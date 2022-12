‘We zijn nooit onnozel geweest’: new-wavepioniers Aroma di Amore spelen hun - écht waar - allerlaatste concert

Omdat de politie deze zomer een abrupt einde maakte aan hun afscheidsconcert, doen de newwavepioniers van Aroma di Amore een nieuwe poging, in de AB, en hopelijk zonder de politie. ‘Onze creativiteit is niet opgedroogd. Alleen het concept Aroma di Amore stopt op 14 december. Punt.’

Half een ’s ochtends, maandag 27 juni afgelopen zomer in het Marie-Hendrikapark in Oostende. Het publiek is met verstomming geslagen. En de band op het podium ook. Want de politie heeft net de stroom uitgeschakeld. Na driekwart concert wordt Aroma di Amore het zwijgen opgelegd. Wat het extra pijnlijk maakt: het was het allerlaatste concert van Aroma di Amore. Fred Angst: “Omdat de andere groepen waren uitgelopen, zijn we te laat begonnen. Wij dachten dat we het ons beloofde uur mochten volmaken.” Niet dus.

Een anticlimax die het drietal niet als het officiële einde wilde zien. Dus volgt er morgen een herkansing in de Ancienne Belgique. Écht het allerlaatste concert van de newwavegroep rond Elvis Peeters, Fred Angst en Lo Meulen. In 1982 stond Aroma di Amore op dezelfde plek in de finale van de Rock Rally. Die selectie zorgde voor een klik in de hoofden van de groepsleden. Peeters: “Dankzij de Rock Rally dachten we: blijkbaar betekenen we toch iets.” Angst: “Daarna hebben we een tandje bijgestoken.”

Zeg maar gerust: enkele tanden. De volgende vijf jaar hoorde hun mix van grillige gitaren, primitieve elektronica en verrassende arabesken tot het beste wat de Belgische muziek te bieden had. Maar na het verbluffende Koudvuur uit 1987 gooiden ze het bijltje erbij neer. Angst: “We hebben nog veel songs geschreven, maar geen enkele platenfirma was geïnteresseerd. We vielen tussen twee stoelen. We hoorden niet bij de gothic, maar evenmin bij de bands die toen populair waren zoals The Scabs en De Kreuners.”

Stuiptrekkingen

Sporadisch volgde een korte reünietournee, maar op nieuw materiaal was het wachten tot 2012. Vier jaar later volgde de laatste plaat, Zin. Aroma di Amore is dus al vaker gestopt en weer begonnen. Waarom zouden we de drie nu wél geloven? Angst: “In 2016 hebben we alles uit de kast gehaald voor Zin. We hadden dat kunnen herhalen, maar we willen niet twee keer dezelfde plaat maken.” Peeters: “We schieten nog prima met elkaar op.” Vermeulen: “Het is niet uitgesloten dat we ooit nog samen muziek zullen maken, maar niet als Aroma di Amore. Angst: “Onze creativiteit is niet opgedroogd. Alleen het concept Aroma di Amore stopt op 14 december. Punt.”

De drie geven zelf aan dat de laatste stuiptrekkingen van de band teren op nostalgie. Op twee songs na spelen ze morgen (woensdag) alleen nummers uit de eighties. Peeters: “Maar het loopt soms raar. Afgelopen weekend in de Hnita Jazz Club was er een vijftiger met zijn dochter van veertien. Hij heeft ons leren kennen via haar.”

Aroma di Amore tijdens een concert in 2012. Beeld Alex Vanhee

De drie vinden hun nummers uit de jaren 80 nog altijd relevant. Peeters, ondertussen bekender als literator (De ontelbaren, Wij) dan als zanger: “‘Alles wordt zand’ handelt over de klimaatopwarming en de woestijnvorming die ermee gepaard gaat. Dat zat veertig jaar geleden al in het nieuws. Het is triest hoe actueel dat nummer is.” Angst: “We zijn ons altijd scherp bewust geweest van maatschappelijke ontwikkelingen. Al zijn we nooit sloganesk, wel radicaal.” Peeters: “We probeerden in onze teksten poëzie en subtiliteit te stoppen.”

Vermeulen: “Vergeet niet dat ze ook humor bevatten.” Zoveel zelfs dat het Rock Rally-rapport waarschuwde om “niet in de val van het studentikoze te trappen”. Oorzaak: de twee héérlijke, dadaïstische liedjes (‘Gorilla dans de samba’ en ‘Isabelle Avondrood’) op de debuutsingle. Angst: “Een paar platen later schreef een recensent van Oor: jammer dat ze hun onnozelheid kwijt zijn.” Peeters, blazend: “We zijn nooit onnozel geweest. ‘Gorilla dans de samba’ kan zo door Kapitein Winokio gebracht worden. Mijn kinderboeken over Meneer Papier brengen me in kleuterscholen. Als de kinderen een liedje willen horen kies ik altijd ‘Gorilla dans de samba’. Iedereen enthousiast!”

Lepe verkooptruc

Angst: “Een nummer als ‘En toen was er niets meer’ (newwaveklassieker van De Brassers, red.) hebben wij niet. Wij hebben nooit doemmuziek gebracht.” Vermeulen: “We werden onterecht in dat hokje gestopt.” In het Nederlands zingen was overigens altijd de evidentie zelve. Want aan een Nederlandstalige auteur vraag je toch ook niet waarom die in zijn moerstaal schrijft. Peeters vindt dat zijn teksten een stuk minder genuanceerd zouden zijn als hij in het Engels zou schrijven. Het Nederlands heeft Aroma di Amore niet belet om een nummer te zien opduiken op een Braziliaanse compilatie of in Valencia op eigen kracht een zaal van 2.000 toeschouwers uit te verkopen.

Het afscheidsconcert valt samen met de release van Zwarte doos, een vinylbox met zes platen uit de jaren 80. Al zal de niet zo kapitaalkrachtige Aroma di Amore-fan schrikken. De box kost net geen 135 euro. De zes platen (twee elpees, één albumette en drie 12-inches) zijn ook afzonderlijk te koop, voor zo’n 114 euro. De 7-inch ‘Gorilla dans de samba’ zit uitsluitend in de box. Angst: “Zeker om de mensen ertoe aan te zetten de box te kopen.”

Een lepe verkooptruc die je niet met Aroma di Amore associeert. Peeters: “Oei, is hij prijzig?” Vermeulen: “De platenfirma heeft dat bepaald. Wij vinden het ook duur.” Angst: “Kijk, ik heb eerder dit jaar de box van Gorky gekocht voor 75 euro. Die kostte er oorspronkelijk 150. Dus mensen die Zwarte doos te duur vinden: wacht nog zes maanden en dan kun je hem aan een gereduceerde prijs aanschaffen.”

Aroma di Amore speelt woensdagavond in de AB Box. Zwarte doos is uit op Onderstroom Records.