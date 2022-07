‘Wayne’ op Streamz: een allegorie op de uitzichtloosheid van de geërodeerde Amerikaanse middenklasse

’s Zomers is de spoeling aan nieuwe tv-reeksen wat dunner, dus het is een lokale streamingdienst als Streamz vergeven dat ze het gat wat probeert op te vullen met oudere dingen. Zeker gezien de kwaliteit van hun selectie: hulde, bijvoorbeeld, dat ze enkele weken geleden Halt and Catch Fire terug naar onze schermen brachten, een onterecht vergeten topreeks van de Amerikaanse betaalzender AMC over de opkomst van de computerindustrie in de jaren 80 en 90. En ook Wayne mag er zijn, een bij momenten knap gewelddadige maar donders sympathieke coming-of-agereeks over een zestienjarige knul die samen met zijn vriendin op zijn scooter van Boston naar Florida rijdt om zijn vaders Pontiac Trans Am-sportkar terug te pakken van de onverlaten die ermee aan de haal zijn gegaan.

Streamz omschrijft Wayne zeer terecht als een mix tussen Shameless en The End of the F*cking World: die eerste claim klopt omdat ook deze reeks zich in het milieu van de Amerikaanse working poor afspeelt, de tweede omdat de makers van deze serie evenmin vies zijn van een streep bloederige grandguignol. Het mag niet verbazen dat Wayne oorspronkelijk als Original op de premiumdienst van YouTube liep, voordat dat kanaal in 2019 besloot om niet langer eigen fictiereeksen te streamen: het voelt allemaal erg snedig, experimenteel, en uit de losse pols. Met zijn schrale decors, zijn marginaal overbelichte beelden en zijn in het wilde weg afgevuurde dialogen voelt Wayne bij momenten als een zes uur durende studentenfilm, ook al werken er lui aan mee die toch al een dikke vijftien jaar tewerkgesteld zijn in het medium.

Het duurde een aflevering of twee voordat Wayne de oudere jongere in ondergetekende gewekt kreeg, maar de rest van de reeks bleef die wel gebiologeerd naar de gebeurtenissen kijken. Het fysieke geweld gaat soms los erover, en ondanks de roadmovie-insteek van de reeks – onder meer New England vormt een deel van het decor – krijgt u niet het soort plaatjes te zien die u op ansichtkaarten of in een reisgids zult aantreffen. Wayne (de beloftevolle Mark McKenna) en zijn geliefde Delilah (de eveneens heel wat in haar mars hebbende Ciara Bravo) tuffen zich vooral een weg door groezelige achterbuurten en industriële omgevingen. Maar dat past allemaal perfect bij de op momenten knagende satire die Wayne probeert te zijn. De tien afleveringen zijn een allegorie op de uitzichtloosheid van de geërodeerde middenklasse in de V.S., die in de figuur van deze manhaftige zestienjarige flink op scherp wordt gesteld. Wanneer je zonet de miezerige plek die je tot nu toe ‘thuis’ had genoemd in de hens hebt gezet, met het lichaam van je iets daarvoor aan kanker overleden vader erin, is vooruit effectief de enige overblijvende weg.

Wayne is te bekijken via Streamz.