Wat nog ontbrak, was een gedegen dramaserie over het turbulente leven van Diego Maradona

Ab Zagt zet de blik op oneindig. Vandaag: Maradona, Blessed Dream.

Over geen enkele stervoetballer is zoveel gepubliceerd als over Diego Armando Maradona (1960-2020). Terecht, want zelfs na zijn dood houdt dit fenomeen de gemoederen bezig, zoals het nieuws dat hij zonder hart is begraven omdat zijn nabestaanden bevreesd waren dat fans zijn rustplaats zouden openbreken om het te stelen.

Ook filmmakers laten zich nog inspireren door Maradona. In zijn nieuwe film The Hand of God toont Paolo Sorrentino aan dat Diego, die toen voor Napoli speelde, indirect zijn leven redde. Ook Emir Kusturica maakte in 2008 een documentaire over hem. Een ander voorbeeld: Oscarwinnaar-regisseur Asif Kapadia, die eerder het leven van Amy Winehouse verfilmde, ging in 2019 met Maradona aan de haal.

Wat nog ontbrak, was een gedegen dramaserie over zijn turbulente leven. Dat maakt deze tiendelige Argentijnse reeks Maradona: Blessed Dream ruimschoots goed, waarin drie acteurs hem in verschillende fases van zijn carrière naspelen. Niet elke vertolker lijkt sprekend op de legende, maar wie dat door de vingers wil zien, krijgt een aardig beeld van de beste voetballer aller tijden.

Naar verluidt heeft Maradona kort voor zijn dood zijn zegen aan dit project gegeven. Dat zou kunnen betekenen dat bepaalde aspecten van zijn leven – drugsverslaving, maffiacontacten, overspel – met de mantel der liefde bedekt worden, maar dat valt op basis van de eerste afleveringen reuze mee.

Het begin switcht heen en weer tussen zijn jeugd en zijn latere jaren als hij na een overdosis coke naar het ziekenhuis wordt overgebracht, tijdens een wilde rit die onderbroken wordt als blijkt dat er te weinig benzine in het privébusje van Maradona zit. Tussendoor wordt de jonge Maradona vlak voor zijn doorbraak als voetballer voorgesteld. Benadrukt wordt zijn bescheiden komaf. Zijn vader is een uitgebuite fabrieksarbeider, zijn moeder een huissloof en de jonge Diego een soort kwajongen die weliswaar kattenkwaad uithaalt op de plaatselijke markt, maar verder een heel braaf zoontje blijkt dat water put voor zijn moeder. De genegenheid spat er vanaf.

De makers deinzen er niet voor terug om de politieke situatie van de junta in Argentinië te belichten. Zijn ouders zijn aanhangers van president Peron, de man van het volk. Frappant is een bustochtje na een wedstrijd, waar Diego na een aanhouding door soldaten zijn jongleerkunsten met een bal moet bewijzen om naar huis te kunnen. Als kind was hij al een baltovenaar, zo toont de serie diverse keren. De fragmenten roepen herinneringen op aan zijn legendarische warming-up op de tonen van het nummer ‘Live Is Life’ van Opus.

Is de serie een aanrader? Voor wie in voetbalsprookjes gelooft met een wrange afloop is Blessed Dream zeker de moeite waard. En eigenlijk ook wel voor kijkers die niet van het edele balspel houden.

Maradona: Blessed Dream, nu op Amazon Prime Video