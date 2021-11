Wat was ‘De rechtbank’ verbijsterende televisie

Schuldig. Vijftien jaar cel. Met een gezonde portie ongeloof hoor je de rechter het verdict uitspreken. Alinda Van der Cruysen moet voor vijftien jaar de cel in voor de moord op Jules Bogaerts (81) en Jeannette Jacobs (78), haar grootoom en -tante. Een moord die al in 1991 gepleegd werd, maar die vorig jaar pas voor het hof van assisen kwam.

De rechtszaak kwam drie afleveringen lang aan bod in De rechtbank, zo’n programma waarvan je bijna zou vergeten dat het nog op televisie komt. Na het zoveelste fragment over een uit de hand gelopen burenruzie of over een nozem met twee hersencellen die denkt dat hij met zijn auto alles mag, had ik ’t wel een beetje gezien. Al een seizoen of vier denk je dat het het seizoen te veel is. Ten onrechte, moet ik toegeven na het zien van de drie afleveringen over de assisenzaak tegen Alinda Van der Cruysen. Wat een verbijsterende en beklijvende televisie.

Verbijsterend, door de zaak zelf natuurlijk. De dubbele, barbaarse moord was jarenlang een cold case. Verdachten werden verhoord, een dader - of daders, want ze waren allicht met twee - werd nooit gevonden. Tot nieuw DNA-onderzoek eind 2014 voor een doorbraak zorgde. Op een bebloede jeansbroek die enkele dagen na de moord was gevonden, blijkt het DNA van Van der Cruyse te zitten. Waarop ze meteen hoofdverdachte nummer één wordt en ze zich moet komen verdedigen voor het hof van assisen.

De rechtbank doet wat het zo goed kan: het registreert. Wat het Openbaar Ministerie zegt en waarom die vindt dat Alinda Van der Cruysen schuldig is. Hoe haar advocaten twijfel zaaien en vooral ook proberen aan te tonen hoe onzeker alles is, hoe er eigenlijk geen bewijs is als zou de vrouw de dubbele moord gepleegd hebben. Je gedachten flipfloppen heen en weer, om gaandeweg toch meer en meer de verdediging te volgen. Want hard bewijs is er toch niet? En moet je bij de minste twijfel niet iemand vrijspreken? Dat ook de jury twijfelde - zeven oordeelden schuldig, vijf onschuldig - maakt het nog moeilijker.

Met rechtszaken op televisie moet je altijd wat opletten. Enkele jaren geleden behandelde Justice for All op dezelfde zender een assisenzaak tegen enkele jongeren die beschuldigd werden van de roofmoord op Daniël Maroy. Dezelfde moord was ook het onderwerp van het terecht bejubelde Het boek Daniël van Knack-journalist Chris De Stoop, die de roofmoord op zijn oom reconstrueerde. Die laatste schetste een heel ander beeld van de moord en de jongeren dan wat je op basis van de tv-versie had vermoed. In de montagecel kan je veel doen, al heb ik in dezen tig keer meer vertrouwen in de makers van De rechtbank dan in die van Justice for all.

Is Alinda Van der Cruysen schuldig? Ja, volgens de rechters. Maar De rechtbank toont je wel dat de lijn tussen schuld en onschuld vaak erg flou is.

De rechtbank is nog te herbekijken via GoPlay.be.