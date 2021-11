Wat de speurders uit ‘Klopjacht’ in hun ‘headquarter’ doen en zeggen is bijna allemaal zo nep als wat

Wie televisie kijkt, knijpt best al eens een oogje dicht om het kijkplezier niet helemaal te vergallen. Saar Vandendriessche zondert zich samen met een bushcrafter drie weken af in het bos? Een afzondering is relatief als je weet dat de productieploeg altijd in de buurt is. De Planckaerts of de Verhulstjes maken spontane uitstapjes in hun docusoaps? De uitgebreide brainstorms en scenario’s die daar aan voorafgaan, zullen we in alle spontaniteit maar even vergeten. Suspension of disbelief heet dat in fictie, het mechanisme waarbij je je scepticisme even opzijzet om mee te gaan in het verhaal.

Maar hoe hard kan en wil je beide ogen dichtknijpen? Met Klopjacht doet Play 4 een aardige poging om de limieten op te zoeken. In dat programma proberen twaalf Vlamingen zeventien dagen lang uit de klauwen van de speurders te blijven. Data uit ANPR-camera’s, beelden van bewakingscamera’s, huiszoekingen, telefoontaps, locatiegegevens via gsm-masten, info uit sociale media... Alles wat ook maar een sprokkeltje info kan opleveren, gebruiken de speurders. Of zo lijkt het toch.

“Het is een realistische nabootsing”, luidde het bij politie en programmamakers na de eerste aflevering. In mensentaal: wat de speurders in hun ‘headquarter’ doen en zeggen is bijna allemaal zo nep als wat. Speurders die zeggen dat ze een telefoontap zullen opzetten bij een familielid van een van de kandidaten? Helaas pindakaas. Daarvoor heb je een goedkeuring van de onderzoeksrechter nodig. Hoe de speurders dan weten wat er aan de telefoon gezegd wordt? “We hebben onze eigen werkwijze om aan de informatie te geraken”, was het productiehuis cryptisch. Onze gok: ook hier loopt er altijd een cameraman - of iemand anders van de productieploeg - met de kandidaten mee die simpelweg doorbelt wat er gezegd wordt.

U zag ook de bijna live camerabeelden van de voortvluchtige Linne en Thierry in muziekcentrum Trix? Tot nader order mogen productiehuizen nog steeds geen private bewakingscamera’s kraken. Hoe raken ze dan aan die beelden? Hang een eigen camera onder de echte bewakingscamera en monteer die beelden er later tussen. Ondertussen seint de productieploeg wel vlug even de speurders in, die daarna maar spelen dat ze de beelden zien.

En je weet, zo gaat het keer op keer. Of de info nu van de ANPR-camera’s, telefoontaps, gsm-masten of andere politiedatabanken komt, het kan en mag gewoon niet. En het kan bijna niet anders dat de productieploegen alle info over de kandidaten doorspelen aan de speurders die het spelletje meespelen en -acteren. Alleen: betekent dat simpelweg ook niet dat de productie kiest wie er geklist wordt en wie niet?

Spannende televisie, dat wel, alleen jammer dat we geen bal van gans die klopjacht geloven.

Klopjacht, elke maandag op Play 4.