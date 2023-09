Weervrouw Jacotte Brokken: ‘Ik ben een soort vleesgeworden carpe diem’

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Vierentwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Vandaag: weervrouw Jacotte Brokken (30). Wie is zij in het diepst van haar gedachten?

1. Hoe oud voelt u zich?

“Ik voel mij nog redelijk jong. The Big Three-O is niet echt aangekomen. Zeker door het feit dat ik een nieuw hoofdstuk heb geopend net na mijn dertigste verjaardag. Twee jaar geleden ben ik getrouwd, dan heb ik een huis gekocht, nu deze job. Dus op het einde van mijn twenties zijn er nog een paar grote dingen gebeurd, waardoor ik gemakkelijk in mijn thirties kon glijden. Met het gevoel: ik kan alles nog aan.

“Natuurlijk zijn er ook dingen die ik niet meer aankan. Lang opblijven en lang uitgaan. (lacht) Hoewel ik me daar altijd wel opnieuw in probeer te bewijzen, en dan moet ik daar een week van bekomen. (lacht) Dus dat is misschien wel nieuw.

“Een paar jaar geleden was ik echt wel bang om dertig te worden, omdat dat zo negatief afgeschilderd wordt in de popcultuur. In Friends bijvoorbeeld. In de aflevering waarin Rachel dertig wordt (‘The One Where They All Turn Thirty’, seizoen 7, aflevering 14, AJ), wordt dat er wel heel hard ingepeperd. In een reeks flashbacks zie je hoe ze allemaal op hun dertigste verjaardag in een depressie tuimelen. Hoe oud was ik toen ik dat zag? Vijftien of zo. Dus ik dacht: oké, als ik dertig word, eindigt mijn leven. (lacht) Terwijl dat allemaal wel reuze meevalt.

“Ook door te beginnen werken en mensen te leren kennen van de generatie tussen die van mezelf en die van mijn ouders, is er een nieuwe wereld voor mij opengegaan. Er is zelfs nog leven na de veertig. (lacht) Dus dat is aangenaam om te weten: het leven stopt niet op een bepaalde leeftijd. Er is nog hoop.”

2. Wat vindt u een kenmerkende eigenschap van uzelf?

“Ik denk mijn optimisme. Ik ben iemand die het glas altijd halfvol ziet, of zelfs vol, want er zit ook lucht in. (lacht) Dus voor mij is het glas altijd vol. Ik zie altijd meer opportuniteiten dan uitdagingen. Ik ben een soort vleesgeworden carpe diem. (lacht) Ik sta heel positief in het leven en zeg heel snel ja. Pas achteraf vraag ik me af hoe ik het geregeld krijg en of het wel een slimme keuze is, maar altijd vanuit de intuïtie dat het goed komt.

“Ik ben wel nog gespaard gebleven van de grote tegenslagen. Er zijn natuurlijk altijd dingen die fout lopen, maar ook dan behoud ik mijn optimisme. Ik vergeet ook snel moeilijke momenten. Hoe verder ze in het verleden liggen, hoe minder zwaar de impact ervan. Ik ben sowieso iemand die heel hard naar de toekomst kijkt en niet in het verleden blijft hangen.”

Jacotte Brokken: ‘Als ik mij verveel op een feestje, ben ik gewoon weg. Ik ben een grote voorstander van ‘the Irish goodbye’: gewoon verdwijnen, zonder afscheid.’ Beeld Stefaan Temmerman

3. Wat was de moeilijkste periode in uw leven?

“De carrièreswitch die ik op een gegeven moment heb gemaakt van de chemische industrie naar de media. Dat was moeilijk omdat ik toen alles in twijfel trok. Want die carrièreswitch bepaalde mee mijn identiteit: ooit was ik chemicus, en nu werk ik in de media. Terwijl ik dat nu al veel meer een plaats kan geven. Het was een noodzakelijke stap, maar ik wil mezelf toch graag blijven zien als chemicus én mediafiguur.

“Bij momenten heb ik gedacht: ik had iets helemaal anders moeten studeren. Ik heb altijd gebalanceerd tussen de creatieve en de wetenschappelijke richtingen. Wat op zich wel een bizarre combo is, want de meeste creatievelingen hebben een afkeer voor wiskunde en wetenschappen, en omgekeerd. Na mijn humaniora heb ik getwijfeld tussen wetenschappen en conservatorium en dan toch voor de veilige weg gekozen. Maar gaandeweg besefte ik wel: het feit dat ik chemie heb gestudeerd, geeft mij ook kansen. Ik heb een pakketje meegekregen dat ik hier op tafel kan leggen. Door vijf jaar chemie te studeren heb ik skills aangeleerd die ik nog altijd kan gebruiken, ook al is het in een andere context.

“In de chemische sector vond ik niet echt mijn draai. Misschien had ik pech omdat ik de juiste job niet vond, want mijn studie vond ik wel leuk en uitdagend genoeg. Ik heb bijvoorbeeld heel graag aan mijn thesis gewerkt over mesoporeus titanium. In de praktijk deden we met een heel tof team innovatief onderzoek naar nieuwe methoden om glucosesensoren te maken. Ik denk dat ik toen geleerd heb dat het niet alleen belangrijk is om een job te hebben die ik inhoudelijk interessant vind, maar ook om in een omgeving te zitten waar ik honderd procent achter sta, met collega’s met wie ik een klik heb. En dat is een beetje zoeken geweest, maar dat heb ik bij de VRT toch wel gevonden.”

4. Welke kleine alledaagse dingen kunnen u blij maken?

“Wat ik heel tof vind, is stiekem mensen observeren en betrappen op onbewaakte momenten. Plots een oud koppel elkaar een knuffel zien geven of een moeder die lacht om de fratsen van haar kind. Vanaf een terras naar mensen kijken is dus iets wat ik heel graag doe. Als mensen niet weten dat ze bekeken worden, valt er een soort filter weg en doen ze gewoon zoals ze zijn. Dat vind ik heel mooi om te zien.”

5. Wat drijft u?

“Een drang om altijd weer bij te leren. Dingen ontdekken, nieuwe domeinen leren kennen en daar dan van alles over te weten willen komen. Ik ben wel iemand die regelmatig op Wikipedia zit om van het ene naar het andere onderwerp door te klikken en zo als Alice in Wonderland alsmaar dieper in een konijnenpijp te zakken.

“Ik vind het ook leuk om mezelf telkens opnieuw uit te dagen. Toen de VRT mij vroeg om de nieuwe weervrouw te worden, heb ik dan ook meteen ja gezegd. Dat voelde als een logische volgende stap. Pas achteraf kwamen de vragen: welke impact zal dat hebben op mijn leven, wat zullen de kijkers daarvan vinden, word ik dan een BV, zal ik herkend worden op straat? Maar op dat moment zat ik al helemaal mee in de stroom. Ik heb ja gezegd, ik ga dit doen en zie wel wat eruit voortkomt.

“Of ik al feedback van Frank Deboosere heb gekregen? Neen. (lacht) Ik denk dat het voor Frank gewoon een afgesloten hoofdstuk is.”

BIO • Geboren in 1993 • Studeerde in 2015 af als master scheikunde aan de Universiteit Antwerpen • Volgde daarna een lerarenopleiding en een postgraduaat digital content creation • Doceert journalistiek aan de Artevelde Hogeschool • Ging in 2019 bij de VRT aan de slag als digital creative • Volgde in april dit jaar weerman Frank Deboosere op

6. Wat biedt u troost?

“Eten. Ik ben iemand die na een lange vermoeiende dag graag naar comfortfood grijpt. Gewoon lekkere dingen, niet per se ongezond. Een vers bereide maaltijd van mijn moeder of grootmoeder is echt de grootste troost die er bestaat. Het feit dat je lekker kan eten, de gezelligheid aan tafel, dat biedt mij ontzettend veel geborgenheid.

“Ik kook ook heel graag zelf. Ik heb er niet altijd evenveel tijd voor en zin in, vooral na een drukke dag, maar ik kook bijna dagelijks. Vroeger gingen we vaak op reis naar Italië en ik denk dat we die culinaire traditie een beetje van daar hebben overgenomen. Op onze familiefeesten wordt er ook nogal veel en luid gebabbeld. (lacht) Het Italiaanse cliché, echt. Ook al hebben wij totaal geen roots in Italië, het temperament zit er wel in.”

7. Vindt u het leven een cadeau?

“Ja. Honderd procent. Ik geloof in opportuniteiten, beschouw alles als een nieuwe kans. Ik vind het ook enorm inspirerend om te horen hoe andere mensen in het leven staan en welke kansen zij allemaal grijpen, om dan zelf met die inzichten aan de slag te gaan. Ik sta ook vaak stil bij de eindigheid van het leven. We moeten het leven vastpakken en er iets van maken, want we hebben er maar één. En vooral niet te lang wachten, want ongeduldig ben ik ook. Als ik iets wil, wil ik het nú. Ik wil niet wachten tot ik gepensioneerd ben, want raak ik wel zo ver? Mijn stelregel is: live fast and die young.”

8. Waar hebt u spijt van?

“Ik heb niet echt spijt, omdat ik denk dat de keuzes die je maakt altijd wel een reden hebben. Ik heb bijvoorbeeld geen spijt van mijn studiekeuze, want had ik iets anders gestudeerd dan had ik die chemische kennis gemist en was er wellicht een domino-effect ontstaan dat mij helemaal ergens anders had gebracht. Ik heb misschien wel een omweg gemaakt om uiteindelijk hier te belanden, maar ik heb daar veel uit geleerd. Mocht je een schakeltje wegnemen, dan zou de uitkomst er helemaal anders uitzien.”

9. Wat is uw zwakte?

“Verveling. Ik heb heel veel prikkels nodig. Mijn man wordt daar gek van. Hij zei het gisteren nog. We waren naar een concert gaan kijken en achteraf vroeg hij: ‘Hoe vaak heb jij nu op je gsm gezeten?’ Ik vond het een beetje saai. (lacht) Als ik mij verveel op een feestje, ben ik gewoon weg. Ik ben een grote voorstander van the Irish goodbye: gewoon verdwijnen, zonder afscheid. Opgaan in rook. Wanneer ik besloten heb dat ik naar huis wil, wil ik niet nog een half uur gedag zeggen tegen iedereen en uitleggen waarom ik vertrek. Want je kunt toch niet zeggen: ik vind het hier saai.

“Mijn man en ik zijn nogal complementair. Hij is de kalme zee, ik zorg voor de woelige baren. Maar hij apprecieert dat ook wel. Want dankzij mij maakt hij dingen mee.” (lacht)

Jacotte Brokken: ‘Ik behoor tot een stamboom van sterke, luide vrouwen. Een matriarchaat. Echt een Italiaanse familie, zonder Italiaans te zijn, maar dat soort vibe wel.’ Beeld Stefaan Temmerman

10. Wanneer hebt u voor het laatst gehuild?

“Op reis. Ik ben deze zomer met een internationaal gezelschap gaan zeilen, allemaal mensen die ik niet kende. De laatste dag kwam het besef dat ik hen wellicht nooit meer zou terugzien. Dat kwam wel even binnen, zeker omdat het met sommigen heel goed klikte. Ik ben wel een nostalgisch iemand. Beseffen: dit is nu een afgesloten hoofdstuk en komt nooit meer terug, dat was wel even lastig. Want stel dat ik volgend jaar opnieuw zo’n reis maak, dan zal dat met andere mensen zijn. Het gevoel zal nooit meer hetzelfde zijn.

“Ik zie dat ook bij mijn studenten. Als ze terugkomen van Erasmus, zijn dat hoopjes ellende, omdat ze allemaal beseffen: dit half jaar gaan we nooit meer kunnen overdoen. Want dat was met mensen die nooit meer op dezelfde plaats samen zullen zijn, in een stad die nooit meer dezelfde zal zijn.”

11. Hoe was uw kindertijd?

“Ik ben opgegroeid in een heel warm nest. Met heel veel mogelijkheden. Mijn ouders hebben mij altijd gestimuleerd om een hele waaier aan hobby’s uit te testen. Ik mocht alles doen wat mij interesseerde. Ik was enig kind, wat niet betekent dat ik over­verwend werd. Mijn ouders wilden mij wel een realistische kijk op het leven meegeven.

“Ik ben ook deels opgevoed door mijn grootmoeder, die in dezelfde straat woonde. Ik was een heel creatief en nieuwsgierig kind. Luid ook, op sommige momenten. Zeker als kleuter was ik een flapuit tot en met. Op filmpjes zie je hoe luid en chaotisch en ook wel entertainend ik was. Altijd de eerste om toneeltjes te spelen op familie­feesten. Acteren zat wel in de familie. Mijn moeder, mijn grootmoeder, mijn over­grootmoeder, waren allemaal podium­beesten.

“Ik behoor tot een stamboom van sterke, luide vrouwen. (lacht) Een matriarchaat. Dat gaan ze misschien niet zo graag lezen, maar het is wel zo. Echt een Italiaanse familie, zonder Italiaans te zijn, maar dat soort vibe wel. Aan de ene kant luide vrouwen, aan de andere kant rustige, stille mannen. Mijn grootvader, mijn vader, mijn man, ze liggen allemaal in dezelfde lijn.”

12. Wat is uw vroegste herinnering?

“Dat is moeilijk te zeggen, omdat ik niet goed weet wat een echte herinnering is en wat ik nog weet door het herbekijken van de filmpjes die mijn vader maakte. Wij hebben filmpjes van mijn geboorte tot ik een jaar of tien was, vooral van de zomers dan. Fantastisch om terug te zien. In de eerste plaats om de onbewaakte momenten waar ik het al over had.”

13. Wat hing er aan de muur van uw tienerkamer?

“Posters van het cultureel centrum. Heden Soup! van Wim Helsen bijvoorbeeld heeft heel lang op mijn slaapkamer gehangen. Van kinds af aan mocht ik met mijn ouders mee gaan kijken naar toneelstukken, stand-up­comedy, muziekvoorstellingen ook. En dat heeft mij heel hard gevormd als tiener. Een fan van popgroepen ben ik nooit echt geweest.”

14. Hebt u ooit een religieuze ervaring gehad?

“Niet echt, maar ik geloof wel sterk in karma. Alle energie, goede of slechte, komt uiteindelijk bij je terug. Als je positiviteit verspreidt, heeft dat niet alleen een positief effect op je omgeving, maar ook op jezelf. Dat is wel een leidraad in mijn leven.”

15. Waarover bent u de laatste tijd dieper gaan nadenken?

“Het belang van cultuur. De laatste tijd besef ik meer en meer hoe waardevol het is om door de ogen van een boek, film of toneelstuk naar de wereld te kijken.”

16. Welk boek heeft een bijzondere betekenis voor u?

“Het schriftje waar al mijn recepten in staan. Een soort plakboek vol knipsels en handgeschreven recepten van mijn moeder en grootmoeder, waar ik zo’n vijftien jaar geleden mee begonnen ben. Er zit bijvoorbeeld een hele pagina in over focaccia’s, allemaal verschillende recepten, maar er is er maar één dat echt heel goed marcheert. Hét focacciarecept. (lacht) Dat schriftje is zo waardevol voor mij dat ik het ook aan de volgende generaties zou willen doorgeven.”

17. Bent u ooit door het lint gegaan?

“Ik ga niet door het lint. Ik kan weleens boos worden, maar ik zou nooit echt uitvliegen of een scène maken, dat zit niet in mij.”

Jacotte Brokken: ‘Wat ik erotisch vind? Zelfvertrouwen. Iemand die vol zelfvertrouwen de kamer binnen komt gewandeld, zodat alle hoofden zich omdraaien.’ Beeld Stefaan Temmerman

18. Hoe definieert u liefde?

“Liefde zit in een klik en start voor mij altijd met vriendschap. Je moet elkaar graag mogen voor je elkaar graag kunt zien. En die klik is iets heel magisch. Nog voor je met elkaar praat, voel je al dat er een vonkje overslaat. Enorm fascinerend.”

19. Hoe voelt u zich in uw lichaam?

“Goed. ‘Enjoy your body, use it every way you can. Don’t be afraid of it, or what other people think of it, it’s the greatest instrument you’ll ever own.’ Een quote uit ‘Everybody’s Free (to Wear Sunscreen)’ van Baz Luhrmann (song uit 1999, AJ). Je lichaam is het beste instrument dat je ooit zal hebben. En dat is ook wel hoe ik ermee omga. Ik weet dat mijn lichaam niet perfect is, maar ik vind het wel chapeau wat het allemaal kan. En ik daag het ook wel uit om zich nog meer in te spannen. Zo ben ik tijdens mijn zeilreis deze zomer in Griekenland ook gaan duiken. Het is fascinerend om te zien waar mijn lichaam allemaal toe in staat is, zowel fysiek als mentaal. In die zin ben ik er echt wel trots op.”

20. Wat vindt u erotisch?

“Zelfvertrouwen. Iemand die vol zelfvertrouwen de kamer binnen komt gewandeld, zodat alle hoofden zich omdraaien. Iemand die volgens zijn eigen ideeën leeft en zich niet plooit naar anderen, dat vind ik aantrekkelijk. En ja, mijn man is zo iemand. Vast en zeker, op zijn manier.”

21. Wat is de speciaalste plek waar u ooit de liefde bedreven hebt?

“Dat is privé. Daar wil ik het niet over hebben in de krant.”

22. Hoe zou u willen sterven?

“Snel en pijnloos. Ik heb mensen zien afzien, een lange doodsstrijd is het ergste wat ik mij kan voorstellen. Dus het liefst gewoon in mijn slaap. Een lange lijdensweg, de hele tijd afscheid moeten nemen, zou ik mijn familie ook niet willen aandoen.”

23. Wat zou u wensen als laatste avondmaal?

“De hele inhoud van een Japanse supermarkt. Het Japanse eten is het beste dat er bestaat, terwijl dat niet hoogstaand culinair is, maar voor mij is het een absoluut hoogtepunt. De keren dat ik in Japan was, heb ik mij werkelijk arm gekocht aan eten en drinken uit de supermarkt. (lacht) Ik zou heel graag een Japanse supermarkt in Europa hebben, zodat ik niet altijd naar daar moet.”

24. Welke droom hebt u nog?

“Ik denk wel dat veel van mijn dromen het laatste jaar in vervulling zijn gegaan. Dus wat ik nu vooral zou willen, is genieten van mijn gerealiseerde dromen en daarop focussen. Even gas terugnemen en vooral ook echt de tijd nemen om het moment te ervaren, zodat ik niet naar de foto’s moet kijken achteraf en denken: o, dat was geweldig. Nee, ik wil nú voelen: het ís geweldig.” (lacht)