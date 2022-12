Wat is ‘Over de oceaan’ fascinerende en ontroerende televisie

Een plas water leent zich tot poëzie. Met een milde wind in de zeilen kiepert Ella Leyers schimmeltomaten van het schip dat haar en vijf andere beroemdheden naar een godvergeten gat in de Caraïben voert. Bij elk gedumpt exemplaar ontdooit de degout op Leyers’ gezicht beetje bij beetje tot een gelukzalige grijns. Jonas Geirnaert aanschouwt het tafereel, en is even verward als verwonderd. Het is op de valreep de mooiste vreemde tv-scène van het jaar.

Het is dan dag zoveel van de tocht per zeilboot die zes BV’s over de Atlantische Oceaan maken. In drie weken tijd blaast de wind hen naar Saint Lucia, wat volgens Google Afbeeldingen in de buurt van het aards paradijs komt. Een kokhalzende James Cooke zal op een bepaald moment vaststellen dat de prei aan boord zes keer is gestorven, de onderlinge concurrentiestrijd tussen de wallen van de bemanningsleden is bovendien bikkelhard: de weg naar Saint Lucia lijkt woelig, maar de sfeer is optimaal.

“Het zou stom zijn als je daar nee tegen zegt”, licht voetbalanalist Gert Verheyen in de eerste aflevering zijn deelname aan Over de oceaan toe. Bij zijn lotgenoten was er vooraf enige terughoudendheid. Cooke bekende zelfs nachtmerries te hebben gehad van het voorstel, en die man spendeert een groot deel van zijn tijd tussen de musicalacteurs en is dus wel wat horror gewend.

Élodie Ouédraogo, Annelien Coorevits en Jonas Geirnaert zaten evenzeer met twijfels – niemand laat graag zijn gezin achter – maar ze zullen het zich niet beklaagd hebben om aan boord te zijn gestapt van de Polygala, de zeilboot waarvan Piet de kordate kapitein is. BV’s op een boot, een reis zonder emergency exit: de laatste jaren werd er zelden mooiere televisie gemaakt dan Over de oceaan.

Over de oceaan is survival, voyeurisme en emo-tv in een. Het is een show met de spanning van een haaienthriller en de diepgang van Het huis. Je leert er de mens achter de vedette kennen. Gert Verheyen, nochtans een harde noot om te kraken, wordt tot tranen toe bewogen. James Cooke blijkt méér te zijn dan een circusact, en ook Geirnaert, Ouédraogo en Leyers laten zich van een zelden vertoonde kant zien. Annelien Coorevits stelt zich het meest open, door haar maaginhoud vaker te grabbel te gooien dan haar lief is.

Ik lees een metafoor in Coorevits’ onophoudelijke stroom van kots. Deelnemen aan Over de oceaan is als een spoeling voor de ziel; ayahuasca zonder dat er hallucinogenen aan te pas komen. Gert Verheyen was opgelucht om eens drie weken zonder het voetbal te leven, en de leegheid omarmen resulteert ook bij zijn lotgenoten in een grauwe maar oprechte vorm van intens geluk.

Je kan thuis niet anders dan gefascineerd en ontroerd toekijken. Wat is Over de oceaan prachtige televisie.

Over de oceaan is te bekijken op Streamz en vanaf midden januari te zien op Play 4.