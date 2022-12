Wat leest dichteres Amanda Gorman? ‘Ik dacht dat Shakespeare de zoveelste dode witte schrijver was. Maar ik werd verliefd’

Amanda Gorman, die veel harten stal toen ze voorlas bij de inauguratie van president Biden, is een dichteres die ervan droomt om romans te schrijven. ‘Maar één enkel gedicht schrijven kost me gewoon minder tijd.’

Welke boeken staan er op uw nachtkastje?

“Alexander Hamilton van Ron Chernow en ­Othello van Shakespeare. Die zou ik elke avond kunnen lezen.”

Wat is het laatste grote boek dat u gelezen hebt?

“Postcolonial Love Poem van Natalie Diaz.”

Wie zijn uw favoriete schrijvers − romanschrijvers, essayisten, critici, memoires, dichters − van vandaag?

“Er zijn er zoveel! Ocean Vuong, Clint Smith, Madeline Miller, Tracy K. Smith, Jeremy O. Harris, Roxane Gay zijn maar een paar namen die me te binnen schieten.”

Beschrijf uw ideale leeservaring (wanneer, waar, wat, hoe).

“Een open haard knettert in de buurt, ik heb warme thee in mijn handen, een deken over mijn schoot en een dik boek in mijn handen.”

Wanneer bent u begonnen met het lezen van poëzie? Door welke boeken bent u verliefd geworden op poëzie?

“Ik begon eigenlijk met het schrijven van ­poëzie voordat ik het begon te lezen. In de middelbare school liet een schrijfmentor me kennismaken met het werk van Sonia ­Sánchez, en gaf ze me een boek met haar nieuwe en geselecteerde gedichten: Shake Loose My Skin. Ik werd er verliefd op en herlas het elke dag.

“Daarna kreeg ik een exemplaar in handen van Angles of Ascent: A Norton Anthology of Contemporary African American Poetry. Ik dacht meteen: dit zijn mensen bij wie ik me goed voel.”

Was er een dichtbundel of een dichter in het bijzonder die u inspireerde tot ­schrijven?

“Het zijn geen gedichten maar: Het blauwste oog van Toni Morrison en Dandelion Wine van Ray Bradbury. Die hebben mijn interesse in schrijven als ambacht echt aangewakkerd. Toen ik deze werken als jonge lezer voor het eerst las, wilde ik zo graag begrijpen hoe deze schrijvers tot deze verhalen waren gekomen.”

Welke dichters blijven u inspireren in uw werk?

“Gwendolyn Brooks, Lucille Clifton, Federico García Lorca, Rainer Maria Rilke, Octavia E. Butler en Maya Angelou, om er maar een handvol te noemen.”

Zijn er dichters voor wie u in de loop der tijd meer waardering heeft gekregen?

“Sowieso Shakespeare. Dat lijkt een vreemd antwoord omdat hij zo’n centrale plaats heeft in de literatuur. Maar net daarom was ik altijd wat ambivalent tegenover zijn werk. Hij voelde als de zoveelste oude, dode, witte man die mijn leraren me probeerden op te dringen, terwijl ik wanhopig werk van iemand wilde lezen die op mij leek.

“Toen ik op de universiteit zat, bedacht ik: als je je afsluit voor een auteur, lees hem dan tenminste om te begrijpen waarom. Dat was ik mezelf en de literatuur verschuldigd. Dus dwong ik mezelf om een cursus Global Shakespeare te volgen, en ik werd verliefd. Doordat ik Shakespeare eindelijk kon lezen door een globale, raciale en genderspecifieke lens, kreeg ik een nieuwe kijk op hem.”

Als u iets anders zou schrijven dan poëzie, wat zou dat dan zijn?

“Romans. Romans schrijven was mijn oorspronkelijke liefde, en ik hoop het nog steeds te doen. Maar één enkel gedicht schrijven kost gewoon minder tijd dan een heel verhalend boek.”

Naar welke boeken keert u steeds weer ­terug?

“Naar allemaal. Wanneer ik iets gelezen heb, herlees ik het minstens drie keer. Soms omdat het me iets kan leren. Zoals American Sonnets for My Past and Future Assassin van Terrance Hayes: een masterclass in vorm. Wade in the Water van Tracy K. Smith herlees ik als ik een lesje nodig heb over hoe gedichten op een ­pagina structureren.

“The World’s Wife van ­Carol Ann Duffy is dan weer goed als ik in het hoofd moet ­kruipen van een personage dat het zwijgen is opgelegd.”

Welke genres leest u het liefst? En welke mijdt u?

“Ik hou van fantasy. Ik ben te veel een watje om horror te lezen, maar ik ben wel aangenaam verrast door de thrillers van Oyinkan Braithwaite.”

Zijn er boeken die u als een guilty pleasure beschouwt?

“Niet echt. Misschien jeugdromans, al vind ik die eerder onderschat dan een guilty ­pleasure. Ik hou van youngadultromans. ­Jammer dat ze lang niet werden beschouwd als grote literaire werken. Want dat zijn ze wel degelijk. Denk maar aan The Hate U Give of The Giver.”

Wat is het laatste boek dat u gelezen hebt dat u deed lachen?

“Telkens als ik de Percy Jackson-reeks lees, proest ik het uit.”

En wat is het laatste boek dat u tot tranen beroerde?

“A Promise to Remember: The Names Project Book of Letters.”

Het laatste boek dat u woedend maakte?

“Zong! van M. NourbeSe Philip.”

Hoe organiseert u uw boeken?

“Eerst op genre, en vervolgens op omslagkleur ­binnen dat genre. En dan op een sporadische onlogica die niemand anders kan begrijpen.”

Welke boeken zouden we niet in uw ­boekenkast vermoeden?

“Een handboek aquarelschilderen. Of een handboek journalistiek. Toen ik jong was, las ik dat keer op keer, terwijl ik me probeerde voor te stellen hoe ik als schrijver later mijn rekeningen kon betalen.”

Wat is het interessantste dat u onlangs uit een boek hebt geleerd?

“Bij het tekenen wordt de rand van een ­schaduw die het dichtst bij de primaire lichtbron ligt het minst gereflecteerd, dus dat gebied is meestal het donkerst.”

Wie is uw favoriete fictieve held of heldin?

“Hermelien Griffel uit de Harry Potter-­boeken.”

Hebben boeken volgens u een morele ­functie?

“Ja. Zelfs als we er niet op uit zijn, hebben ze toch een moreel effect. We weten dat lezen ook de emotionele intelligentie van kinderen vergroot. Boeken hebben het vermogen om te veranderen hoe wij onszelf en anderen zien. Het is aan ons om dat potentieel te benutten.”

U geeft een literair etentje. Welke drie schrijvers, levend of dood, nodigt u uit?

“Shakespeare, Phillis Wheatley, Lin-Manuel Miranda.”

Voor welke boeken schaamt u zich dat u ze nog niet las?

“De Game of Thrones-reeks van George R.R. Martin.”

Wat bent u van plan om nu te lezen?

“Alles. Maar ik begin met het uitlezen van Four Hundred Souls, geredigeerd door Ibram X. Kendi en Keisha N. Blain. Daarna volgt Een geest in de keel van Doireann Ní Ghríofa.”

