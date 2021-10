Wat drijft een positief iemand tot een afschuwelijke wanhoopsdaad? In miniserie ‘Too Close’ excelleren twee topactrices

Ab Zagt zet de blik op oneindig. Vandaag: ‘Too Close’.

Sommige beginscènes komen binnen als een mokerslag die heel lang nadreunt. Onder deze categorie vallen de openingsbeelden van de Engelse tv-serie Too Close, waarin een vrouw doelbewust met haar auto - waarin op de achterbank twee jonge kinderen zitten - van een brug afrijdt met de duidelijke bedoeling een einde aan het leven van alle inzittenden te maken.

De vrouw overleeft haar zelfmoordpoging, belandt in een zwaarbeveiligde inrichting en wordt een doelwit van de sensatiebeluste media die haar omdopen tot de Yummy Mummy Murderer. Een rechtszaak is voorlopig niet aan de orde. Connie, zoals de vrouw heet, zegt zich niets van het voorval te herinneren. Niemand weet tot deze agressieve, verwarde vrouw door te dringen. De vraag is of zij haar geheugenverlies simuleert.

De autoriteiten doen daarom een beroep op Emma, een ervaren forensisch psychiater die een reputatie heeft om altijd resultaat te boeken bij de moeilijkste gevallen. Emma, een doortastende vrouw van middelbare leeftijd, heeft echter zo haar eigen issues. Haar man raadt haar af om de zaak aan te nemen, maar Emma zet door.

De confrontaties tussen de beide vrouwen vormen het hart van deze driedelige serie - gebaseerd op de gelijknamige thriller van Natalie Daniels - die twee topactrices bijna geheel in hun rollen doet verdwijnen. Emma wordt gespeeld door Emily Watson (Breaking the Waves) die een schild van kalmte meedraagt dat langzaam maar zeker afbrokkelt. Dat komt door toedoen van Connie, een welbespraakte, intelligente vrouw die meteen de verbale aanval opent op Emma. In het begin lijken de rollen omgedraaid. Connie lijkt te willen doordringen in de ziel van haar ondervraagster die eigenlijk zelf het gesprek moet leiden. Zodoende zit de psychiater ook zelf in therapie.

Uiteindelijk wordt via terugblikken duidelijk waarom Connie tot haar wanhoopsdaad is gekomen. Want dat is de hamvraag: hoe kon een in wezen positief, vrolijk mens gedreven worden om alles wat haar dierbaar is op het spel te zetten?

De rol van Connie wordt vertolkt door de hier tamelijk onbekende Denise Gough, een Ierse actrice met veel theaterervaring maar relatief weinig film- en televisievertolkingen. Meestal kreeg zij bijrollen, maar met deze hoofdrol bewijst zij haar klasse. Gough heeft het voordeel dat zij minder bagage aan herkenbare rollen meedraagt dan Watson die vaker in films en series is te zien met als specialiteit gekwelde vrouwen, zoals in Too Close ook weer het geval is. Beide actrices zijn fenomenaal en excelleren op een ongekend hoog niveau.

Too Close is te bekijken via het Nederlandse streamingplatform NPO Start.