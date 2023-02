‘We doen elkaar in de liefde vreselijke dingen aan’: vijf schrijvers over liefdesverdriet, en hoe ze er weer bovenop kwamen

De literaire tournee Saint Amour trekt zich weer op gang. Verwacht dit jaar geen oeverloze romantiek: de rafelranden van de liefde staan centraal. Auteurs over het liefdesverdriet dat ze ooit voelden: ‘Ik kon er schrijvend niet mee aan de slag. Ik heb vooral gehuild.’

Delphine Lecompte (45): ‘Elke dag viel ik hem lastig met honderden mails’

‘Een expert ter zake’ noemt Delphine Lecompte zich. “Ik word nu eenmaal snel verliefd, en anderen worden doorgaans niet zo snel verliefd op mij. Het helpt niet dat ik vaak gulzig verliefd word op onbereikbare of homoseksuele mannen. Als je meteen weet dat je liefde nooit beantwoord zal worden, kun je de ander ook oneindig op een piëdestal blijven plaatsen. Heerlijk vind ik dat, mezelf zo verliezen in dat onstuimige aanbidden.

Zo was er in het verleden die obsessieve verliefdheid op de Nederlandse tv-presentator Jeroen van Kan. “Dat het niets tussen ons zou worden wist ik vrijwel meteen, maar dat kon me niet ontmoedigen. Ik was waanzinnig en psychotisch verliefd op die man. Elke dag viel ik hem lastig met honderden mails, die hij slechts af en toe karig beantwoordde. Voor mijn creativiteit was die verliefdheid een geschenk: ik beeldde me in dat ik hem met een geniaal gedicht alsnog als een blok voor mij kon doen vallen. Maar ik heb in die periode toch vooral veel gehuild.

“De acute fase van dat verdriet was vooral lastig, daar kon ik schrijvend weinig mee aanvangen. Maar later ben ik hem in mijn gedichten gaan opvoeren als de bedeesde zeepzieder, en heb ik hem ook wel kunnen straffen voor het niet beantwoorden van mijn liefde. (lacht) Soms gedroeg hij zich dan ronduit onaangenaam in mijn poëzie, of overkwamen hem geweld en folteringen. Ondertussen is mijn liefdesverdriet gelukkig bekoeld, en zijn we zelfs vrienden geworden. Het is dus allemaal goed af­gelopen.

“Of ik ook zelf al liefdesverdriet heb veroorzaakt? Ik vrees van wel. Dan doel ik toch vooral op hoe ik mijn vorige geliefde heb gekweld door verliefd te worden op mijn huidige partner. Dat ik zo achteloos met zijn hart ben omgesprongen, daar heb ik het soms wel moeilijk mee. Maar toch: ik vind dat je iemand in de liefde geen groter verraad kan aandoen dan elkaars tijd te verprutsen. Als de hartstocht weg is, dan hou je beter de eer aan jezelf.”

Kristien Hemmerechts (67): ‘Het achterblijven met al die vragen is vaak nog het ergst’

“Wat ik het pijnlijkst vind aan liefdesverdriet, is dat je vaak achterblijft met een hele berg vragen. In veel gevallen komt de verklaring waarop je hoopte er niet, en blijft een soort afrondend gesprek uit. Dat gebrek aan afronding vind ik vaak erger dan het missen van die persoon zelf. De grootste pijn en frustratie ontstaat dan vanuit het niet begrijpen van wat er gebeurd is, waardoor je verplicht wordt om het verlies in je eentje te verwerken.

“Het is me zelf weleens overkomen dat een relatie uit het niks beëindigd werd, maar gelukkig nooit bij een langdurige relatie. Ik denk dat het nu ook alleen maar vaker gebeurt. Je hebt vandaag veel wegwerp­relaties. Staat iets je niet aan, dan vind je op een datingsite meteen iemand anders. Mensen kunnen elkaar in de liefde afschuwelijke dingen aandoen, en vaak heeft dat toch te maken met een gebrek aan communicatie.

“Eens flink mogen zeuren tegen vriendinnen kan in zo’n situatie enorm opluchten. En als schrijver kun je een stukgelopen relatie natuurlijk ook gebruiken als materiaal. Uit een hele ongelukkige liefde kun je toch nog een schitterende roman puren, waar je nadien ontzettend beroemd mee wordt. De ultieme wraak, toch? Bezig blijven, dat heb ik zelf in elk geval altijd een goede manier gevonden om met zware dingen in het leven om te gaan. Werk is in dat opzicht voor mij altijd een goede therapie geweest.

“Toen mijn toenmalige geliefde (Herman de Coninck, red.) stierf, kwam die afronding er natuurlijk ook niet, maar het was toch nog iets helemaal anders dan liefdesverdriet. De eerste vrouw van Herman is gestorven, en zijn tweede is bij hem weggegaan. Met het weggaan had hij het zelf ook veel moeilijker. ‘De dood,’ zei hij, ‘daar heb je geen verhaal tegen.’ Als iemand je verlaat, is dat daarentegen een heel stuk minder helder.”

Tobi Lakmaker (28): ‘Avances van queer mensen worden vaak niet herkend’

“Mijn hart werd voor de eerste keer gebroken toen ik 10 was. Ik had verkering met een jongen, en had een ketting gekocht waar zo’n hartje ­aanhangt waarvan je allebei de helft draagt. Toen die jongen onze relatie een week later ­beëindigde, haalde hij het hartje van zijn ketting, maar bleef hij de ketting zelf wel nog dragen. Dat heb ik wel als een ­tamelijk grote vernedering ervaren. Bovendien kostte die ketting 20 euro.

“Op mijn twintigste overkwam dit me op een iets ernstigere manier. Ik was voor het eerst verliefd geworden op een vrouw, maar belandde eigenlijk meteen in de friend zone. Dat was nogal afschuwelijk en daarover schrijf ik ook in mijn boek. Het ­hoofdpersonage zegt dat je mensen hebt met een heel hart, en mensen met een gebroken hart, maar dat er ook nog een derde categorie bestaat: die van de harten die niemand ziet. Dat moet voor heel wat queer mensen herkenbaar zijn. Je loopt niet eens echt een blauwtje, omdat je avances niet als dusdanig herkend ­worden.

“Ik heb later nog wel eens een gedicht over dat meisje geschreven. Maar schrijven heb ik nooit ervaren als iets dat rouw doet versnellen of minder bijtend maakt. Wel denk ik dat een gevoel van miskenning misschien wel het enige vertrekpunt is voor een kunstenaar. Als je je ­gewoon goed voelt over jezelf, kun je beter ander werk gaan doen.

“Er is een quote van Drake: ‘My heart is way too frozen to get broken.’ In de periode na dat eerste meisje was die uitspraak wel op mij van toepassing. Ik vrees soms wat harten te hebben gebroken, in een vreemd soort poging het mijne te lijmen.

“Een krachtige en vlotte genezing van liefdes­verdriet bestaat bij mijn weten niet. Volgens mij heb je vooral veel tijd nodig, en moet je zo nu en dan maar met iemand tongen voor wat ­afleiding.”

Wided Bouchrika (31): ‘Iemands hart breken, dat heb ik echt moeten leren’

“Ik denk dat liefdesverdriet me heel gemakkelijk overkomt”, zegt schrijfster Wided Bouchrika, die vorig jaar debuteerde met haar roman Teer. “Zodra ik een klik voel met iemand, stort ik me volledig in die verliefdheid, zonder stil te staan bij het risico van een gebroken hart. Ik ben heel romantisch ingesteld, en wil op zulke momenten vooral vóélen. Met als nadeel dat het liefdesverdriet achteraf ook harder binnenkomt.

In haar leven heeft Bouchrika nog maar twee keer echte liefde ervaren. “De andere keren ging het toch eerder om een soort frivole verliefdheid. Maar ook als die stuklopen, kun je daar achteraf zwaar van afzien. Al is het maar omdat het perfecte verhaal dat je had geconstrueerd niet meer klopt. Vrienden zeggen dan weleens: nu heb je weer een verhaal om over te schrijven. Daar kan ik me kwaad over maken, want ik werp me natuurlijk niet in pijnlijke ­situaties om er nadien over te kunnen schrijven. Het gaat nog steeds over mijn leven.

“Als een relatie stukloopt is er eerst het megalomane verdriet, de depressie, en het gevoel dat de wereld vergaat. Wat me helpt om daar uit te stappen, is: naar de rationele kant van de zaak kijken. Door uit te zoomen en te kijken naar wat die relatie nu écht was, kan ik vaak beter plaatsen waarom het niet werkte.”

Zelf heeft ze ook al wat gebroken harten op haar conto, vertelt Bouchrika. “De confrontatie aangaan en ­iemands hart breken, dat heb ik echt moeten leren. Vroeger was ik veel ontwijkender. Ik schaam me om het toe te geven, maar ik heb ooit zelfs eens iemand geghost. Dat vind ik nog steeds verschrikkelijk. Door later zélf hartzeer mee te maken, heb ik geleerd dat het beter is om rechtdoorzee te zijn. Open communiceren doet op het moment zelf misschien wat meer pijn, maar op lange termijn bewijs je de ander er wel een gunst mee.”

Christophe Vekeman (50): ‘Liefdesverdriet speelt zich vooral af binnen vaste relaties’

Christophe Vekeman trouwde in 2015 in Las Vegas met ‘zijn’ Mieke, maar ook daarvoor waren de twee al lang samen. Voor zijn liefdesverdriet moeten we dus verder het verleden in. “Uiteraard is het me weleens overkomen, maar laat ons dat niet dramatischer voorstellen dan het is.

“De keren dat mijn eigen verlangens niet vervuld werden, is het me altijd gelukt om mijn verdriet vrij snel om te zetten in woede en verongelijktheid. Dat vind ik een gezondere reflex: in woede zit nog iets dynamisch, anders dan in aan zelfverwoesting grenzend verdriet. Ook wanneer je zelf iemands hart breekt, is het een opluchting als je in plaats van op verdriet op woede botst. Ooit kreeg ik zo eens een briefje in de bus waarop stond: ‘Christophe, je denkt dat je een ariër bent, maar ik noem jou een mof.’ (lacht) Dat is toch prettiger dan wanneer je een briefje moet terugvinden waarop staat: ‘Ik ben klaar met het ­leven.’

“Tegenslag in de liefde helpt je te beseffen dat liefde voor een groot deel de kwaliteit van je leven bepaalt. Het echte liefdesverdriet speelt zich denk ik vooral af in vaste relaties of huwelijken. Partners die bij elkaar blijven, bijvoorbeeld omdat er kinderen in het spel zijn, maar elkaar het licht in de ogen niet gunnen, dat vind ik misschien wel de ergste vorm van liefdes­verdriet.

“Ik prijs me dus erg gelukkig met Mieke. Wat het ultieme verraad in onze relatie zou zijn? Verliefdheid op een ander. De koek wordt tussen ons tweeën verdeeld, er zijn geen kruimels over voor anderen.”

‘Saint Amour’, met o.a. Tobi Lakmaker, Paolo Giordano, Nina Polak, Joke van Leeuwen, Angelo Tijssens en Wided Bouchrika, op 14/2 in Gent, 16/2 in Leuven, 17/2 in Genk, 25/2 in Antwerpen. Alle info en tickets: www.begeerte.be