Wat als... Sneeuwwitje een sexy blondine was en Hercules een luie zak? Neem eens een duik in het Disney-archief

In de tentoonstelling Disney – Telling Timeless Stories zijn inspiratiebronnen en voorstudies uit het Disney-archief te zien. En die pakken soms verrassend uit. Als het aan bepaalde ­illustratoren had gelegen, zagen heel wat tekenfilmhelden er heel anders uit.

Stel je voor, Sneeuwwitje met rood haar. Had zomaar gekund. Met een gouden kroontje en roze appelwangen, in plaats van de beroemde roomwitte teint. Op een kleurpotloodtekening in zacht pastel kijkt deze pittige voorganger van de naïeve prinses uit 1937 ons uitdagend aan.

Of Sneeuwwitje als blondine? Zie de vroege schets waarop ze ligt te slapen met de nieuwsgierige dwergen om zich heen, de blonde, lange lokken golvend over het kussen. Een kindje, met een huid zo wit als sneeuw, lippen zo rood als bloed, en haren zo... goud als grenenhout?

Ook een optie: Sneeuwwitje met schalkse Betty Boop-blik en een pin-upachtige pruillip. Een sexy Sneeuwwitje, nu onvoorstelbaar. Maar al die opties zijn ooit de revue gepasseerd en al deze vroege voorlopers zijn nu te zien in de expositie Disney – Telling Timeless Stories in Forum Groningen.

‘Sneeuwwitje en de zeven dwergen’ (1937). Beeld Disney

Deze internationaal reizende tentoonstelling biedt een kijkje in het archief van de Walt Disney Animation Research Library. Dat studiecentrum van Walt Disney Studios in Burbank (Californië) herbergt zo’n 65 miljoen originele tekeningen, schetsen, achtergrondschilderijen en storyboards van circa 1920 tot nu. Het archief wordt vaak door Disney-tekenaars geraadpleegd als inspiratiebron, maar heeft geen museale functie en is niet toegankelijk voor het publiek.

In het jaar dat Walt Disney Animation Studios honderd jaar bestaat – Walt en zijn broer Roy richtten de studio op in oktober 1923 – maakt de Research Library nu een klein deel van zijn reusachtige archief openbaar toegankelijk. In Groningen zijn op 1.000 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen, ruim driehonderd originele schetsen, schilderijen en concept- en animatietekeningen uit het archief te zien, afgewisseld met video’s en filmfragmenten.

De opzet is inzicht bieden in de oorsprong en ontwikkeling van al die tijdloze tekenfilms. Want achter het bekende en geliefde resultaat gaat – onzichtbaar – jarenlang artistiek onderzoekswerk schuil. Hier wordt nu eens dat hele proces getoond, van tekst naar schets en van schets naar scherm.

‘Disney - Telling Timeless Stories’ in Forum Groningen. Beeld Lucas Kemper

Dat levert een verrassend studieuze en onopgesmukte expositie op – al is het onderwerp kleurrijk genoeg. Hier krijg je in elk geval geen Disney on Ice-gevoel met manshoge mascottes in Mickey-kostuum terwijl ‘It’s a Small World’ door de speakers galmt. Ook het aandeel film, video en technische visuele foefjes is bescheiden.

Op grotemensenhoogte tref je vooral veel ingelijste tekeningen, schetsen en schilderijen aan, aquarellen en gouaches op illustratiekarton en tekeningen in grafiet, inkt of kleurpotlood op papier. Iets daaronder, op kinderhoogte, is er de interactieve Japie Krekel-route, waar de kleinere bezoeker wordt uitgedaagd om zelf actief met een verhaal, personages en een storyboard aan de slag te gaan.

De collectie is opgedeeld op basis van de klassieke bronnen waaraan Disney veel van zijn verhalen ontleende: mythes, fabels, legendes, tall tales (Amerikaanse koloniale folklore) en sprookjes.

‘The Princess and the Frog’ (‘De prinses en de kikker’, 2009). Beeld Disney

Babyfaces alom

Al direct bij aanvang dienen zich verschillende verrassingen aan: hoezeer Walt Disney zich liet inspireren door Europese legendes en folklore bijvoorbeeld, en door invloedrijke kunststromingen als surrealisme, kubisme en art deco.

Maar ook: hoe interessant de bronnen van de films waren en hoe grondig de soms decennialange research. Klassieke Griekse en Romeinse mythes, zoals beschreven door Homerus, Euripides, Ovidius en Vergilius, stonden bijvoorbeeld aan de basis van een aantal Silly Symphonies (1929-1939), en van het ‘Pastorale’-deel uit Fantasia (1940).

Duikt de expositie eerst even kort in de herkomst en inhoud van die mythes, daarna volgt een kleurrijk inkijkje in het artistieke proces dat de faun, centaur of halfgod van schets naar scherm sluist. En soms: van een gedurfd concept naar een veilige kinderfilmversie.

Zo zijn de fluitspelende, dansende faunen in de concepttekening van de ‘Pastorale’-passage hoekiger en scherper dan hun vriendelijke, zuurstokkleurige versies in de film. Een subtiel aquarel in pastel maakt plaats voor een bont snoepwinkelpalet; lichaamsvormen worden zachter en ronder, ogen groter en onschuldiger – eigenlijk krijgt elk figuurtje bij Disney de gelaatstrekken van een baby.

Al struinend langs de schetsen zie je zo de schattigheid en aantrekkingskracht toenemen, maar soms ook de angel uit de animaties verdwijnen. De babymake-over verklaart ongetwijfeld Disneys blijvende populariteit, maar het is ook een beetje als het eten in een hotel: als elke gast het lekker moet vinden, verdwijnen als vanzelf de peper en pit.

Toch is het verheugend dat er bij Disney in dit voortraject een durf en originaliteit schuilen die niet onderdoen voor het lef en scherpte die vanouds meer met Pixar (inmiddels onderdeel van Disney) worden geassocieerd. O kijk, een mollige, blozende Bacchus in innige omhelzing met een dartel eenhoornveulen.

Gekke slechteriken

Een voorbeeld van dit traject, van eigenwijze illustratie tot ontwapenende Disneyheld, is de transformatie van de Griekse halfgod Hercules voor de film uit 1997. Zijn de achtergronden hier Dalí-achtige droomwerelden in zonnegeel en hemelpaars, voor het ontwerp van de personages werkte Disney Studios samen met de Britse cartoonist Gerald Scarfe.

Scarfe was onder meer bekend van zijn verontrustende animaties voor de Pink Floyd-film The Wall, met marcherende hamers en kinderen die de gehaktmolen ingaan. Zijn werk, vooral als politiek cartoonist, is grof, vilein en niet zelden seksueel getint – op het eerste gezicht niet bepaald Disney-materiaal.

Hij ontwierp een Disney-held zoals je die nooit zag: opgetrokken uit één eigenwijze, vloeiende inktlijn. Een man met een tonvormig torso, een weke kin en dunne beentjes, lui achteroverleunend op zijn vliegende paard. Met de soepele beweging van de paardenvleugels weet Scarfe een groot gevoel van vaart te suggereren. Pegasus het paard heeft blinde ogen en een nijdige trek om zijn mond. Man en paard laten in hun kielzog nog wat verdwaasde vogels achter.

Concepttekening van Sue Nichols voor ‘Hercules’ (1997). Beeld Disney

Volgende schets: een toelichting van Disney-tekenaar Sue Nichols over hoe de Hercules van Scarfe meer een Disney-held kan worden: ‘Mixin’ Disney + Scarfe’. De uitdaging, zo staat te lezen, is deze wat karikaturale Hercules aanzienlijk te verzachten, zonder daarbij de levendigheid van Scarfes ontwerp te verliezen.

Je zou kunnen stellen dat dat is gelukt: Hercules is ook na zijn Disney-make-over een behoorlijk hoekige held gebleven. Scarfes boosaardige onderwereldgod Hades, met zwarte cape en brandend haar bleef in de film zelfs nog beter overeind. Maar bij de slechteriken heeft Disney zich altijd meer gekte en venijn gepermitteerd.

Over slechteriken gesproken: heerlijk hoe goed je hier kunt zien dat de Boze Koningin uit Sneeuwwitje is gemodelleerd naar tijdgenoot Joan Crawford, met haar gekalligrafeerde wenkbrauwen en hautaine blik.

De expositie maakt daarnaast op een vrolijke manier inzichtelijk hoezeer Disney-tekenaars ook elkaar sterk beïnvloeden. De dartele, diervriendelijke lentegodin Persephone uit The Goddess of Spring (1934) lijkt in alles een vroege voorstudie van Sneeuwwitje, en de dappere personages (het konijn, de vos en de wolf) uit het recente Zootopia (2016) zijn zichtbaar geïnspireerd op de menselijke dierfiguren uit Robin Hood (1973).

Leuk detail in Robin Hood: de slordige pentekening waarop jonkvrouw Marianne de wanted-posters van dief Robin in haar slaapkamer heeft hangen, zoals een hedendaagse tiener de posters van haar K-popidool.

Elsa-poester

Op de sprookjesafdeling wordt stilgestaan bij de metamorfose van de arme Assepoester tot mysterieuze prinses op het bal, met betoverde jurk en al – in 1950 een hoogstandje van modern animatievernuft van tekenaar George Rowley en technicus Marc Davis. Maar ondanks de toegenomen mogelijkheden van computeranimatie keken de tekenaars van Frozen (2014) de kunst van de prinsessentransformatie toch vooral bij hun voorgangers af.

Kijk nog maar eens naar die legendarische scène,wanneer Elsa in haar gloednieuwe art-deco-ijspaleis eindelijk alleen is met haar kille superkracht, en tijdens het zingen van powerballad ‘Let It Go’ in luttele seconden verandert van een getroebleerde prinses in een extravagante ijskoningin in fonkelende avondjurk. Onvergetelijke moderne Disney-historie die zelfbewust put uit de eigen geschiedenis.

Terecht is hier dan ook veel ruimte ingericht voor het werk van Mary Blair, betrokken bij Cinderella en actief bij Disney in de jaren veertig, vijftig en zestig. Nieuwe tekenaars anno nu komen in de Research Library nog altijd gretig haar grensverleggende werk vol primaire kleuren voor onder meer Alice in Wonderland en Peter Pan bestuderen.

Concepttekening van Mary Blair voor ‘Cinderella’ (‘Assepoester’, 1950). Beeld Disney

Directe volgelingen van Blairs kleurenpalet lijken in elk geval de tekenaars die verantwoordelijk zijn voor de landschappen en achtergronden in The Princess and the Frog (2009), waaraan op de expositie veel aandacht wordt besteed.

De concepttekeningen en background paintings van James Finch, Kelly McGraw, Armand Baltazar en Bill Schwab zijn ronduit betoverend, dankzij het spel met licht en zonsondergang, met perzikroze wolken boven donker spiegelend water, de gele bakovenhitte van de namiddagzon in New Orleans of de fraaie koloniale huizen met hun filigreinbalkons die weldadig baden in het strijklicht. Dat alles naast rokerige jazzclubs en het swingende neon van een nachtelijk voodooritueel dat we kennen uit de film.

En wat te denken van de diepgevroren toverwereld van Arendelle, het thuisland van Elsa in Frozen? Heerlijk hoe deze expositie je wijst op details die anders zelfs de grootste liefhebber ontgaan. Zoals hoe in het consequent wit-babyblauwe ijslandschap van illustrator Claire Keane plots een dot rood opduikt, een enkel kleuraccent met een schokeffect. Ook Keane is overduidelijk beïnvloed door Mary Blair.

Vroege inspiratiebronnen voor Elsa de ijskoningin blijken hier trouwens onder meer een bleke, spookachtige schim die eerder thuishoort bij Tim Burton, een bloemrijk turkooizen jugendstiltype en een kittige kubistische variant die meer lijkt op Cruella de Vil dan op de uiteindelijke Elsa.

(En nu allemaal zingen: ‘Get it out, get it out! Get this song out of my head! Get it out, get it out, I’ll sing anything else instead!’)

‘Frozen’ (2013). Beeld Disney

Zelfde zeemeermin, ander kapsel

Geliefde iconen uit het magische koninkrijk kregen, zo blijkt hier, dus vaak pas na lang zoeken of soms zelfs per toeval de vorm die in het collectieve geheugen is opgenomen. Zeemeermin Ariël uit The Little Mermaid (1989)? Op vroege schetsen (al uit de jaren veertig) was ze nog een mysterieuze brunette. Een mooie aquareltekening toont waarom uiteindelijk toch voor haar vuurtorenrode coupe is gekozen: dat contrasteerde toen het best met het stemmige donkerblauw van de diepzee.

Ruwe animatietekening van Glen Keane voor ‘The Little Mermaid’ (‘De kleine zeemeemin’, 1989). Beeld Disney

Zulk historisch besef kan dienen als tegengif tegen veranderweerstand. Toen Disney bekendmaakte dat de nieuwe Ariël in de liveactionremake (release: 24 mei) zou worden gespeeld door de zwarte actrice Halle Bailey, deelden miljoenen nostalgische Little Mermaid-fans hun onvrede, met de hashtag #NotMyAriel. Maar als Ariël niet altijd een witte, roodharige zeemeermin is geweest, hoeft ze dat ook niet voor altijd te blijven.

In het jaar dat de animatiestudio honderd jaar bestaat, worstelt Disney met tegenvallende resultaten, bezuinigingen en ontslagen, en een wat zwalkende artistieke koers: recente films als Encanto (2021) en Strange World (2022) brachten niet het gehoopte nieuwe elan. Maar soms vind je munitie voor de toekomst door liefdevol te graven in het verleden.

Deze expositie toont in elk geval: veel van de gewenste scherpte, artistieke innovatie en inhoudelijke diepgang ligt in de archieven van de studio allang klaar.

Disney – Telling Timeless Stories loopt tot en met 10 september in het Forum Groningen.