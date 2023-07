Wat is nu eigenlijk de beste film, ‘Oppenheimer’ of ‘Barbie’?

Vandaag is het eindelijk zover: Barbenheimer! De clash der titanen tussen Barbie en Oppenheimer hoeft niet per se een strijd te zijn, wij kunnen u beide films warm aanbevelen. Maar gaat u toch maar eerst naar het hilarische en haast absurd subversieve Barbie kijken.

‘Barbie’ houdt de spreidstand tussen fun en brains wonderbaarlijk consequent vol ★★★★☆

De bekendste speelgoedpop op aarde, een glimmende sterrencast, een van de meest gerespecteerde vrouwelijke filmmakers van onze tijd, en een machtig marketingoffensief. Het waren de ingrediënten voor een zelden geziene hype. Hoe zou Barbie ooit aan die onmenselijk hoge verwachtingen kunnen voldoen? Wel, als er iemand ervaring heeft met onmenselijk hoge verwachtingen, dan is het Barbie wel – ze zadelde er generaties meisjes en vrouwen mee op. Precies door dat in de film vlakaf te erkennen, slaagt regisseur Greta Gerwig er op haar beurt in om alle beloftes waar te maken.

De trailers lieten al vermoeden dat Barbie stevig op zelfspot zou inzetten. Maar wij hadden nooit durven te hopen dat Gerwig en haar coscenarist/echtgenoot Noah Baumbach (Marriage Story) die kritische blik doorheen de hele film zo radicaal zouden (mogen) doortrekken. The Lego Movie, die ook al de draak stak met zijn eigen kapitalistische karakter, speelde in vergelijking met deze film nog op veilig. Van compromissen is hier geen spoor, Barbie is zelfs geen klein beetje een reclamespot voor Mattel. Of had u ooit verwacht dat het woord ‘patriarchaat’ een centrale rol zou gaan spelen in een film over Barbie, en onder meer belichaamd zou worden door... de CEO van Mattel (de heerlijk huichelachtige rol van Will Ferrell)?

Het verhaal begint in Barbie Land, de felroze droomwereld waar de Barbies – meervoud, want het aanbod is vandaag ruim en divers – wonen. Kens lopen er ook rond, maar zij zijn van weinig tel: terwijl de meeste Kens hun dagen als knappe accessoires op het strand spenderen, runnen de Barbies het land. President, rechter, Nobelprijswinnaar, ze zijn het allemaal. “Dankzij Barbie zijn alle vormen van ongelijkheid en seksisme weggewerkt”, zegt de voice-over van Helen Mirren geruststellend. Om er vervolgens fijntjes aan toe te voegen: “Of dat denken de Barbies toch. Want zijn wonen in Barbie Land, en wie ben ik om hun bubbel te doorprikken?”

De horror van cellulitis

Het utopische Barbie Land kun je opvatten als een rechtstreekse commentaar op het motto dat Mattel nu al jaren hanteert: Barbie kan alles, Barbie inspireert jonge vrouwen, Barbie is empowering! Gerwig ontmaskert dat idee meteen als een opportunistisch verkooppraatje. Wanneer Stereotiepe Barbie (het iconische blonde exemplaar, vertolkt door Margot Robbie) plots donkere gedachten begint te krijgen, en zelfs een spoor van cellulitis op haar ranke been ontdekt – de horror! –, wordt ze door Rare Barbie (een excentrieke Kate McKinnon) naar Los Angeles gestuurd om haar probleem op te lossen en het “gescheurde vlies” tussen Barbie Land en de echte wereld weer te sluiten. Een vette knipoog naar het herstellen van een maagdenvlies? Het zou maar een van de vele verwijzingen zijn naar de geforceerde seksloosheid van Barbie, en wat die zegt over onze verwachtingen van vrouwen.

Margot Robbie vertolkt Barbie. Beeld AP

In de echte wereld vallen de schellen van Barbies perfect gemaquilleerde ogen: “Alles lijkt hier wel omgekeerd”, zegt ze geschokt, na haar eerste aanvaring met een bende hitsige bouwvakkers. En het wordt nog erger: Barbie zal ook ondervinden dat de meeste vrouwen haar helemaal niet dankbaar zijn. Een tienermeisje (Ariana Greenblatt) scheldt haar de huid vol: “Jij bent alles wat er mis is met onze cultuur, fascist!”

Versta ons niet verkeerd: Barbie is geen belerend pamflet. Het is in de eerste plaats een dolle, kleurrijke komedie, met onder andere een absolute glansrol voor Ryan Gosling als een steeds minder onschuldige Ken die heel erg op zoek is naar zichzelf en zijn Kenergy, en daarbij meermaals uitbarst in pathetische ballads. Maar onder al die malle grappen zit een grondige, doorgedreven analyse van wat het betekent om vrouw te zijn in een door mannen gedomineerde wereld. De speech die America Ferrera diep in de film geeft over de onmogelijke paradoxen die vrouwen elke dag op hun bord krijgen, zal in menige bioscoopzaal op luid applaus ontvangen worden.

Interessante bestemming

Het voelt raar om dit te schrijven, maar ondanks zijn extravagante verpakking sluit Barbie perfect aan bij Gerwigs eerdere werk. Ook al zoekt ze deze keer stilistisch een kunstmatigheid op die ingaat tegen de ongedwongen naturel waarvoor ze bekend staat, toch blijft ze trouw aan de feministische thema’s van Lady Bird en Little Women.

Ryan Gosling als Ken in 'Barbie'. Beeld AP

Barbie houdt zijn spreidstand tussen fun en brains wonderbaarlijk consequent vol, en ook al voel je de makers in het laatste kwartier worstelen om een passende conclusie te vinden, toch bereikt de film uiteindelijk een interessante bestemming. Na een wilde rit in Barbies roze cabrio, voert Gerwig ons naar een verfrissend eindpunt dat veel complexer en menselijker is dan “alle mannen zijn afval”.

Barbie moet het beginpunt vormen van een heus ‘Mattel Cinematic Universe’ – er zitten al films over Hot Wheels en Barney de dinosaurus in de pijplijn. Het kan nu twee richtingen uitgaan: ofwel zijn Barbie en de bijna absurde artistieke vrijheid die Gerwig daarbij kreeg niet meer dan lokaas om andere regisseurs te verleiden om zich ten dienste van Mattel te stellen, ofwel zijn we vertrokken voor een héél interessante reeks blockbusters.

‘Oppenheimer’ is een imposante, diepzinnige en relevante film, maar een zomerblockbuster? ★★★☆☆

‘De Amerikaanse Prometheus”, zo bestempelden ­auteurs Kai Bird en Martin J. Sherwin de beroemde natuurkundige J. Robert Oppenheimer in hun biografie uit 2005. Regisseur Christopher Nolan (Inception) opent zijn verfilming met dezelfde referentie: “Prometheus stal het vuur van de goden en schonk het aan de mens. Als straf daarvoor werd hij aan rots vastgeketend en voor eeuwig gemarteld.”

De mythe van Prometheus vertoont inderdaad gelijkenissen met het leven van Oppenheimer, bijgenaamd “de vader van de atoombom”. Met dat ongezien krachtige kernwapen gaf hij de mensheid in 1945 een haast goddelijke kracht, die hele steden in vlammen kon doen opgaan, zoals datzelfde jaar nog gedemonstreerd zou worden in Hiroshima en Naga­saki. Maar zijn geesteskind zou hem voor eeuwig blijven achtervolgen: Oppenheimer zou niet alleen publiekelijk aan de schandpaal genageld worden, maar ook voor eeuwig in de knoop liggen met zijn eigen geweten.

Totale destructie

Oppenheimer toont hoe een batterij vermaarde wetenschappers, onder leiding van J. Robert Oppenheimer (vertolkt door een pezige Cillian Murphy), tijdens de Tweede Wereldoorlog een race tegen de nazi’s liep. Wie als eerste een werkende atoombom kon produceren, zou de vijand definitief op de knieën dwingen. Maar Oppenheimer, die zich weleens in communistische middens begeeft en van een rechtvaardigere wereld droomt, hoopt vooral dat zijn ­uitvinding alle toekomstige oorlogen onmogelijk zal maken. Wie zal zich immers nog wagen aan een gewapend conflict, als totale destructie het gevolg kan zijn? Het was een mooie gedachte.

Florence Pugh als Jean Tatlock en Cillian Murphy als J. Robert Oppenheimer. Beeld AP

Nolan zet Oppenheimer neer als een van de belangrijkste mensen uit de geschiedenis – er is een wereld voor, en een wereld na de kernbom –, maar toont ook hoe hij meteen na zijn eerste succesvolle proef in de woestijn van New Mexico totaal ­onbenullig werd. Bijna twee uur lang laat de film je proeven van de tome­loze wetenschappelijk-ideologische honger die Oppenheimer drijft, om je vervolgens te laten voelen hoe hij het deksel op de neus krijgt.

Oppenheimers uitvinding wordt hem uit handen gerukt als een ­(uiterst dodelijke) baby vlak na de ­geboorte. De vader van de atoombom raakt meteen zijn hoederecht kwijt, en heeft nauwelijks nog greep op hoe “zijn” bom ingezet zal ­worden.

Wanneer Oppenheimer het enige middel dat hem nog rest – het recht op vrije meningsuiting – inzet om ­wereldvrede te prediken, proberen oorlogszuchtige rivalen hem naast machteloos ook monddood te ­maken. In een door rode schrik ­gedomineerd Amerika geven Oppen­heimers vroegere banden met ­communistische figuren hen munitie genoeg.

Oppenheimer verkent de kloof ­tussen theorie en praktijk, en stelt de filosofische vraag of kennis op zichzelf goed of slecht kan zijn. Maar meer nog dan wetenschap, oorlog of ambitie staat spijt centraal. In die zin sluit de film naadloos aan bij Tenet, en bij Nolans obsessie voor tijd in het algemeen: dit is een portret van een man die gedreven wordt door vooruitgang, maar op een bepaald ­moment zou willen dat hij terug in de tijd kon gaan om die vooruitgang ­ongedaan te maken.

Opmerkelijk: Nolan vertelt dit ­verhaal als een donderende blockbuster, met zijn kenmerkende audiovisuele bombast. Een grote verrassing is dit natuurlijk niet, van de regisseur die eerder al onze oorschelpen en netvliezen deed wapperen met films als Interstellar en The Dark Knight. Maar Oppenheimer is toch een heel ander beestje. Ook al wordt de bom in de marketingcampagne ingezet als het bepalende visuele ­element, in werkelijkheid is dit meer een karakterstudie en een praatfilm dan een spektakelstuk. Het enige wat op een actiescène lijkt, is de kernproef in de woestijn: een majestueuze sequentie, die een welgekomen moment van stilte vormt in de film.

Het doet je afvragen of Oppenheimer niet wat méér van dat soort rustpunten had kunnen gebruiken. Want tijdens de vele dialoogscènes trekt Nolan voortdurend alle registers open. De score van Ludwig Göransson blaast, op het irritante af, de vertelling vooruit. De ­zenuwachtige montage laat geen ruimte om op adem te komen, en doet vooral de weinig ontwikkelde vrouwelijke personages (vertolkt door Florence Pugh en Emily Blunt) onrecht aan.

Josh Hartnett als Ernest Lawrence. Beeld AP

Het verschroeiende tempo en de maximalistische esthetiek werken bij momenten uitstekend om de spanning op te drijven, net zoals Nolans keuze om af en toe horroreffecten in te zetten om Oppenheimers ­verpletterende schuld­gevoel tastbaar te maken. Maar soms veroorzaakt al die gehaaste overdaad ook bijna een meltdown van je zintuigen. Was ­Oppenheimer geen betere film geweest als Nolan het intieme karakter van dit verhaal meer ­omarmd had?

Nolan-tic

Ook de gefragmenteerde tijdlijn van de film voelt deze keer meer als een geforceerde Nolan-tic dan een narratieve noodzaak. De keuze om heen en weer te springen tussen de oorlogsjaren, 1954 en 1959 (Nolan kiest dan voor zwart-wit) zorgt voort verwarring en dus emotionele afstand.

Oppenheimer is een imposante, diepzinnige en relevante film, die op niet zo comfortabele wijze in een Nolan-jasje geduwd lijkt. Of de film zijn status van zomerblockbuster zal kunnen waarmaken, is maar de vraag. Maar als u het ons vraagt, mag Robert Downey Jr. zich wel alvast opmaken voor een Oscar-nominatie, voor zijn giftige bijrol als atoomenergiebaas Lewis Strauss.