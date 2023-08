Wat een bescheten chaos blijft die Depp vs. Heard-zaak. Een nieuwe leert vooral dat er geen kant te kiezen valt in dit verhaal

Bent u van #AmberHeardIsALiar, of eerder #JohnnyDeppIsAWifeBeater? Na de lasterzaak die de twee ex-echtelieden tegen elkaar uitvochten en die breed werd uitgesmeerd over de wereldwijde media (zowel tabloids als ‘ernstige’ media die vanuit een ‘sociologisch’ oogpunt berichtten over de zaak), vond iedereen wel een kamp om in weg te kruipen. Maar Depp v. Heard, een nieuwe driedelige documentaireserie op Netflix, leert vooral dat er helemaal geen kant te kiezen valt in dit verhaal.

Heeft Amber Heard op zijn minst delen van haar getuigenis verzonnen, en wijst het enige min of meer harde bewijs van fysiek geweld in haar richting? Jazeker. Bovendien maakte ze zichzelf niet bepaald populair met die dampende drol die iemand uit haar entourage blijkbaar had gedeponeerd aan Depps kant van het voormalige echtelijke bed.

Maar evengoed is Johnny Depp – zo toonden bijvoorbeeld videobeelden waarin hij verwilderd een keukenkast aan barrels slaat en een geluidsopname vol verbaal geweld - een ontzettende lul wanneer hij gezopen heeft en de neus vol zit. En lijdt het niet veel twijfel dat hij te weinig onderneemt om ervoor te zorgen dat de demonen uit zijn jeugd, die hij volgens zijn eigen getuigenis smoort via recreatief gebruik van het zware opiaat Oxycodon, zijn geliefden niet raken.

Depp v. Heard levert nieuwe perspectieven door onder meer de getuigenissen van de twee strijdende ex-geliefden lijnrecht tegenover elkaar te zetten. Ook zitten er geen eigen interviews in, om niet weg te glibberen in een eigen rondje ‘zei hij/zei zij’. Centraal staat het enige filmmateriaal dat min of meer objectief is in dit hele stinkende zaakje: de opnames uit de rechtszaal, waar op vraag van Depp gedurende het hele proces camera’s toegelaten waren.

In grote lijnen won Depp zijn lasterzaak tegen Heard, maar uiteindelijk kwam het tot een minnelijke schikking tussen de twee in plaats van dezelfde pijnlijke coups de théâtre nog eens te voeren in hoger beroep. Er komt verder bewijsmateriaal boven in de docu dat niet meer toegelaten werd tijdens de rechtszaak en een nieuw licht werpt op een belangrijk moment in de hele tweekamp.

Depp v. Heard was het eerste proces dat via TikTok en YouTube werd gevoerd, zo geeft de documentaire aan. Maar dat wordt hier slechts gehanteerd als een excuus om verder nietszeggende commentaar van internethelden en beroemdheden-van-een-kwartier als vulsel te gebruiken. Er waren aanwijzingen dat veel van de positieve buzz die Depp genoot op sociale media eigenlijk het werk was van ingehuurde clickfarms, maar daar wordt te weinig op doorgegaan om er een dragend element van te maken.

De eindconclusie blijft dezelfde als voor de start van dit abjecte proces. Misschien #AbuseHasNoGender. Maar verder kom je hier niet met hashtagjes.

Te zien op Netflix.