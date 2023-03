Wat Wagner wilde: ‘Tristan en Isolde’ voor het eerst met gedroomde trompet van componist die nooit heeft bestaan

Opera Ballet Vlaanderen brengt het verhaal van koningsdochter Isolde en held Tristan nu naar Gent en Antwerpen. En daar wil muzikaal leider Alejo Pérez iets speciaals van maken. “In de opera’s van Wagner spelen het orkest en de muziek nog een belangrijkere rol dan bij andere componisten. Hij legt eindeloos veel nuances en emoties in zijn muziek, alsof Freud er zich mee moeide.”

Om dat helemaal correct uit te beelden streeft de dirigent naar minutieuze muzikale correctheid. En daarvoor moesten ze wel heel ver gaan.

“Ik wil een achtvoettrompet die moet klinken als een alpenhoorn, met binnenin een houten beker die past binnen het natuurscala”, noteerde Richard Wagner onderaan zijn partituren.

Nogal cryptisch voor leken, duidelijk genoeg voor professionals als trompetmaker Gunther Cogen uit Temse: “Met die twee zinnetjes kan ik aan de slag. Richard Wagner zocht duidelijk een een extreme rijkdom aan tonaliteit. Dus ontwierp ik de natuurtrompet. Dat is het soort blaasinstrument dat van nature alle klanken en tonen bezit, je hoeft er dus geen mechanische hulp voor gebruiken. Geen pistons of kleppen, enkel de ademhaling van de trompettist.”

Wereldprimeur

Als Wagner je aanwijzingen geeft, volg je die, moet Cogen gedacht hebben. “Hij wou een achtvoettrompet met een houten beker, dus maakte ik precies dat instrument. Ik vertaal even naar mensentaal: een achtvoettrompet is een lang instrument zoals men in de achttiende eeuw gebruikte. De houten beker duidt op het conische uiteinde oftewel de hals van de trompet die uit esdoorn en niet uit metaal is gemaakt.”

Volgens de trompetmaker zijn er geen tekeningen, geschriften of documenten die bewijzen dat het instrument ooit heeft bestaan. Zelf noemt hij het een ‘wereldprimeur’. “Niemand anders maakte de ‘Wagner-trompet’ omdat opera’s als Tristan und Isolde destijds door uitgevers in een vast instrumentarium werden geplaatst. Daarom liggen alle grote werken soms al honderden jaren vast qua muzikale uitvoering. De natuurtrompet die Wagner zich inbeeldde, haalde die lijst niet. Waarschijnlijk was zijn idee te omslachtig en verving men de trompet daarom door de bekende Engelse hoorn, een grote hobo met een veel te donkere klank.”

Zo grijpt Opera Ballet Vlaanderen terug naar een instrument dat 170 jaar geleden uit de boot viel. “Vroeger werkten componisten, uitvoerders en instrumentenbouwers nauw samen om unieke melodieën te creëren. Die traditie zijn we al honderd jaar kwijt. In dit project brengen we hulde we die vergeten traditie”, stelt Cogen.

Hij vergeet wel te vermelden dat er door de jaren heen pogingen werden ondernomen om een gelijkaardige trompet te ontwerpen. Zo werd volgens de Argentijnse dirigent Alejo Pérez voor dezelfde passage al een soort kruising ontwikkeld tussen de klarinet en een natuurtrompet. “Die komt best dicht in de buurt van het model dat wij maakten, al is er één belangrijk verschil: onze Wagner-trompet is geen ventielinstrument. Dat betekent dat de trompettist zelf alle tonen moet maken vanuit het mondstuk en de ademhaling. Geen sinecure om te bespelen, geloof me. Omdat er geen ventielen zijn, zal de intonatie van de muzikant het stuk maken of kraken. Daarnaast moet hij ook van het ene op het andere moment een zeer krachtige toon bereiken die een orkest in volle bedrijvigheid het zwijgen oplegt. Er wacht onze trompettist geen makkelijke taak.”

Veel tijd heeft die trompetter niet om indruk te maken met zijn historische bazuin. In de derde akte van de opera kondigt een scheepssignaal de aankomst van Isolde aan. Dat signaal duurt niet lang, hoogstens drie minuten. “Al gaat het niet over de kwantiteit maar over de kwaliteit van het geluid”, lacht dirigent Pérez. “De toon is veel zachter dan die van een metalen trompet maar tegelijk bombastischer dan die van een ander natuurinstrument. Ik ben zelf enorm tevreden met ‘the sound’, volgens mij is dit echt wat Richard Warner zich voorstelde toen hij de partituren schreef.”

Liefdesboodschap

“Aangezien ik in mijn leven nooit echt liefdesgeluk heb ervaren, wil ik een gedenkteken oprichten voor deze mooiste aller dromen. Een werk waarin van begin tot einde deze liefde volledig tot uitdrukking kan komen”, schreef Richard Wagner in 1854 aan de bevriende pianist Franz Liszt. Twee jaar later boetseerde hij een ode aan de liefde met Tristan und Isolde, samen met andere klassiekers als Parsifal, Lohengrin of Der Ring des Nibelungen, een van zijn absolute topwerken.

Aan dirigent Alejo Pérez en regisseur Philippe Grandrieux om die liefdesboodschap te eren. “We willen in deze voorstellingen echt het onderbewustzijn van Tristan en Isolde overbrengen, vertellen ze. Het publiek moet het plot en de emoties voelen door de muziek, niet door ratio. Juist daarom lieten we onder meer de ondertitels vallen. Tristan en Isolde staat bekend als een dialoog over toewijding en begeerte tussen twee geliefden. Die sensuele beleving van verschroeiend verlangen willen we muzikaal zo goed mogelijk overbrengen. En daar hebben we de Wagner-trompet voor nodig”