Wat als werkelijk níémand zou liegen? ‘Strange Planet’ toont hoe grappig de wereld dan zou worden

Ronald Meeus zet de blik op oneindig. Vandaag: nieuwe animatiereeks Strange Planet.

Op onze planeet spreken alleen kinderen en zatlappen de waarheid. Maar op de Strange Planet van de gelijknamige nieuwe Apple TV+-animatiereeks doet letterlijk iedereen het. Daar gaat het bovendien om steenharde, messcherpe, onpeilbaar diep in de ziel kervende waarheden, die niet zelden het erf der existentiële beklemming bereiken.

Een stewardess van een neerstortend vliegtuig die de bange passagiers op het hart drukt dat het geen schande is om te schreeuwen, want “je hebt schrik voor het einde”. Een moeder die haar kind uitlegt hoe hun soort heel lang geleden katachtige wezens (‘trilwezens’ heten ze in dit suikerspinkleurige universum) heeft gedomesticeerd: “door ze eten te geven en met elkaar te laten paren, tot hun geest zo afgestompt werd dat het leek alsof ze van ons hielden.” En een zichzelf als happy single identificerend vrouwelijk wezen dat vertelt dat ze graag aan een bar gaat zitten om rondom zich te kijken hoe er zich koppeltjes vormen aan de tafeltjes van het etablissement. “Of juist niet, wat het pas écht leuk maakt.”

Strange Planet is gebaseerd op een serie webcomics uit 2019, die datzelfde jaar nog werden gebundeld in een graphicnovelbestseller, en een socialemediafenomeen met bijvoorbeeld 7 miljoen volgers op Instagram. En nu wordt dat dus, met de assistentie van een tros animatiestudio’s die in het verleden al aan toppers als BoJack Horseman, Robot Chicken, Little Demon en The Cuphead Show! werkten, vertaald naar een tv-reeks.

Omdat de blauwe bewoners van deze vreemde planeet altijd zo tot op het bot gaan in hun vrankheid, in een wereld en een beschaving die in veel op de onze lijkt, tasten ze meteen ook de absurditeit van alledaagse menselijke zeden en conventies af, de dingen die we allemaal voor lief nemen: dat is het hele grondidee waarop Strange Planet steunt. Het levert een serie visueel prettig verteerbare, maar ook wel mentaal afmattende animatieverhalen op.

Die vermoeienis is niet alleen te wijten aan de constante exploratie van de zin van alle dingen en het feit dat de personages wel heel veel en heel snel praten, maar ook aan het feit dat de taferelen die zich voltrekken in de afleveringen – buiten dan die heel sporadisch vallende waarheidsbommetjes – vaak ook echt niet veel om het lijf hebben. Alcohol die “zacht vergif” wordt genoemd, ouders die “levensgevers” heten: de grap krijgt snel een baard, de kinderlijkheid van dit alles wordt een kijker snel te veel.

Dat en de wat makkelijke repetitie. En het gimmickachtige gevoel dat de reeks achterlaat. Hoe diep de krassere dialooglijnen ook gaan: ze zijn relatief schaars binnen de 25 minuten dat een typische aflevering duurt en het voelt alsof de ruimte ertussenin vooral moest worden ingevuld met eerder ongekruide witzen.

Strange Planet is, uiteindelijk, vooral een experiment, maar wel eentje van het sympathiekere en doortastendere soort. Het slag dat de afgelopen jaren alleen maar op Apple TV+ – hallo, Severance en Calls – zijn thuis lijkt te vinden.

Te zien op Apple TV+.