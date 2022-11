‘We hebben lang een haat-liefdeverhouding met ‘Take on me’ gehad’

“Ik denk niet dat we ons Noors-zijn ooit hebben ontkend”, stelt zanger en frontman Morten Harket. “We zijn kinderen van de jaren zeventig. Er was toen hoegenaamd geen pop/rockscène in Noorwegen en klassieke muziek kon niemand van ons boeien. Als zestienjarige was ik fan van Uriah Heep, de Britse rockgroep die voor mij een introductie tot moderne muziek was. Ik viel als een blok voor hun muziek omdat ze zo sterk melodieus waren. Daarna kwam de liefde voor David Bowie, Deep Purple, Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin en Jim Morrison. Maar de grootste shock kreeg ik toen ik Jimi Hendrix de eerste keer hoorde. Hij is van monumentaal belang voor mijn muzikale opvoeding geweest. We vereenzelvigden ons met de muziek uit Amerika en het Verenigd Koninkrijk, niet met Noorse easy listening of jazz.”

De nieuwe plaatTrue North beschouwde Harket in eerste instantie als een omarming van de heimat. “Maar nu ik erover nadenk: dat is de plaat inderdaad wel. Het is een liefdesbrief aan de prachtige natuur die ons land rijk is en we hebben de kans gekregen om liedjes op te nemen op verafgelegen plekken. Plaatsen waar we überhaupt nog nooit iets hadden ingespeeld, wat voor een frisse insteek heeft gezorgd. Als muzikant wil je jezelf niet herhalen. Bovendien bleek het een ferme meerwaarde om met geschoolde topmusici te mogen spelen. Maar we hadden geen verborgen agenda, de plaat is niet opgevat om Noorwegen muzikaal meer op de kaart te zetten.”

De twaalf composities worden op de plaat symfonisch begeleid door het Arctic Philharmonic Orchestra. Sinds de oprichting ervan in 2009 uitgegroeid is het tot één van de meest prominente en gelauwerde Noorse instituties, dat operaproducties en collaboraties met hedendaagse artiesten als Philip Glass combineert. True North is niet hun eerste samenwerking met een popband, maar Harket erkent dat het concept popmuziek-voor-orkest riskant blijft.

“Het kan snel belegen klinken. Ik heb me niet gemoeid met de productie, want dat is mijn sterkte niet. Pål (Pål Waaktaar, gitaar) en Mags (Magne Furuholmen, keyboards) waren echt hands-on betrokken bij elk aspect. Ze hebben elk zes nummers voor hun rekening genomen. De eerste single ‘I’m In’ is een prima voorbeeld van wat we met True North wilden bereiken: kristalheldere klanken, wijdse orchestratie, en niet-evidente lyrics. Alles is live opgenomen, zonder overdubs of studiofoefjes. Ik heb deze keer niet meegeschreven. Mijn collegae zijn zo productief dat er nu al tracks zijn gesneuveld, en mijn intimistische songs zouden in het overaanbod verdrinken. Toegegeven, het zou de voetafdruk van a-ha positief verbreden als we alle drie melodieën zouden aanleveren, maar deze manier van werken is makkelijker.”

De clip van 'Take on me' zorgde mee voor het succes van het nummer. Beeld Warner Music Group

Succes

A-ha is al veertig jaar een onderdeel van leven en identiteit van Morten Harket. Op 14 september 1982, zijn drieëntwintigste verjaardag, werd hij formeel gevraagd om de band te vervoegen. Vier decennia en miljoenen verkochte platen later kan weinig hem nog van zijn stuk brengen. ‘Wanneer ik vandaag out of the blue iets van a-ha hoor, spits ik mijn oren niet meer. Niets verrast me nog.”

Sinds het gigantische succes van ‘Take on me’ - meer dan anderhalf miljard views op YouTube bewijzen dat het nummer een evergreen is -, zijn de drie leden van a-ha wel wat gewoon qua fanmanie. Al blijft er één gebeurtenis Harket nog steeds bij. “In 1989 bracht ik een bezoek aan het Amazonewoud, een uitgestrekte plek waar ik even mezelf kon zijn zonder faam of idolatrie. Op de allereerste dag was ik passagier op een boottocht, en na de eerste dijk legde de stuurman aan bij een klein dorpje. Zonder dat ik er erg in had, hoorde ik een enorm lawaai oprijzen en begon de grond onder mijn voeten te daveren. Blijkbaar had het gerucht de ronde gedaan dat ik in de buurt was. Vanuit mijn ooghoek zag ik een dertigtal vrouwen de heuvel afstormen. They hit me like a ton of bricks. Ik had nooit gedacht dat ze me zouden kennen, maar ze hadden zelfs a-ha-krantenknipsels. Ik besefte dat ik nergens helemaal anoniem zou zijn. Zelfs in Noord-Amerika, de enige markt waar we een onehitwonder zijn gebleven, kan ik niet zomaar over straat lopen. Net omdat de populariteit van ‘Take On Me’ alleen maar lijkt toe te nemen. Die ene hit weigert te verdwijnen.”

‘Take On Me’, dus de pensioenplaat die sinds 1985 onverminderd populair blijft. Of is het ondertussen misschien eerder een molensteen om de nek die alle andere creatieve uitspattingen overschaduwt? “We hebben lang een haat-liefdeverhouding met het nummer gehad, omdat het niet onze beste song is”, erkent Harket. “Maar vandaag hebben we er vrede mee. Het nummer heeft ons vrijheid gekocht en zorgt ervoor dat we relevant blijven. Alleen al de laatste tien jaar is ‘Take On Me’ gecoverd door Weezer, gesampled door Christina Aguilera, en gebruikt in films (Deadpool 2, La La Land), TV-series (The Simpsons, The Goldbergs) en games (The Last of Us Part II). Ja, zelfs de gamers kennen a-ha nu (lacht). It’s been a wild ride, maar ik zou niet willen ruilen.”

True North van a-ha is nu uit.