‘We horen hier alleen de parkieten van de buurvrouw’: schildersduo Flexboj en L.A. over hun atelier

Gaat u iedere dag naar uw atelier?

“Wij zijn zo goed als elke werkdag op ons atelier: het aanwezig zijn in het atelier, het kijken naar en het nadenken/praten over het werk, is minstens even belangrijk als het schilderen zelf. Tijdens het weekend daarentegen gaan we niet. We hebben naast het hele kunstgebeuren ook een privéleven, wij staan niet los van de realiteit.”

Hoe laat vertrekt u naar uw atelier, en hoe: te voet, per fiets, openbaar vervoer of auto?

Flexboj: “Ik vertrek bij het ochtendgloren, om 7 uur. Ik ben meestal tot 14 – 15 uur op atelier, zodat ik op tijd thuis ben om de hond uit te laten.”

L.A.: “Ik vertrek stipt om 9 uur ’s ochtends. Ik blijf er tot 16 – 17 uur. Ik heb dat zo afgesproken met mijn vriendin, omdat zij geen tijd heeft om te koken.”

Houdt u vast aan bepaalde rituelen in uw atelier? Muziek of juist stilte?

“Eerst met de lift tot de bovenste verdieping, daarna werkkleren aandoen, dan koffie zetten. Het enige geluid dat niet van onszelf komt zijn de parkieten van de buurvrouw. Er staat nooit echt muziek op.”

Hoe belangrijk is licht voor u?

“Dat is best wel belangrijk. Ons atelier is gelegen in een oud kantoorgebouw. We hebben het geluk dat een van de muren van twintig meter bijna volledig uit ruiten bestaat.”

Hoe gaat u te werk? Begint het werk pas op het moment dat u uw atelier betreedt of gaat het werk altijd en overal door?

“Dit is een vraag die we als kunstenaarsduo regelmatig krijgen. Voor ons bestaat er geen vast werkstramien. In ons atelier hebben we een archief met honderden boeken en gevonden objecten die aanleiding kunnen geven voor nieuw werk. Het belangrijkste werk gebeurt dus in het atelier, maar dingen die we tegenkomen in het dagelijks leven worden ook meegenomen in het werk.”

Hoeveel tijd spendeert u gemiddeld per dag in uw atelier?

“We zijn er elk vijf à zes uur per dag, waarvan drie à vier uur overlappen.”

Is het atelier een heilige plek?

“Heilig zouden we het niet noemen, maar het is wel een plek die op een bepaalde manier privé is. We zijn erg op onszelf gesteld en zouden bijvoorbeeld niet kunnen werken in een atelier waar ook andere kunstenaars zitten.”

Flexboj & L.A. Beeld rv

Ontvangt u er bezoek, van verzamelaars, curatoren of collega-kunstenaars?

“Verzamelaars, galeristen, curatoren, journalisten, andere kunstenaars, vrienden, familie: in principe is iedereen welkom, maar de laatste tijd zijn we wat terughoudender in geworden. Het atelier is de plek waar het werk tot stand komt, en een expo is de plek/gelegenheid waar het werk wordt getoond.”

Wat is het mooiste atelier dat u ooit heeft gezien?

“Omdat wij een atelier als een werkruimte zien, vinden wij de schoonheid van die plek niet belangrijk. We komen weleens bij kunstenaars op bezoek die tien keer zoveel ruimte hebben als wij en daar kan je wel jaloers op zijn, maar mooi zouden we dat niet willen noemen.”

Hoe ziet het ideale atelier eruit?

“Het ideale atelier is als tien miljoen euro op je bankrekening. Je kunt er wel van dromen, maar erg realistisch is het niet. Natuurlijk zou het fantastisch zijn om een gigantische loods te hebben met verschillende verdiepen die allemaal perfect belicht zijn en waar er achter je gat wordt opgekuist, maar, zoals we al zeiden… daar kun je alleen maar van dromen.”

