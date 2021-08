Wat Kathleen Aerts (ex-K3) uitspookt in haar Zuid-Afrikaanse luxewoonwijk, zal ons worst wezen

Het leven als ex-K3 moet geen makkie zijn. Jarenlang heb je tienduizenden kinderen aan het zingen en joelen gebracht en naar de speelgoedwinkel gelokt, en dan opeens val je in een zwart gat. Geen spotlights meer, geen brooddozen met je foto op, geen kleurrijke kleedjes meer die speciaal voor jou gemaakt worden. En dan sta je daar. Wat nu te doen?

Onder eigen naam een muziekcarrière uitbouwen lijkt alvast verdoemd. Karen Damen probeerde het, met een pijnlijke realityreeks als belangrijkste resultaat. De albums van Kathleen vind je alleen nog op een vergeten rommelmarkt. En ook Josje deed nog een amechtige poging, maar zij moest al snel haar toevlucht nemen tot het voor een habbekrats inspreken van persoonlijke videoboodschappen. Laat het een waarschuwing zijn voor Klaasje als zij binnenkort de K3-deur achter zich toetrekt.

Een eigen tv-reeks dan maar? Het kan werken, bewees Kristel Verbeke, met relevante programma’s als resultaat. Zelfs Karen slaagde er dankzij haar hoog flapuitgehalte in zelfs even een exclusiviteitscontract te versieren, al zegt dat evenveel over de zender die haar dat contract gaf. Aan Kathleen Aerts leek het medium niet zo besteed, en zij koos na haar exit toch vooral voor de Zuid-Afrikaanse zon. Tot nu dus. Was het haar passage in The Masked Singer die haar van meer deed dromen? Of was het haar ex-manager en Zuid-Afrikaanse buur William Vaesen – Niels William, voor de kenners – die haar wist te overtuigen om een reeks te maken met zijn productiehuis?

Het zal ons eerlijk gezegd worst wezen, en na het zien van de eerste aflevering van Villa Zuid-Afrika kan alles wat Aerts daar uitspookt ons worst wezen. In de reeks gaat ze, dixit de perstekst, waar je een Kempens accent moet bijdenken – ‘keihard voor een onbekend avontuur’: hét perfecte, luxueuze guesthouse vinden en openen.

Ongetwijfeld kunnen we de volgende weken mee speuren naar dat guesthouse, maar voorlopig focuste de realityreeks nog keihard op het leven van Aerts en haar gezin in haar afgeschermde en even luxueuze woonwijk. Een leven waar qualitytime primeert, met dank aan de inwonende Zimbabwaanse helpster. In de compound is dat blijkbaar “zoe bekke de gewente”. Dus zie je de kinderen naar school gaan, de man baantjes trekken in hun zwembad en het gezin op safari gaan. En passant wordt ook hun reisbureau nog mooi in de markt gezet. Je weet maar nooit dat er een kijker opeens zin zou hebben in een op maat gemaakte trip naar Zuid-Afrika. StievieWonderTours helpt u graag uit de nood.

De Vlaamse zenders hebben de voorbije jaren veel aandacht besteed aan hun branding, en extra zenders gecreëerd alsof het niets was. Dat die zenders ook nog gevuld moeten worden met iet of wat aanvaardbare en/of interessante programma’s, lijkt ondertussen bijzaak geworden. Villa Zuid-Afrika is daar het zoveelste voorbeeld van.

Villa Zuid-Afrika, elke maandag op VTM 2