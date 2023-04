Wat tegenwind en een trager tempo had ‘Met de wind mee’ geen kwaad gedaan

Jan Debackere zet de blik op oneindig. Vandaag: Met de wind mee.

Geen betere vakanties dan de vakanties waarbij je je laat leiden door het toeval, van hier naar daar trekt en ziet waar je uitkomt en wat onderweg je pad kruist. Te voet of met de fiets, als het maar niet met de auto is. Het tempo ligt stukken lager, maar de beleving een pak hoger. Om maar te zeggen: het is met wat gezonde jaloezie dat ik naar Wouter Deboot kijk, de man die van zijn hobby – fietsreizen maken – zijn beroep maakte.

Nadat hij voor Iedereen beroemd eerder naar het hoge Noorden fietste, op zoek naar het noorderlicht, en ook nog eens Amerika en Oceanië doorkruiste, krijgt hij nu zijn eigen reeks. Met de wind mee, waarin hij door Europa trekt met zijn onvermijdelijke fiets. Honderd kilometer per dag, bestemming onbekend. Zijn leidraad: de wind. Waar die hem heen blaast, fietst hij naartoe.

Echte flandriens zouden niet malen om af en toe een stevige windstoot op de kop, maar dertig dagen met de wind in de rug fietsen maakt het leven toch net iets aangenamer. De regen maakt het soms al erg genoeg. “Ik ben nat tot op mijn onderbroek”, zette hij de fiets tijdens een van zijn dagtochten al eens voortijdig op zijn pekkel.

Maar een rubriek in Iedereen beroemd is natuurlijk nog wat anders dan een volledig programma maken. Een stukje van enkele minuten, een mooie ontmoeting, en hup, je zapt alweer naar de volgende dag. Spanningsboog? Variatie? Het is allemaal van minder belang. Een ruim half uur durend programma is al wat anders, en staat of valt vooral met de mensen die je pad kruisen en hun verhalen. Het is het succes van Arnout Hauben, die al wandelend toonde dat iedereen een verhaal heeft.

Gejaagd door de wind lijkt het hier dat Deboot te snel wil gaan. Neem Josianne, die zich al 55 jaar ontfermt over Jean-Pierre, die zo een eigen thuis kreeg en niet in het nabijgelegen psychiatrisch centrum moet verblijven. Hoe mooi kan het zijn? Alleen vliegt het fragment voorbij, zonder dat je ook maar een inkijkje in hun leven krijgt.

Of wat met de 19-jarige jongeman, die als puber verloren liep, worstelde met zijn geaardheid en zijn toevlucht tot de fles zocht. En die twee gepensioneerde boerende broers, in een groene overal gehuld, lachend dat ze er niet op gekleed waren. Zat daar geen mooier stukje human interest in – het moet niet altijd kommer en kwel zijn –, dan die snelle minuut dat ze nu op het scherm waren?

Iets wat je dan weer wel zag bij het groenten kwekende koppel. 51 jaar samen, maar erg vruchtbaar leek de relatie niet meer ondanks het vele lachen. “We hebben elkaar nodig en blijven samen”, lachte zij de scheve schaats weg die haar man reed.

Fietsen is een trage manier van reizen. Een stukje televisie dat wat trager gaat, met wat minder rugwind, had hier niet misstaan.

Met de wind mee, elke donderdag op Eén en op VRT Max.