‘We The People’ laat steken vallen

Maatschappijleer vermomd als catchy popmuziek, gestut met dromerige animatie: dat is We The People, een reeks die de Amerikaanse schoolgaande jeugd wil opvoeden in tijden waar de algemene kennis van deze jongeren te wensen over laat. In tien afleveringen van ongeveer vijf minuten – de duur van het liedje in kwestie – schotelt deze serie een arsenaal aan onderwerpen voor die de Amerikaanse maatschappij belichten. Van de grondwet over de scheiding der machten en de vrije meningsuiting tot het juridische systeem van de VS.

Erg nobel, ware het niet dat We The People een handvol addertjes onder het gras heeft verstopt. De olifant in de kamer heet Higher Ground Productions, de maker van de reeks, beter bekend als het productiehuis van Barack en Michelle Obama. Wellicht doen de Republikeinen deze serie gemakshalve af als linkse propaganda. Daar is iets van. Zo zoomt de aflevering ‘Active Citizenship’ niet zozeer in op de maatschappelijke architectuur, maar op gemeenschapsvorming en activisme. De aflevering die simpelweg ‘We The People’ heet, belicht de weerbaarheid en het incasseringsvermogen van een volk: de animatie toont veelal gekleurde mensen die in het leven op de proef worden gesteld en uiteindelijk zegevieren. De episode over immigratie schetst een kleurrijk utopia waar mensen van verschillende afkomst harmonieus samenleven.

Elders krab je je in de haren bij de stuitende naïviteit waarmee jonge, vooralsnog weinig mondige burgers de complexiteit worden ontzegd van de machine die Amerika heet. De aflevering ‘Checks and Balances’ spiegelt dan wel voor hoe de gescheiden machten zichzelf proberen te beschermen tegen misbruik, manipulatie en corruptie, maar na Trump weten u en ik wel beter. In dat verlengde doet ook de aflevering over belastingen enigszins wrang aan. Want hoe zat het weer met de belastingaangifte van oppermachtige corporate bedrijven? Hoeveel droeg de voornoemde president van de VS ook weer af? Te links mag dan niet gezond zijn, maar te weinig kritiek tonen voor rechts is even laakbaar.

We The People laat steken vallen, jazeker. Dwingt een land waar de ideologische kloof tussen twee groepen mensen onoverbrugbaar lijkt televisiemakers om hun boodschap te oversimplifiëren en de nuance in de koelkast te steken? Is het een kwestie van “desperate times call for desperate measures”? We gokken van wel.

Rest ons de muziek. Die is uitstekend als ze van r&b-godinnen zoals Janelle Monae en H.E.R. komt en tenenkrullend wanneer Adam Lambert een groteske Queen-pastiche neerzet. Je lacht je hopelijk een kriek bij de rapper Cordae die schaamteloos over belastingen rapt: “Little homie, you better pay your taaaaaxes!” Zou het binnenkomen bij de kids?