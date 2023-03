‘Wees geen idioot. Alleen wij mogen het n-woord zeggen’: waarom je beter twee keer nadenkt voor je ‘N*gg*s in Paris’ meekweelt

In hiphop is het woord schering en inslag. Maar wie níét zwart is, houdt zich beter ver weg van het vermaledijde n-woord. Al lijkt de witte wereld zich daar nog steeds niet helemaal van bewust, geloven zwarte hiphoppers.

Tijdens een zitting van de Interparlementaire Commissie nam Martin Bosma van de Nederlandse partij PVV deze week het n-woord zonder enige schroom in de mond. Toen hij daarvoor meteen op de vingers getikt werd, stond hij perplex. “Taal is een ideologie geworden”, vindt Bosma. De vrijheid van het woord stond volgens hem op de helling. Maar is dat echt zo?

Diezelfde week passeerde de Amerikaanse slang-variant van die gewraakte term ook op een Instagram-pagina van De Tijdloze op VRT. In die post houdt Fatma Taspinar een pleidooi voor haar favoriete song aller tijden. Dat is ‘N*gg*s in Paris’ van Jay-Z en Kanye West, waarbij ze de titel drie keer laat vallen. “Dat was absoluut geen statement”, klinkt ze overdonderd. “Ik had oprecht geen kwaad in de zin. Maar dat is nu eenmaal de titel van het nummer, en op het moment van de opnames dacht ik daar verder niets bij. Ik wilde alleen een lofrede brengen aan twee zwarte artiesten die het beste concert van mijn leven speelden. Maar natuurlijk begrijp ik perfect dat zwarte mensen aanstoot nemen aan het Nederlandse n-woord. Dat kan ook totaal niet door de beugel. Maar eigenlijk heb ik daar geen stelling over in te nemen, ook al heb ik zelf andere roots. De meeste mensen met een zwarte huidskleur voelen zich gekwetst door die woorden. Als zij vinden dat we dat woord niet mogen gebruiken, moeten we daar gewoon in volgen. ”

K1D: 'Mijn lgbtq+-vrienden kunnen elkaar grappend aanspreken met een beledigende term voor homo’s, maar dat geeft mij geen vrijbrief om dat ook te doen.' Beeld WMG

Het enige juiste antwoord, denkt Badara Niasse, alias K1D. De rapper uit Sint-Niklaas, met Senegalese roots, gebruikt het n-woord zelf vaak. “Maar mijn witte fans zijn slim of welopgevoed genoeg om dat woord nooit mee te rappen tijdens concerten. Online ontstaat er af en toe weleens een discussie over. Ik vrees dat ik me er stilaan moet bij neerleggen dat sommigen het nooit zullen begrijpen. Het is nochtans makkelijk. Om het anders te stellen: mijn lgbtq+-vrienden kunnen elkaar grappend aanspreken met een beledigende term voor homo’s, maar dat geeft mij geen vrijbrief om dat ook te doen.”

Straffeloos

Tegenstanders van witte zelfcensuur schermen al eens met het feit dat zwarte artiesten het wel erg bont maken, door zo’n besmet woord onvermijdelijk te maken. Bij Ye en Jay-Z staat het woord bijvoorbeeld letterlijk in tekst en titel. “Het zou hypocriet zijn om boos te worden op elke dertienjarige fan die mijn teksten woordelijk mee rapt”, geeft K1D toe. “Maar ik word er ook niet blij van. Het getuigt vaak van onwetendheid. Daar kunnen politici en schermgezichten dan weer niet mee wegkomen. In ons land hekelen we vaak racisme in de VS, en terecht. Alleen hinken we zélf decennia achter. In het Amerikaanse Congres of op televisie kun je naar je carrière fluiten als je het n-woord gebruikt. Maar in mijn eigen stad hoor ik dat woord nog vaak in het dagelijkse leven. Natuurlijk: zolang iemand als Gert Verhulst straffeloos wegkomt met dat woord, in primetime op televisie, moet je niet versteld staan dat gewone mensen ineens ook minder remmingen voelen. We leven gelukkig in een land waar vrije meningsuiting bestaat, maar daar zijn dus ook nadelen aan verbonden. Ik hoop alleen dat her en der een lampje gaat branden als mensen dit artikel lezen.”

Fatma Taspinar lag recentelijk onder vuur omdat ze de song 'N*gg*s in Paris' besprak en daarbij de titel meermaals liet vallen. 'Dat is nu eenmaal de titel van dit nummer, verder dacht ik daar niets bij.' Beeld Damon De Backer

Een aantal Engelse radiostations besloot om diezelfde reden het beruchte n-woord weg te bliepen in ‘Oliver’s Army’ van Elvis Costello. Begrijpelijk, vond ook de songschrijver. Zelfs al had de term ‘white n*gg*r’ in zijn song oorspronkelijk een andere connotatie: ‘Oliver’s Army’ gaat over het conflict in Noord-Ierland en in de tekst wordt het racistische woord gebruikt om een soldaat te omschrijven. Costello smeekte radiostations evenwel om zijn classic ronduit niet meer te draaien. “Door een bliepje maak je het alleen erger. Dan ligt de nadruk er net méér op. Ik zing ‘Oliver’s Army’ net daarom niet langer tijdens optredens. Ook de Zweedse metalgroep Clawfinger schrapte hun antiracistische pamfletsong ‘N*gg*r’. Want “dat woord horen witte mensen vandaag niet meer hardop te zeggen”.

Anderson .Paak: 'Wees geen idioot. Alleen wij mogen 'n*gg*' zeggen.' Beeld Getty Images for The Recording A

De Californische funksoulbrother Anderson .Paak adviseert hetzelfde. “Ik kan niemand verbieden om iets mee te zingen”, beseft hij. “Maar witte mensen zouden beter moeten weten. Hiphop is altijd een genre geweest, voor en door zwarte misfits. Zij eigenden zichzelf het woord n*gg* toe als geuzennaam, terwijl het voordien een van de gruwelijkste scheldwoorden uit de geschiedenis was. Gebruik dat woord gewoon niet als je niet zwart bent. Doe je het toch, dan maak je jezelf belachelijk. Wees geen idioot. Alleen wij mogen n*gg* zeggen.”

Trollen

Toch zijn niet alle zwarte hiphoppers het daarmee eens. Alleen voelen ze zich zelden geroepen om een roemruchte spreekbuis als Kendrick Lamar of Anderson .Paak af te vallen. Zo verkondigde een bekende Nederlandstalige rapper een tijdje terug dat hij een selectief verbod op het n-woord “heel maf” vond. Vandaag vreest hij dat die uitspraak een oude en nodeloos vermoeiende discussie zal doen heropleven. “Ik begrijp waarom sommige rappers er liever het zwijgen toe doen”, beaamt een andere zwarte hiphopper, die ook liever anoniem blijft. “Welke mening je aanhangt, hangen doe je toch. Vind je dat witte lui het n-woord best mijden? Dan krijg je een leger racistische trollen in je nek. Vind je dat alles kan en mag? Dan rolt een meute aan hypercorrecte activisten over je heen. Uiteindelijk komt het hierop neer: de zwarte gemeenschap heeft vaak genoeg herhaald dat witte mensen het woord beter laten. Misschien moeten ze nu maar eens gewoon luisteren?”