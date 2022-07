Wel rock-‘n-roll maar geen drugs: de Rolling Stones razen als vanouds dankzij hun gezonde gewoontes

Maandagavond staan de Rolling Stones met hun langverwachte optreden in het Koning Boudewijnstadion, met een van corona volledig herstelde Mick Jagger (78). Maar Jagger is lang niet de enige 70-plusser die blijft touren. Hoe houden Jagger, Tom Jones en Paul McCartney dat vol?

Wie maandagavond in het Koning Boudewijnstadion even een paar seconden met gesloten ogen van de muziek van de Rolling Stones geniet, loopt het risico dat Mick Jagger plotseling een paar meter verderop staat. De filmpjes van recente Stones-concerten laten het haarfijn zien: ook als 78-jarige, in 2019 voorzien van een verse hartklep, raast Jagger nog over het podium.

De grootste rockacts van deze tijd bestaan uit mannen die de 70 en soms zelfs 80 al gepasseerd zijn. En dat in een wereld van seks, drugs en rock-’n-roll. Hoewel, als één ding duidelijk is: die levensstijl domineert niet langer bij deze groep op leeftijd.

Keith Richards. Beeld REUTERS

Van de bestedingen van de Rolling Stones konden meerdere dealers van genotsmiddelen lange tijd riant leven. Die tijd ligt al ver achter ons. Zelfs veelgebruiker Keith Richards (78) houdt zich al meer dan vijftien jaar niet meer bezig met drugs. Ook roken – hij deed het 55 jaar lang met veel enthousiasme – is er sinds de coronapandemie niet meer bij. Richards, die alleen nog met mate alcohol drinkt, merkte het effect tijdens de repetities voor de huidige tour. “Ik had opeens tien keer meer lucht”, vertelde hij in een podcast. “En ik heb meer uithoudingsvermogen bij het zingen.””

Bizar fitnessregime

Een sporter is Richards niet. Dat laat hij over aan Jagger. Die combineert een gezonde levensstijl (dieet, extra vitaminen) dan ook met een bizar fitnessregime. Onder leiding van zijn Noorse personal trainer Torje Eike beult de frontman zich drie uur per dag af. “Ik train vijf, zes dagen per week en wissel de gym af met dansen”, aldus Jagger, die naast fitness ook pilates, yoga, kickboksen en ballet in zijn trainingsschema heeft. “Ik train niet zo veel omdat ik dat leuk vind, maar omdat het nodig is.”

Mick Jagger, met op de achtergrond Ron – Ronnie – Wood en Keith Richards. Beeld REUTERS

Tijdens een tournee warmt Jagger slechts op op een loopband, omdat hij dan ’s avonds op het podium al kilometers maakt. “Rock-’n-roll is niet gemaakt voor zeventigers”, zei hij in de aanloop naar deze tour. “Het is nogal een uitdaging om op deze leeftijd zoiets energievretends te doen.”

Stones-gitarist Ron Wood (75) kreeg in de afgelopen vijf jaar twee keer te maken met kanker. De kettingroker van weleer (Wood rookte vijftig jaar zo’n dertig sigaretten per dag) raakt geen drugs meer aan en drinkt al meer dan tien jaar niet meer. “Als ik die levensstijl had volgehouden, was ik ingestort”, zei hij. “Optreden werkt als medicijn. Dat wij dat zo lang kunnen blijven doen, wijst erop dat iemand daarboven ons wel mag.”

Een generatiegenoot als Bruce Springsteen (72), die nooit drugs gebruikte, vertelde recent in een podcast dat hij zweert bij de juiste voeding. In zijn geval is die voornamelijk vegetarisch. “Ik werk soms met gewichten en gebruik een loopband, maar voor 90 procent komt het neer op mijn dieet. Ik eet geen slecht voedsel. Alleen bij uitzondering.”

Paul McCartney en Bruce Springsteen tijdens Glastonbury in juni. Beeld Joel C Ryan/Invision/AP

Op het Britse festival Glastonbury deelde Springsteen onlangs als gast het podium met Paul McCartney, die inmiddels 80 is. Sir Paul is op het podium lang niet zo levendig als Mick Jagger, maar ook hij verkeert nog steeds in goede conditie. De Brit is al meer dan veertig jaar vegetariër en heeft zijn eigen sportroutine. McCartney, die ook aan yoga doet, ligt op een matje met een foamroller, doet rekoefeningen en stapt daarna op de crosstrainer of de loopband. Elk onderdeel doet hij vijf tot tien minuten. “Het is geen heel grote work-out, maar ik vind het prettig”, zei hij in een podcast. Aan het eind van zijn trainingssessie gaat hij op zijn hoofd staan. “Dan komen er van die gespierde types naar me toe om te zeggen dat ze daarvan onder de indruk zijn.”

Tom Jones. Beeld Getty Images

Dan is er nog Tom Jones, met 82 jaar de oudste van het stel. “Ik heb een twelvepack”, zei Jones met trots over zijn fysiek. Ook de man die deze zomer Europa rondreist voor optredens – op 31 juli staat hij op het podium van Suikerrock in Tienen –, zoekt het in de voeding (bijvoorbeeld multivitaminen), beperkt zijn alcoholconsumptie en bokst en stretcht om fit te blijven. Zijn grootste troef: ondersteboven hangen. Dat helpt tegen rugklachten. “Ik steek mijn voeten in een frame en ik draai zo om. Dat helpt me jong te blijven, al word ik in 2030 al 90.”