Wegwijs in uw hoofd: van het kinderbrein tot de kracht van meditatie

Je had al de zenuwen en nu krijg je een black-out, je weet niets meer van de geleerde stof en verknalt het examen. Heel herkenbaar. Maar hoe werkt het? Het wordt uitgelegd door wetenschapper Lara Wierenga en illustrator Dirma Janse in hun Atlas van ons brein, aan de hand van een ­beroemd experiment.

In het ‘melkwegexperiment’ krijgen proefpersonen steeds twee beelden van fictieve melkwegstelsels en moeten ze raden welk daarvan het oudste is. Dan krijgen ze het goede antwoord en twee nieuwe beelden. Zo leer je al snel de volgorde in dat rijtje van melkwegstelsels.

Vervolgens moet een deel van het proefvolk een presentatie geven voor een strenge jury en wordt het andere deel deze stressvolle taak bespaard. En daarna moet iedereen weer leeftijden van melkwegstelsels leren. Eerst met een rij van deels bekende en deels nieuwe stelsels, en daarna met een rij van acht nog ­onbekende plaatjes.

Dat laatste gaat beide groepen even goed af. Maar in die eerste test gebeurt iets geks: de proefpersonen die onder stress hebben gestaan doen het een stuk slechter dan de anderen. Terwijl die taak makkelijker is, omdat ze de helft van de plaatjes al kennen. Maar het combineren van oude en nieuwe kennis gaat het brein slecht af als het onder stress heeft gestaan.

Hoe komt het dan dat dat examen van jaren geleden, waarvoor je zo zenuwachtig was dat je zakte, nog zo fris in je geheugen staat, terwijl je niet meer weet wat je afgelopen donderdag hebt gegeten?

Ook dat is onderzocht, met een vergelijkbaar experiment. En dan blijkt dat stress ­ervoor zorgt dat alle zintuiglijke waarnemingen van dat spannende moment worden ­samengevoegd in één herinnering. Het weer, de temperatuur, het licht, opvallende voorwerpen in de ruimte, gelaatstrekken van mensen: zónder stress sla je die allemaal apart op, mét stress worden ze samen opgeslagen in één herinnering. Je hoeft maar aan dat examen te denken en ze komen allemaal tot leven.

Beeld rv

De titel van het boek doet misschien vermoeden dat het een compleet overzicht is van breinfeiten, maar dat is het niet. Wierenga en Janse hebben eigenzinnige keuzes gemaakt in de onderwerpen die ze behandelen. Het gaat veel over de ontwikkeling van het brein, van eerste aanleg tot aftakeling, het lerende en creatieve brein, intelligentie, of sekseverschillen.

En over het mediterende brein. Want waar stress het leren hindert en examens kan verknoeien, is er ook een oplossing: mediteren. De Atlas vat samen wat er bekend is over de werking van meditatie op de hersenen. Dat is nog niet zoveel, het onderzoeksgebied is nog jong. Dát mediteren werkt, staat wel vast. Het helpt je de aandacht te houden bij één ding en om te gaan met (negatieve) ­emoties, zoals stress.

Lara Wierenga en Dirma Janse, Atlas van ons brein. Een visuele reis door de hersenen, Lannoo, 264 p., 39,99 euro.