Ik zag laatst iemand op de trein met water in de kelder die niet Bent Van Looy was. Hij droeg kousen met daarop de beeltenis van Sam Kerkhofs en Evert Winkelmans, de patroonheiligen van de Vlaamse voetbalpodcast. En zoals dat gaat bij idolatrie begint het bij sokken en eindigt het met een face tattoo.

Kerkhofs en Winkelmans zijn de gezichten van Midmid, de podcast die leuteren over voetbal tot een onderschatte kunstvorm verheft. Ze dippen de kijkers en luisteraars in wat een warm bad van nostalgie heet te zijn – oud-voetballers rakelen er herinneringen op, als iemand die na jaren verlost is van zijn muilkorf en geen blijf weet met zijn enthousiasme. Ik heb nooit een opa gekend, maar wanneer ik Franky Van der Elst of Mike Verstraeten hoor mijmeren over de heroïsche slag om een of andere Vlaamse akker, besef ik wat ik gemist heb.

Midmid is het voer waarop een voetbaldier oud kan worden. Nu de imbecielen van een corrupte organisatie er niets beter op vonden om een WK in fucking Qatar te organiseren, is de wekelijkse voetbalpodcast plots een dagelijkse talkshow geworden. Uiteraard stelt een mens zich dan de vraag of daar nood aan is, wetende dat er iets als Villa Sporza bestaat, maar wat een verademing is Midmid Mondial in het beige landschap van de sportjournalistiek.

Dat het aandeel van Aster Nzeyimana bij Sporza groter wordt, was al een stap in de goede richting. Met Midmid Mondial is er nu ook het bewijs dat analisten niet zo nodig hun stijve moeten bovenhalen om te vergelijken wie nu eigenlijk de grootste heeft. Ik heb het hier eerder al geschreven, maar wie bij Midmid te gast is, is (plots) niet geobsedeerd door de eigen welbespraaktheid. Robin Pront, Ward Kerremans, Herman Brusselmans en meer: in het gezelschap van Sam Kerkhofs en Evert Winkelmans verlaagt iedereen zich tot halfdronken cafépraat. En laat het volkse karakter van Midmid Mondial net de kracht van het programma zijn.

In de aflevering met Mark Uytterhoeven en Wouter Vandenhaute toonde sidekick Dennis Xhaët screentests van Kerkhofs en Winkels bij betaalzender Play Sports. Die waren ronduit slecht maar tegelijk hoopgevend. Je hóéft dus niet gekneed te worden tot een perfecte presentator om een programma te kunnen dragen. Laat het duo zijn knullige zelve zijn, want dat levert authentieke en bovenal goede televisie op. Een gebrek aan een zekere sérieux betekent niet dat Midmid Mondial geen inhoud heeft. Ik heb meer aan de passioneel gebrachte analyses van Evert Winkelmans dan aan het irritante gekibbel tussen patsers met een palmares.

Terwijl Belgische voetbalhelden naar het graf werden gedragen, eisten twee podcastmakers de piëdestal op. Zo zijn er dit WK toch ook winnaars onder de Belgen.

Midmid Mondial, dagelijks op Play 4.