Wat leest Nobelprijswinnares Olga Tokarczuk? ‘Pippi Langkous leerde me moedig zijn’

Olga Tokarczuk (60) heeft net haar essays gebundeld in De tedere verteller. Maar wat voor boeken leest de Nobelprijswinnares zelf graag? ‘Miss Marple is mijn idool.’

‘Het is fascinerend om poëzie in haar oorspronkelijke vorm te lezen”, zegt Nobelprijswinnares 2018 Olga Tokarczuk, “maar het is net zo fascinerend om ze in verschillende vertalingen te lezen. Plotseling krijgt dezelfde tekst nieuwe dimensies, alsof hij in nieuwe richtingen groeit.”

Welke boeken staan er op uw nachtkastje?

“Wil je het echt weten? Op dit moment: Mariana Leky’s What You Can See From Here; Sybille Bedfords A Legacy; De existentialisten: filosoferen over vrijheid, zijn en cocktails van Sarah Bakewell; Nassim Nicholas Talebs Antifragiel: Dingen die baat hebben bij wanorde; Dingen die paddenstoelen beter kunnen dan jij van Marta Wrzosek en Karolina Głowacka; Monika Ptaks Ayurveda; De literatuur en de goden van Roberto Calasso; A New Map of Wonders van Caspar Henderson; Monika Libicka’s Gela; en Yaniv Iczkovits’ De slachtersdochter.”

Wat is uw favoriete boek waar niemand van gehoord heeft?

“Ik denk niet dat veel mensen gehoord hebben van Leonora Carringtons Een dove oude dame. Het is een buitengewoon surrealistisch verhaal, hilarisch en angstaanjagend, een boek dat iedereen zou moeten lezen. Ik hou van surrealisme en anarchie in de kunst. Ik hou van provocatie. Zij heeft een unieke stem, vol licht en ernst tegelijk, een echte revolutionaire geest. Een bitter, donker gevoel voor humor dat perfect past bij onze tijd, hoewel deze dunne roman bijna vijftig jaar geleden werd gepubliceerd.”

Wat leest u als u aan een boek werkt? En welke lectuur mijdt u tijdens het schrijven?

“Wat me helpt bij het schrijven zijn boeken over het onderwerp. Dat kunnen wetenschappelijke werken en romans zijn, maar ook poëzie en kunstboeken. Als ik schrijf, ben ik in niets anders geïnteresseerd.

“Vroeger vermeed ik het lezen van grote romans, het soort dat echt indruk maakt, omdat ik bang was dat ze mijn stijl te veel zouden beïnvloeden, dat ik zou bezwijken onder hun invloed. Dat gevoel heb ik nu niet meer.”

Wat raakt u het meest in een literair werk?

“Ik denk dat het het feit is dat literatuur haar eigen republiek is, waar mensen kunnen samenleven en samenwerken en, misschien meer dan wat ook, perfect kunnen communiceren − in de diepte, empathisch, moreel, intellectueel en in een revolutionaire geest. Soms volstaat een bewuste blik en een enkele zin voor die perfecte communicatie. De grondwet is opgebouwd uit passages uit grote boeken, en de geschiedenis van de republiek is ook de geschiedenis van de literatuur, alle klassieken en alle literaire tijdperken die aan de onze voorafgingen.

“De huidige tijd is een wilde wirwar van stemmen, allemaal heel verschillend van elkaar, maar vaak onbedoeld gelijkend. Hier heersen trends, wordt partij gekozen, vinden verkiezingen plaats in de vorm van literaire prijzen en bestsellerlijsten. Er is ook een oppositie, en zelfs een ondergrondse. Het vreemde is dat fictieve personages naast de burgers van deze republiek leven, waar ze gelijke rechten hebben.”

Welke genres leest u het liefst? En welke mijdt u?

“Ik heb altijd van sciencefiction gehouden. Je zou kunnen zeggen dat ik daarmee ben opgegroeid. De belangrijkste auteurs voor mij waren Stanisław Lem, Philip K. Dick, de gebroeders Arkady en Boris Strugatsky.

“Ik hou niet van fantasy, met één uitzondering: Ursula Le Guin, maar zij stijgt boven het genre uit. Ik ben geen grote fan van misdaadfictie en heb alleen Agatha Christie gelezen, verder eigenlijk niets. Ik lees niet echt non-fictie, met uitzondering van biografieën. Ik denk dat het beste genre gewoon een goede, degelijke roman is.”

Wie is uw favoriete fictieve held of heldin? Uw favoriete antiheld of schurk?

“Het zijn altijd opvallende figuren. Herr Doktor Peter Kien is een teruggetrokken, excentrieke bibliofiel uit een boek waar ik dol op ben, Auto-da-Fé van Elias Canetti. Hij is een personage dat me fascineert, dat ik tegelijkertijd aantrekkelijk en afstotend vind. Ik voel dat ik ook iets van die zonderling in me heb.

“Ijon Tichy is een personage uit de verhalen van Stanisław Lem, een van de wildste werken die ik heb gelezen. Zijn kosmische avonturen zijn bij de onwaarschijnlijkste die een menselijke geest ooit heeft bedacht. Ik denk dat hij de eerste was die een tijdlus overleefde, voordat Hollywood op dat idee kwam.

“Iedereen kent Pippi Langkous, dus ik zal haar hier niet beschrijven. Wat een idool. Ze leerde me moedig zijn en hoe ik mijn ideeën kon verwezenlijken. Miss Marple is mijn idool voor mijn latere jaren. Ik ben dol op haar nieuwsgierigheid, haar vasthoudendheid en haar heerlijke zelfspot.”

Wat voor soort lezer was u als kind? Welke jeugdboeken en auteurs zijn u het meest bijgebleven?

“Ik was een gulzige lezer. Ik leerde mezelf al vroeg lezen, en vanaf dat moment las ik alles wat in mijn bereik kwam. Interessant is dat het geen sprookjes hoefden te zijn. Ik las graag encyclopedieën en woordenboeken. Vrij snel begon ik romans te lezen: Jules Verne, Lem, maar ook Anne van het groene huis van Lucy Maud Montgomery. Ik hield van sciencefiction. Ik heb altijd van boeken met sprookjes uit andere landen gehouden. Later raakte ik gefascineerd door mythologie. Toen ik 10 was, was ik een echte kenner van de Griekse mythologie, wat een tijdje een ware obsessie voor me was. Ik geef toe dat ik nog steeds sprookjes lees.”

Als u één boek moest noemen dat u heeft gemaakt tot wie u nu bent, wat zou dat dan zijn?

“De literatuur als geheel, zou ik zeggen. Ik zou niet één bepaald boek kunnen noemen. Dat zou niet eerlijk zijn. Literatuur is een collectief wezen; elk van zijn onderdelen, elk boek, vult de rest aan. Rode draden in het ene lopen door in andere; gedachten komen steeds weer terug. Ik zou minstens honderd titels moeten opsommen.”

Als u een schrijver kon ontmoeten, dood of levend, wie zou dat dan zijn? En wat zou u willen weten?

“Het lijkt mij dat de auteur een soort ondergeschikte rol speelt in dit hele literatuurgebeuren. Auteurs zijn over het algemeen minder interessant dan hun boeken. Na het aandachtig lezen van een boek zou je eigenlijk geen vragen over de auteur moeten hebben, behalve de meest banale: schrijft hij met pen of op de laptop? Schrijft hij ’s ochtends of ’s avonds? Hebben ze liever koffie of thee? Honden of katten?”

Hebben boeken volgens u een morele functie? Hoe dan?

“Ik weet niet of ik het een morele functie zou willen noemen, maar literatuur leert zeker empathie en compassie en hoe je de wereld vanuit een ander gezichtspunt kunt bekijken. Dat is een grote vaardigheid, en een gave waardoor wie leest slimmer, bewuster en beter in staat is ingewikkelde zaken te begrijpen dan wie niet leest.”

Naar welke boeken keert u steeds weer terug?

“Ik heb een bundel van T.S. Eliot waaraan ik verschillende vertalingen van zijn gedichten toevoeg als ik ze tegenkom.

“Ik keer ook vaak terug naar mijn favoriete filosofen en psychologen: Jung, Hillman, Adler. Ik lees klassieke filosofen, die vind ik ontspannend. Ik ga altijd graag terug naar de klassiekers. Om de paar jaar lees ik De toverberg van Thomas Mann − interessant om te zien hoe een boek met de tijd verandert, en dit is er een dat met de jaren anders gelezen moet worden. Ik heb hetzelfde gedaan met Dostojevski en Flaubert. Ik ben net begonnen met het herlezen van Stendhal.”