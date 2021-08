‘Watch the Sound’ met Mark Ronson: gooi eens wat autotune over John Lennon!

Sasha Van der Speeten zet de blik op oneindig: Vandaag: Watch the Sound with Mark Ronson.

Muzieknerds mogen lekker zwijmelen bij Watch the Sound, de docureeks van Mark Ronson. Mark wie? De producer van Amy Winehouse, de componist achter hits zoals ‘Uptown Funk’ en Lady Gaga’s ‘Shallow’, tevens de favoriete dj van elke Hollywood-ster. In het blits vormgegeven Watch the Sound keuvelt Ronson met muzikanten over instrumenten, apparatuur en klankeffecten, een beetje zoals hij dat doet in zijn podcast The Fader Uncovered. Vijf redenen om het ding te bingen? Welaan dan.

1) De gastenlijst! Ronsons netwerk is indrukwekkend. In de zesdelige reeks treedt een resem klinkende namen aan: Paul McCartney, Dave Grohl van Foo Fighters, de Beastie Boys, Josh Homme van Queens Of The Stone Age, Questlove van The Roots, Thurston Moore van Sonic Youth, Kathleen Hanna van Bikini Kill, Jónsi van Sigur Rós, Kevin Parker van Tame Impala, Gary Numan, Angel Olsen en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

2) De anekdotes! Hank Shocklee van Public Enemy vertelt dat in zijn jeugdjaren in elke hoek van elk New Yorks park een dj stond en dat hij als tiener er het perfecte plekje zocht waar hij alle dj’s tegelijk kon horen... en op die manier uitkwam bij zijn unieke sound. Damn. Paul McCartney haalt dan weer herinneringen op aan de Abbey Road-technici die The Beatles meewarig hoofdschuddend loslieten op een mellotron, waarna ‘Strawberry Fields Forever’ het levenslicht zag.

3) De what the fuck-momenten! Sean Lennon die beweert dat zijn beroemde vader John Lennon helemaal aan autotune verslingerd zou zijn, mocht hij nog onder ons zijn geweest? Nou! Waarna Ronson een oude opname van Lennons stem in het controversiële klankeffect drenkt, tot grote vreugde van Sean. In de aflevering over galm duizel je mee met Ronson wanneer hij in Schotland in een ondergrondse dieseltank de langste galm ter wereld probeert te capteren.

4) De ontroering! Grohl en Ronson die als giechelende pubers kicken op het geluid van een versterker die ze zonet met een mes hebben kapotgesneden. Of Kathleen Hanna die bekent dat Ronson de eerste interviewer ooit is die met haar over klank wil praten in plaats van over het activisme waarvoor ze bekendstaat. Of wat dacht u van Ronson die ruw beeldmateriaal van Amy Winehouse ten tijde van Back to Black toont en uitlegt hoe hij meewerkte aan die classic?

5) De idolatrie! Je ziet Ronsons oogjes fonkelen wanneer hij zijn jeugdheld DJ Premier van Gang Starr ertoe overhaalt een beat te programmeren op een drummachine. Dat verwonderde schooljongetje duikt ook op in de aflevering over synthesizers, wanneer hij Nick Rhodes van Duran Duran vraagt hoe die ooit de dromerige keyboardklank in de hit ‘Save a Prayer’ bedacht. Elke muziekfreak op aarde herkent dat type kinderlijke opwinding. Bovengetekende inbegrepen.

‘Watch the Sound with Mark Ronson’ is te zien op Apple TV+.