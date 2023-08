‘We zouden te oud zijn om De Jeugd te heten. Dus wij moeten onze naam veranderen omdat we last hebben van onze ruggen, knieën en heupen?’

Tijdens de vijf jaar afwezigheid van De Jeugd van Tegenwoordig ging de populariteit van nederpop door het dak. Willie Wartaal (41), Vjèze Fur (40) en Faberyayo (41) zijn er zich niet anders door gaan gedragen, zo leert een boottocht door Amsterdam (die ook een interview moest voorstellen). ‘Waarom zegt niemand mij dat ik lelijk ben?’

“Het was een goed idee om een half uur voor vertrek af te spreken”, grinnikt de persattaché van De Jeugd van Tegenwoordig. Olivier Locadia, alias Willie Wartaal of Wiwa, is op tijd. Pepijn ‘Faberyayo’ Lanen staat op een verkeerde aanlegsteiger. Vjèze Fur, né Alfred Tratlehner, zit een paar kilometer verder op zijn fiets. “En hij woont dan nog het dichtst van de drie”, schokschoudert manager Daan.

Een toeristenboot voert ons met De Jeugd van Tegenwoordig door Amsterdam, ter ere van Moderne manieren, het achtste studioalbum van de vaandeldragers van de nederhop. Vijf jaar lang bracht De Jeugd, op een duet met popzangeres Maan na, geen nieuwe muziek uit. Wiwa maakte een theatershow over zijn drugsverslaafde moeder, Vjèze Fur bracht een bestsellerkookboek uit, Faberyayo startte het platenlabel Burning Fik, schreef spraakmakende boeken en werd een populaire podcaster over het vaderschap.

Willie Wartaal is van Amsterdam naar een “nieuwbouwwijk buiten Den Haag” verhuisd en heeft geprobeerd om zijn motorrijbewijs te halen. “Ik ben blij dat je het niet hebt gehaald”, zegt Vjèze Fur, bij wie een gitaarband starten (Job & Fred Band, ELV) het dichtst bij een midlifecrisis kwam. “In theorie lijkt het mij leuk om een boot te kopen,” zegt hij, “maar die staat de hele tijd in een schuur en de motor gaat toch altijd kapot.”

In de eerste tien minuten van de boottocht rakelt De Jeugd herinneringen aan Brussel op (“een levensveranderende ervaring door alle drugs”), hekelt Vjèze Fur het fietsparkeerbeleid in Amsterdam, mijmeren ze over de tijd dat er nog junkies in Damsko in het openbaar chineesden (een manier om via inhalatie heroïne en coke te nuttigen, ELV) en roddelt Wiwa over een kennis die bij zijn gezin is weggegaan “om dj te worden”.

Dat laatste leidt de leden van De Jeugd tot de conclusie dat ze bijna twintig jaar na doorbraakhit ‘Watskeburt?!’ weinig te klagen hebben. “Ik kom steeds meer leeftijdsgenoten tegen die uit elkaar gaan, bij wie het gaat kriebelen om los te breken”, zegt Willie Wartaal. “Kanker, man, ik heb de boot gemist, denken ze dan. En dan verlaten ze dus vrouw en kind om dj te worden. (lacht) Dat gaat ons niet overkomen.”

“Ik ben blij dat we het allemaal hebben gezien en meegemaakt. Maar het hoeft niet nog een keer”, vindt Vjèze Fur. “We hebben allemaal ooit een punt bereikt waarop we dachten: nu ben ik te ver gegaan met drugs”, vertelt Faberyayo ter bevestiging dat het drietal heeft gelééfd.

We zetten koers langs oude kapiteinshuizen, kleine Amsterdamse binnentuintjes en stormrestanten van de avond voordien, vergezeld door een drietal dat volgens Vjèze Fur “verbonden is in etterschap”. Het verklaart waarom de interventies van de schipper-stadsgids eerder beperkt zijn. “Ik was aan het praten!”, schreeuwt Vjèze op een moment dat de arme man de boottocht wil opleuken met een verhaal over de twee bustes boven een deur op vijf huizen van de ambtswoning van de burgemeester.

Er wordt binnen De Jeugd van Tegenwoordig veel geschreeuwd, had Alfred Tratlehner ons eerder al gewaarschuwd. “Meer dan vroeger, ja. Vooral door Faberyayo.” Pepijn Lanen is bovendien de grootste lul van de groep, deelt Vjèze Fur mee. “Wat?! (richt zich tot Faberyayo) Ben je het weer niet met mij eens? (tot ons) Weet je wat het is? Je houdt het als lid van De Jeugd met elkaar uit omdat je weet dat je zelf ook zo bent.”

De albumtitel, Moderne manieren, wijst op de morele gedragsregels anno 2023. Wikken en wegen jullie jullie woorden soms?

Vjèze Fur: “Ja, maar eerder op esthetisch niveau dan inhoudelijk. Wat ik fijn vind, is dat mensen nog steeds aanstoot nemen aan onze muziek. Dat doet mij wel deugd.”

Faberyayo: “Wat ik dan weer persoonlijk fijn vind, is dat naarmate de tijd verstrijkt en wij ouder worden, mensen steeds bozer en bozer zijn dat wij nog steeds De Jeugd van Tegenwoordig heten.”

Wiwa: (imiteert fan) “Maar jullie zijn toch te oud om De Jeugd te zijn? Dus wij moeten onze naam veranderen omdat we last hebben van onze ruggen, knieën, heupen, ellebogen en enkels?”

Waarop ik eigenlijk doel: in hoeverre beïnvloedt het ouderschap – sommige van jullie kinderen kunnen intussen bewust naar jullie teksten luisteren – jullie woordkeuze?

Wiwa: “Misschien dat ik nu stilaan op dat punt kom. Mijn zoon van 5 zit opeens heel diep in De Jeugd. Onlangs zong hij ‘meet me met me pik in de kut van je moeder’ en dan is het als ouder toch even slikken. Nogmaals: hij is 5… (lacht hard) Wat doe je als je dat hoort, bro? Ergens denk ik: fuck it, het zijn gewoon liedjes. Maar misschien ga ik toch wel voorzichtiger worden in de toekomst.”

Faberyayo: “Ik vind het vet wanneer onze kinderen onze muziek vet vinden, maar we maken geen muziek voor kinderen. Ik denk er weleens na over de mogelijke gevolgen van een bepaalde woordkeuze, maar ik heb nog nooit spijt gehad over iets dat ik heb geschreven. En daarbij: we wonen allebei in huizen die gefinancierd zijn dankzij de muziek. Je moet die twee zaken kunnen loskoppelen.”

Plots pitcht Vjèze Fur het plan om te investeren in “een wellnessboot door Amsterdam”. “Ik keek net in de spiegel”, zegt Wiwa wanneer hij van toilet komt. “Waarom heeft niemand mij gezegd dat ik zo lelijk ben?” Faberyayo laat terloops vallen dat Robert De Niro net vader werd en dat Al Pacino op zijn 83 opnieuw vader wordt. “Vieze oude mannen. Heel sick”, vindt Wiwa.

Het is als journalist moeilijk om de regie van het gesprek in handen te nemen. Ook in 2023 is De Jeugd van Tegenwoordig een groep die, als zijn ze een collectief van impressionisten, de tijdsgeest op hun typerende manier proberen te vatten. Al zijn de tijden wel degelijk veranderd. En daar zijn ze zich ook van bewust, zo blijkt uit de videoclip van ‘Goed nieuws’, waarin De Jeugd vertolkt wordt door de leden van Goldband.

Vjèze Fur kwam op dat idee, “omdat wij de hele tijd te horen krijgen dat wij op hen lijken, en omgekeerd”. De Jeugd heeft de weg geplaveid voor Nederlandstalige popartiesten, zeggen ze zelf. “Voor veel meer mensen”, aldus Vjèze. “Eddy Wally, Goldband, dEUS, Millionaire, Daft Punk. In retrospect zelfs The Beatles.”

De Jeugd was een van de eersten om een gigantische nederhophit te scoren met ‘Watskeburt?!’, maar net voor het drietal een pauze inlaste werd pop in de moerstaal pas echt hét genre bij onze noorderburen. “New Wave (een hiphopcollectief dat uit rappers als Lil Kleine en Ronnie Flex bestond, ELV) heeft bij mensen de ogen geopend”, weet Wiwa. “Plots zagen jonge artiesten dat er een markt is voor Nederlandstalige rap. En dat heeft veel jongeren getriggerd, waar je nu de gevolgen van ziet.”

Hoe jaloers zijn jullie op het succes van anderen?

Wiwa: “Ik kan met 100 procent zekerheid zeggen dat ik jaloers ben. Ik kijk altijd naar het succes van anderen en denk dan: waarom heeft die man een jacht met vijf zwembaden? En ik ben aan het ploeteren in de modder? Wat doe ik mis? Maar ach, dat is toch gewoon menselijk. Je kijkt toch ook over de haag bij de buurman: fuck, heeft hij nu wéér een nieuwe auto?”

Faberyayo: “Er is ook niets mis met jaloezie. Dat is net een drijfveer en maakt een soort oerinstinct los.”

Vjèze Fur: “Mijn vrouw zegt altijd: ‘Iedereen wil net wat jij hebt!’ Maar dan zeg ik: ‘Nou en? Ik wil wat zij willen!’”

Tijdens de hoogdagen van De Jeugd stond streaming nog niet op punt. Beschouwen jullie streamingdiensten als vloek of als zegen?

Faberyayo: “Het is wat het is. Streamingcijfers geven een indicatie, maar zoveel zeggen ze ook weer niet.”

Wiwa: “In het begin ging ik weleens naar de statistieken kijken, maar dan begin je jezelf met anderen te vergelijken. En hoe goed het ook gaat, er zal altijd iemand succesvoller zijn, waardoor je jezelf in the end een loser vindt. Dus ik ben gestopt met naar de cijfers te kijken.”

Vjèze Fur: “Ik kijk enkel naar de cijfers op mijn bankrekening. (plots serieus) Je kunt veel verdienen aan Spotify, maar dan moet je er wel hits uitpoepen door het trucje van het moment toe te passen, en zo’n groep zijn we niet.”

Het nieuwe, achtste studioalbum van de Amsterdammers versterkt het gevoel dat De Jeugd van Tegenwoordig zich stilistisch genoeg onderscheid van het peloton om ook in tijden van moderne manieren brandend actueel te zijn. “We zijn de Baudelaires van onze tijd”, had Vjèze Fur eerder gezegd toen we de groep vroegen naar het type mannen waarover nummers als ‘De jakkaman’, ‘Glijpanter’ of ‘Dandyboy Moderno’.

“Die nummers gaan allemaal over jou”, was de repliek. “Heb jij een VanMoof?”, was een rake sneer in de richting van een Vlaming die bij ons als Dansaertvlaming weggezet zou worden. “Ik draag zelf ook domme jakka’s”, suste Vjèze Fur echter, nadat Faberyayo ons eerder op een neerbuigende toon “jakkaman” had genoemd (­iemand die wel heel veel verschillende jassen heeft, ELV). “Dom is trouwens positief.”

Aan het einde van de tocht door Amsterdam wordt nog even een complottheorie over Anne Frank (“ze was een prostituee en is gesnitcht door een klant”, aldus Wiwa) aangehaald, citeert Faberyayo de Joodse rapper BLP Kosher en uit datzelfde lid zich als fan van Muji, een winkelketen die door Vjèze Fur tot “de Japanse Hema” wordt gereduceerd. En de schipper, die krijgt tevergeefs zijn verhaal over het historische archief van Amsterdam verkocht.

De Jeugd van Tegenwoordig is terug van even weggeweest. En aan de dynamiek te zien, zit er geen slijt op de vriendschap. Maar, vragen we ons luidop af. Was het ten grave dragen van De Jeugd ooit een optie? “Weet je wat een goede exitstrategie zou zijn?”, countert Vjèze Fur. “Dat we De Jeugd verkopen.” Voor welke prijs? “Twee flesjes Coca-Cola”, antwoordt Wiwa. “De koper mag zelf de smaken kiezen.”

Moderne manieren van De Jeugd van Tegenwoordig is uit in eigen beheer.