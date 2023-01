We kunnen lacherig doen over de zoveelste vaudeville in de VS, maar misschien vallen er lessen te trekken voor ons eigen politiek bestel

In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden speelt zich al dagenlang een hallucinant spektakel af. De Republikeinen zijn na de laatste verkiezingen nipt de grootste partij in het Lagerhuis, maar raken het niet eens over wie de voorzitter van het Huis mag worden. Aangezien er zonder voorzitter niks kan gebeuren, zitten 435 volksvertegenwoordigers voorlopig hun broek te verslijten.

De impasse heeft niet bijzonder veel te maken met beleid. Het is weinig meer dan een bitse machtsstrijd binnen de Republikeinse Partij – een poging van een kleine groep uiterst rechtse verkozenen om binnen de partij de spierballen te laten rollen. De Freedom Caucus, zoals de groep heet, gijzelt het Huis onder meer om zo veel mogelijk invloedrijke posities te verwerven. Tot die tijd houden ze het been stijf, ook al betekent het dat de Verenigde Staten recht op een financiële crisis afstevenen waarbij de overheid haar schulden niet meer kan aflossen.

Het is makkelijk om vanop een afstand lacherig te doen over de zoveelste vaudeville op Capitol Hill, maar misschien vallen er toch wat lessen te trekken voor ons eigen politiek bestel. Zoals: volksvertegenwoordigers worden verkozen om te besturen en het land vooruit te helpen, niet om partijpolitieke spelletjes uit te vechten.

Helaas staat de Wetstraat in 2023 wellicht steeds vaker in het teken van partijpolitieke spelletjes. Het is het laatste volledige jaar voor het grote verkiezingsjaar 2024. En dus het laatste jaar waarin nog echt aan beleid gedaan kan worden. Helaas leert de ervaring dat ook regeringen lang voor de verkiezingen in campagnemodus gaan. Beleid zal snel naar de achtergrond verdwijnen.

Vooral voor de federale regering is het bang afwachten wat 2023 brengt. Te vrezen valt dat Vivaldi finaal niet meer aan een lange reeks broodnodige hervormingen toekomt. Telkens ergens een belastingvoordeel geschrapt dreigt te worden, is de MR er als de kippen bij om in te grijpen. Op het departement Pensioenen lijkt PS vooral tevreden als er zo weinig mogelijk gebeurt, ook al zet dat hoe langer hoe meer een hypotheek op de staatsfinanciën.

Met de verkiezingen nadrukkelijker in het zicht zullen partijen steeds minder geneigd zijn over hun eigen schaduw te stappen en een lastige beslissing te nemen. Elke toegift op het partijprogramma kan verkeerd uitdraaien in het stemhokje. In die zin zit de Wetstraat in dezelfde logica als Capitol Hill: politiek gereduceerd tot stratego en het verdedigen van de eigen vierkante meter.

Die logica verlamt het politiek bedrijf al vele jaren. Te veel problemen blijven te lang bij het oude omdat te veel politici zich meer bekommeren om perceptie en ‘hun achterban’ dan om de vraag waar het land op lange termijn nood aan heeft. Aan de uiteinden tellen de extreme partijen hun winst – die zou in 2024 weleens erg stevig kunnen zijn.

Is de kans verkeken voor de centrumpartijen? Heel wat partijvoorzitters zullen zeggen dat ze er dit jaar nog alles willen uithalen, om de extreme partijen de wind uit de zeilen te halen. Misschien hadden ze daar vroeger aan moeten beginnen.