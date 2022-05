Wat zult u zich kapot ergeren aan ‘WeCrashed’

Een helft van het powerkoppel dat centraal staat in Apple TV+-reeks WeCrashed is een onuitstaanbare zweefteef. De andere wordt vertolkt door Anne Hathaway. Met Rebekah Neumann (Hathaway) is het niet héél veel beter gesteld dan met haar echtgenoot Adam Neumann (vertolkt door Jared Leto), maar onder de arrogantie en hybris die zij tentoonspreidt blijft er toch nog iets van een menselijk wezen over, met momenten van zwakte waarin ze haar eigen naïviteit inziet. Niet zo bij hem: zijn destructieve narcisme zuigt langzaam het laatste restje ziel weg uit iedereen die hem omringt.

WeCrashed gaat over de opkomst en val van de twee oprichters van WeWork, een multinational die in essentie kantoorvloeren least, ze een hippe inkleding geeft en vervolgens verhuurt als coworkingruimtes. Bij gebrek aan een echt zakenidee plakten de oprichters daar een laag van wufte missionstatements over, zoals hun belangrijkste credo ‘het bewustzijn van de wereld te verheffen’. Toch slaagden ze erin daarvoor miljoenen en later miljarden aan durfkapitaal bij elkaar te harken. En die dan ook in minder dan tien jaar tijd – de met veel leedvermaak over het scherm uitgesmeerde dagelijkse burnrate loopt al snel in de miljoenen – compleet op te souperen, zonder een winstgevende onderneming als eindresultaat.

Fake it till you make it

Falende Silicon Valley-miljardenbedrijven lopen vandaag dik in televisiereeksen: naast WeCrashed treft u op Disney+ The Dropout, over de al even spectaculaire implosie van Theranos-oprichtster Elizabeth Holmes. Beide verhalen tonen een vergelijkbare uitwas van de kwalijke fake it till you make it-cultuur die zich meester heeft gemaakt van de Amerikaanse techsector. Het verschil tussen het verhaal van de Neumanns en dat van Holmes is dat die laatste ten minste nog beséfte dat ze de boel aan het belazeren was, en haar ziel werd verteerd door de constante angst dat haar zeepbel zou worden doorgeprikt. De Neumanntjes, om ook maar eens die onverklaarbare verkleinvorm te gebruiken waarmee ondernemersdynastieën vandaag op het tv-scherm komen, geloven daarentegen echt hun eigen sprookjes.

De doorbraak van het televisiefeuilleton als vertelmedium, een jaar of twintig geleden, gebeurde vooral op de schouders van onaffe, moreel defecte hoofdpersonages die toch de sympathie van de kijker voor zich winnen. Van de doorzopen flik McNulty in The Wire tot de opportunistische advocaat in Better Call Saul: je wilt ze, ondanks hun gebreken, zien winnen. Neumann niet, die onduldbare klootviool. Doorheen de acht afleveringen van WeCrashed welt er zo’n ergernis in je op dat zijn spectaculaire – welja - crash aan het slot eerder als een catharsis voelt. Het is zoals een personage het terecht samenvat in de serie: “4,4 miljard was het ergste wat die wanker kon overkomen.”