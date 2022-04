Was knulligheid een kunstvorm, Bert uit ‘De mol’ zou een Vlaamse Meester zijn

Volgens de traditie van het spel was het tiende seizoen van De mol toe aan de aflevering waarin het ongedierte van de groep zich koest houdt in het hoenderhok. “Elke mol wil een niet-verdenkmomentje”, analyseerde Anke, werkzaam als rechercheur en verondersteld te weten hoe een crimineel handelt.

Er werd zowaar geld verdiend – 6.850 euro, wat de winnaar een stap dichter brengt bij een bescheiden horloge – al gebeurde het spijzen van de rekening niet zonder de gebruikelijke onhandigheden. Niet alleen werd de kandidaten gevraagd om in een drinkfles te urineren, een dag nadat Emanuelle niet wist hoe león te vertalen, bleek ze plots tóch vlot Spaans te verstaan. Ze gaf bovendien aan dat “tijdsbesef” niet haar sterkste kant is, wat een mol goed uitkomt tijdens proeven tegen de tijd.

Tijdens de opdracht in het Museo Atlántico van Lanzarote viel het daarnaast op hoe Bert het voortouw blijft nemen en daarbij opmerkelijke steken laat vallen. Was knulligheid een kunstvorm, Bert zou een Vlaamse Meester zijn. “Ik kan beter snoep tellen dan Bert”, zei Nele over de makkelijkste taak die hem tot dusver werd opgelegd. Ik verdenk Bert ervan de mol of een jackrussellterriër te zijn. Tenzij hij een koninklijke kamikazemol is, kan zijn onbezonnenheid en kinderlijk enthousiasme – de Kempenaar lijkt te focussen op het spel en niet zozeer op het ontmaskeren van de mol – hem nog duur komen te staan.

Vooral de tweede opdracht, de raketproef, bracht mij tot nieuwe inzichten. Sven beschikt over een door Grieken geboetseerde resting bitch face, wat mij voordien nooit was opgevallen. Waar Sven de eerste aflevering uitblonk in subtiliteit, zaaide hij plots onrust door de anderen brutaal te bevelen. “Sven is de bolleboos van de groep”, zei Gilles De Coster. Hij zat aan het einde van de opdracht op de beste positie om te mollen, maar daar stak Yens – nochtans geen onbesproken deelnemer – een stokje voor.

Deze derde aflevering leek af te steven op “niet de beste in de geschiedenis van De mol”, maar net wanneer ik dacht dat de genialiteit van de makers een snipperdag nam, kwamen de ingeving om Frank Focketyn de acteerprestaties van de kandidaten te laten analyseren. Anke blijkt vooral geschikt voor een rol in De buurtpolitie en verdenk ik daarom niet langer. En hoewel Sven beter acteert dan Kobe in Thuis denkt Focketyn niet dat de copywriter de mol is.

Focketyn verdacht Nele, wier awardwaardige imitatie van een negentigjarige duivenmelker die al sinds de geboorte rookt beter werd met de week. Door een spierscheur besliste zij echter uit het spel te stappen. Zo verlaat mijn hoofdverdachte De mol, waardoor ik voortaan mijn pijlen richt op sassy Sven en boomknuffelaar Bert.

De mol, elke zondag om 19.55 uur op Play4