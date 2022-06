Wat is het geheim achter het geluk van de al decennia met elkaar getrouwde Yorks (Sissy Spacek als Irene, J.K. Simmons als Franklin)? Je zou, afgaand op hoe ze in beeld komen, kunnen zeggen dat de gepensioneerde lerares Engels en de schrijnwerker het altijd bij de simpele aardigheidjes hebben gehouden: altijd samen ontbijten, nooit met ruzie gaan slapen, dat soort dingen. Maar is dat portaal naar een vreemde planeet, dat ze jaren geleden plotseling ontdekten in een gang onder hun tuinhuis, een factor in hun heilzame leventje of net niét?

U zult er gemakkelijk overheen gaan wanneer u door het serieaanbod van Amazon Prime Video ploegt, maar Night Sky was voor ondergetekende alvast een van de toppertjes van dit jaar. Dat komt vooral door de unieke toon die deze achtdelige reeks aanslaat. Jazeker, al snel neemt ze de geleding van een scifiserie over: het portaal van de Yorks is natuurlijk niet het enige, een strontvervelende buurman houdt hen in de mot, en op een gegeven ogenblik belanden ze in een complot waarachter een stel gevaarlijke lui zitten.

Het mysterie zwelt zo aan, en het aantal nieuwe vragen overtreft zodanig het aantal antwoorden, dat er bij momenten déjà vu’s naar het gevreesde Lost (2004-2010) opdoemen. En eerlijk: het eerste seizoen is nog maar pas afgelopen, dus de makers van de reeks hebben nog alle ruimte om de pedalen te verliezen in komende jaargangen, zeker na dat onverwachte slot. Maar voorlopig houden ze de kern van hun drama verfrissend dicht bij huis. Meer nog: het scifi-element in Night Sky staat volledig ten dienste van het relatiedrama dat erin wordt verteld, niet omgekeerd.

Wat zou ù aanvangen met een planeet in uw achtertuin? Dit jongbejaarde echtpaar voelt geen enkele behoefte om op onderzoek uit te gaan, ook al heeft handigaard Franklin al jaren geleden twee ruimtepakken gemaakt op basis van plannetjes die hij op het internet vond. Die bleven ongebruikt in de kast: de twee reizen gewoon geregeld naar hun planeet om ook daar, vanuit de beschermde omgeving van een soort basis waarin ze landen, naar de sterren te kijken.

Daar schuilt natuurlijk een beeldspraak ter grootte van een hemellichaam in. Al hebben Connolly en Miller ook op dat gebied goed hun best gedaan om de uitleg in het midden te houden. Uiteindelijk schuifelt de plot van Night Sky een welbepaalde richting in, maar de betekenis van de geheimzinnige wereld van de Yorks blijft moeilijk te bepalen. Is hij een metafoor voor alle kansen die de twee moedwillig niet hebben gegrepen? Of is hij een bevestiging dat ze terecht levenslang genoegen hebben genomen met wat ze al hadden?

Night Sky is nu te zien op Amazon Prime Video