biep / biep-biep be-biep”. Bij Bowie ging er een lichtje branden. Hij greep de ukelele van zijn zoontje Duncan en verzon ter plekke een gitaarriff die hij opnam met een gammele mono-taperecorder van amper 25 dollar. “Dit ga je ‘Lust for Life’ noemen”, aldus Bowie. De titel haalde hij bij een gelijknamige biografie over de schilder Vincent Van Gogh. Klaar was Kees.

In de legendarische Hansa-studio’s in Berlijn, daar waar Bowie een zucht later zijn legendarische albums Low en Heroes zou opnemen, gingen hij en Iggy aan de slag. Het morseritme werd omgeturnd tot de iconische, bombastische drumintro van ‘Lust for Life’. Als blauwdruk haalde drummer Hunt Sales de mosterd bij Motownhits zoals ‘You Can’t Hurry Love’ van The Supremes en ‘I’m Ready for Love’ van Martha and The Vandellas.

Bowie vertaalde het ukelelemotiefje naar de elektrische gitaar. Voor de tekst wroette Iggy diep in zijn door heroïne verteerde verleden: “Your skin starts itching once you buy the gimmick”, klinkt het.

Gigolo

Maar wat met die legendarische eerste paragraaf van de song? “Here comes Johnny Yen again / With the liquor and drugs / And a flesh machine / He’s gonna do another striptease.” Het tekent de idiot savant in Iggy Pop. ­Johnny Yen is namelijk een personage uit de roman The Ticket That Exploded van de Amerikaanse cultschrijver William Burroughs. Bij hem is Yen een seksueel ambivalente gigolo, “The Boy-Girl Other Half strip tease God of sexual frustration”, schrijft Burroughs.

Die arty referentie probeerde Ray Manzarek, pianist bij The Doors, in 1995 te weerleggen door te beweren dat Iggy’s protagonist Johnny eigenlijk verwijst naar een gemeenschappelijke kennis: een heroïnedealer genaamd Johnny Gypsy die in de seventies de muzikantengemeenschap van het Californische Laurel Canyon frequenteerde. Is hij de modern guy met de appetijtelijke lust for life die Iggy de geneugten van verdovende middelen leerde kennen? Tja, zullen we het Iggy vragen als we ’m nog eens tegenkomen?