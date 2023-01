Wat als iedereen een superkracht heeft, behalve jij? ‘Extraordinary’ is een coming-of-ageverhaal zonder de zwaarmoedigheid

In een wereld waarin iedereen op zijn achttiende behept wordt met een unieke superkracht, loopt de 25-jarige Jen (Máiréad Tyers) nog zonder rond, en het maakt haar plompverloren in de samenleving. Ze mist bijvoorbeeld kansen op de arbeidsmarkt. Een aardige vondst, die de bedenker van de reeks, de Britse Emma Moran, op gepaste wijze uitmelkt. Jens vriendin en huisgenote Carrie (Sofia Oxenham) bijvoorbeeld is een krachtig medium en kan naar eigen wens en goeddunken eender welke dode tijdelijk bezit doen nemen van haar lichaam, wat haar voor het Londense advocatenkantoor waar ze werkt goud waard maakt om erfeniskwesties te beslechten.

Maar u proeft ook meteen de niet zo subtiele metafoor: die superkrachten – voor zover ik dat nog zo expliciet onder woorden hoef te brengen – staan natuurlijk voor het doel van de jongelui in hun leven. En Jen heeft er geen. Dat kerngegeven had aan nieuwe Disney+-reeks Extraordinary een zwaarmoedige coming-of-agedimensie kunnen verlenen, maar het spreekt dik in het voordeel van de makers dat ze er méér mee proberen te doen dan alleen maar dat en het superkrachtenelement herleiden tot een vanzelfsprekendheid die vooral op de achtergrond speelt.

Boven alles zit er een sympathieke lichtvoetigheid en schaamteloosheid in de reeks, die ongetwijfeld goed zal landen bij de Sex Education- en Euphoria-crowd. Jen beschrijft bijvoorbeeld een aanstaande Tinder-date waarnaar ze vertrekt tegenover haar vrienden als “Zo, ik ga neuken”.

Quarterlifecrisis

Extraordinary is de zoveelste variant op het verhaal van de quarterlifecrisis: de twintiger die niet aan de bak komt en na het wegvallen van alle beschermende structuren uit haar jeugd plotseling het volle gewicht van de wereld op haar tere schouders moet torsen. Dat maakt de reeks natuurlijk herkenbaar voor een welbepaalde leeftijdsgroep, maar dankzij de laag van astrante humor die boven op de vertelling ligt blijft de boel ook prima verteerbaar voor wie die tegelijkertijd wonderlijke en ellendige twintigerjaren al voorbij is.

Het aardigste is Extraordinary in zijn details: soms sluipen er zelfs wat geforceerde superkrachten in het scenario om een klein punt te maken. De jongeman waarmee het hoofdpersonage afspreekt voor die zonet aangestipte onlinedate bijvoorbeeld doet iedereen die hij aanraakt meteen klaarkomen. Wat – zo corrigeert hij haar snel en mag ook haar kat aan den lijve ondervinden – minder prettig is dan je misschien zou denken. Tijdens het voorspel trekt hij zelfs een handschoen aan, want hij wil weten of hij het ook zonder zijn supernatuurlijke kracht kan. Het is gekunsteld en vergezocht, maar het laat ook zien dat de scenaristen hun eigen unieke universum tot in de kleinste uithoeken willen verkennen.

Extraordinary, alle acht afleveringen nu op Disney+.