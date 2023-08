‘We zien u’: jawel, velen onder ons waren ooit ook dader, zelfs al was het compleet onbedoeld

Adolescenten weten het al langer, maar de openbare omroep doet het lang niet slecht als het aankomt op het informeren van jonge mensen. Daarvan getuigt ook weer de recente driedelige reeks We zien u over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De afleveringen kaderen binnen de gelijknamige campagne die minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) eerder dit jaar opzette. De thematiek bespreekbaar maken en toelichten voor een jong publiek is geen overbodige luxe. Zo’n 80 procent van de vrouwen en 50 procent van de mannen heeft ermee te maken. Iedereen kent kortom slachtoffers, daders of getuigen, of behoort zelf tot minstens een van deze categorieën.

Dit inzicht reflecteert zich in de laagdrempelige onlinevideo’s die zo’n vijftien minuten duren. Seksuologe Lotte Vanwezemael voorziet per aflevering een specifieke thematische focus: het uitgaansleven, grensoverschrijdend gedrag door een bekende en grensoverschrijdend gedrag online. Vanwezemael wordt daarbij vergezeld door co-hosts: tiktokker Maximiliaan Verheyen, comédienne Sarah Vandeursen en influencer Amir Motaffaf.

Het resultaat is een vlot gemonteerd programma dat de complexiteit en de breedte van het thema niet uit de weg gaat. Zo verduidelijken de makers zonder opgeheven vingertje dat het wel degelijk ernstig is wanneer je ongewenst in je billen of borsten geknepen wordt tijdens het uitgaan. De parallel met de supermarkt is er boenk op: daar zou niemand ooit schouderophalend beweren dat zo’n gedrag er nu eenmaal bij hoort.

Ook is het fijn dat Vanwezemael en co. stilstaan bij het feit dat daders meestal geen onbekenden zijn. In tegenstelling tot wat we vaak denken, gaat het in drie op de vier gevallen om een vriend, kennis of familielid. Tegelijkertijd stoot het format precies op zijn limieten in de aflevering die dit aankaart. Het gesprek met de jonge vrouw die seksueel misbruik ervaarde in haar sportclub is vele malen te kort om te kunnen duiden hoe ingewikkeld het vaak is voor wie het misbruik moet ondergaan en hoe verstrekkend de gevolgen zijn.

Iets soortgelijks gebeurt met het thema daderschap. Het is lovenswaardig dat Vanwezemael een anonieme delinquent interviewt, net zoals dat het terecht is dat elke aflevering afsluit met de boodschap dat alle interviewees de vraag kregen of ze ooit zelf over andermans grenzen zijn gegaan. Want jawel, velen onder ons waren ooit ook dader, zelfs al was het compleet onbedoeld. Alleen krijg je vervolgens elke keer dezelfde reacties te zien. Een technisch foutje? Of was bijna niemand bereid om iets toe te geven? Alleszins weegt dat niet op tegen de merites van We zien u: zowel de moeite voor tieners als voor hun ouders.

Te zien op VRT MAX