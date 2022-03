Welke films gaan met de belangrijkste Oscars lopen? Dit is onze pronostiek

Zondagnacht worden de Oscars uitgereikt, en de race is nog steeds niet gelopen. Haalt nominatiekampioen The Power of the Dog goud, of gaat CODA, een klein filmpje dat enkel op streaming te zien was, met de overwinning lopen? Wij wagen ons aan enkele boude voorspellingen.

Beste Acteur

Om de afloop van deze categorie te voorspellen, heb je geen glazen bol nodig. Een tennisbal volstaat. Vanaf het moment dat we Will Smith bezig zagen in King Richard, een feelgood-biopic over Richard Williams die zijn dochters Serena en Venus naar de wereldtop van het tennis loodste, wisten we dat hij zich mocht opmaken voor een grand slam op de Oscars. Het opvallende accent, het kenmerkende loopje, de weloverwogen grimassen en de emotionele monologen: het is Acteren met hoofdletter A, keurig op maat gesneden van de Academy, die bovendien staat te popelen om Smith na zovele jaren showmanship eindelijk eens met een Oscar naar huis te sturen. Dat is vooral brute pech voor Benedict Cumberbatch, die de vertolking van zijn leven neerzet in Jane Campions broeierige cowboydrama The Power of the Dog.

Zal winnen: Will Smith (King Richard)

Kan winnen: Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog)

Moet winnen: Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog)

Will Smith in 'King Richard'. Beeld AP

Beste Actrice

Ook in deze categorie zal spektakel het wellicht halen van subtiliteit. Jessica Chastain transformeerde tot een overdadig versierde kerstboom voor haar hoofdrol in The Eyes of Tammy Faye, een biopic over de diepgelovige mediafiguur Tammy Faye Bakker. Chastain evolueert in de loop van de film van frisse studente tot verslaafde, in nineties-camp verzuipende tv-predikante. The Eyes of Tammy Faye kreeg lauwe recensies, en werd verder alleen genomineerd in de categorie Beste Make-up en Haar, maar Renée Zellweger won twee jaar geleden vanuit precies dezelfde positie ook haar Oscar voor Judy.

Toch houden we een slag om de arm in deze categorie, waar al wel meer gekke dingen gebeurden. Zo greep Lady Gaga, die ver op voorhand als gedoodverfde Oscarwinnaar werd beschouwd met haar exuberante rol in House of Gucci, naast een nominatie. Dan zien wij de Academy net zo goed in staat om te verrassen door Olivia Colman (The Lost Daughter) haar tweede Oscar op vier jaar tijd toe te kennen.

Zal winnen: Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Kan winnen: Olivia Colman (The Lost Daughter)

Moet winnen: Kristen Stewart (Spencer)

‘The Eyes of Tammy Faye’. Beeld Disney+

Beste Regisseur

In 1994 moest Jane Campion (The Piano) in deze categorie nog de duimen leggen voor Steven Spielberg (Schindler’s List), maar 28 jaar later beloven de rollen omgekeerd te zijn: Campion gaat de Oscarnacht in als grote favoriete. Niemand die perverse machtsspelletjes en opborrelende passie zo verschroeiend sensueel in beeld en geluid kan vertalen als de 67-jarige Nieuw-Zeelandse. Na Chloé Zhao (Nomadland) zou Campion de tweede vrouw op rij worden die deze Oscar wint, en nog maar de derde in de 94-jarige geschiedenis van de Academy Awards.

Of steekt Spielberg haar toch opnieuw de loef af? Het enorme audiovisuele vakmanschap dat hij aan de dag legt in zijn swingende remake van West Side Story, wordt gesmaakt. En is twee Oscars (ook in 1999 won Spielberg de award voor Beste Regisseur met Saving Private Ryan) ook niet wat weinig voor een van de meest bepalende filmmakers aller tijden?

Zal winnen: Jane Campion (The Power of the Dog)

Kan winnen: Steven Spielberg (West Side Story)

Moet winnen: Jane Campion (The Power of the Dog)

‘The Power of the Dog’ haalde de meeste nominaties binnen, kan de film van Jane Campion die ook verzilveren? Beeld AP

Beste Film

Een maand geleden leek het een uitgemaakte zaak: The Power of the Dog, torenhoog favoriet met 12 nominaties, zou de Oscar voor Beste Film pakken. Kenneth Branaghs Belfast, algemeen beschouwd als de enige serieuze concurrent, hing stilaan in de touwen nadat de film in de aanloop naar de Oscars nauwelijks andere prijzen wist te oogsten.

Maar sinds enkele weken is een andere film aan een spectaculaire remonte bezig, waardoor de Oscarrace alsnog een spetterende coda zou kunnen krijgen: CODA is het pakkende coming-of-ageverhaal van Ruby, een 18-jarig meisje dat opgroeit in een dove vissersfamilie. Omdat zij als enige in het gezin wel kan horen, is zij hun steunpilaar. Maar wanneer Ruby haar passie voor zingen ontdekt, komt ze voor een verscheurende keuze te staan: blijft ze haar familie ondersteunen, of gaat ze voor haar eigen geluk?

Het bescheiden CODA is zowat in alles de tegenpool van The Power of the Dog: regisseuse Siân Heder toont weinig cinematografische ambitie (zij werd dan ook niet genomineerd voor haar regie), en bedacht het verhaal niet zelf (CODA is een remake van het Franse kassucces La famille Bélier uit 2014). Maar waar sommigen The Power of the Dog als te subtiel, te duister en te weinig emotioneel ervaren, is CODA een ongecompliceerde, ongegeneerd ontroerende en opbeurende crowdpleaser. En daar is blijkbaar een enorm draagvlak voor: CODA verraste de afgelopen weken met een zegereeks op andere awardshows, en begint daardoor als onwaarschijnlijke favoriet aan de eindsprint.

Hoe dan ook lijkt het erop dat voor het eerst een streamingdienst de hoofdvogel zal afschieten: CODA is het paradepaardje van AppleTV+ – de film was nauwelijks in een bioscoopzaal te zien –, terwijl The Power of the Dog de film is die Netflix eindelijk het summum van prestige moet bezorgen. Er wordt zondagnacht sowieso geschiedenis geschreven.

Zal winnen: CODA

Kan winnen: The Power of the Dog

Moet winnen: The Power of the Dog

De Oscaruitreiking is in de nacht van zondag op maandag vanaf 2 uur te volgen op Play More Cinema (kanaal 300, alleen voor Play More-abonnees van Telenet).