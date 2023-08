Warm je stem maar al op: dit zijn de onbetwiste meezingers van Pukkelpop

Pukkelpop bereidt zich voor op een bloedheet festivalweekend én een vierdaagse zangstonde. Wanneer iedereen zijn stembanden aan flarden schreeuwt, wil u natuurlijk niet als liplezende loser achterblijven. Wie een tweede zit wenst te vermijden, helpen we graag op weg met deze geheide meezingers.

Limp Bizkit – ‘Break Stuff’

De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Maar de snelste weg naar een festivalhymne wordt ook al eens geplaveid met afbraak. En daar zijn de ouwe krokodillen van Limp Bizkit toevallig verrassend goed in. Laat de dreinerige puber in jezelf ontwaken met ‘Break Stuff’: “It’s just one of those days where you don’t want to wake up / Everything is fucked, everybody sucks.”

Joost – ‘Friesenjung’

Een sauerkraut-sausje wordt gegoten over happy hardcore, terwijl ‘An Englishman in New York’ van Sting naar de filistijnen wordt geholpen. Alsof gabber geen kwalijk relikwie uit de nineties zou zijn stuurt Joost Klein de snelheidsmeters in het rood en krijgt de jonge garde er een lesje Duits bij. “Bin ein Friesenjung, bin ein kleiner Friesenjung / Und ich wohne hinterm Deich”, luidt het refrein. Oostenrijk en Duitsland gingen al voor de bijl. Kiewit auch?

Billie Eilish – ‘What Was I Made For’

Een tamme gok waar zelfs bookies hun neus voor ophalen: straks heerst vast een nijpend tekort aan Strepsils bij de apothekers in het Hasseltse. En niet eens door de golven van schril meisjesgejuich die tegen het podium zullen stukslaan wanneer Billie Eilish een nieuwe song inzet. Stiekem hopen we dat het wondermooie, intrieste ‘What Was I Made For’ uit de soundtrack van Barbie het grootste koor bij elkaar kan sprokkelen. Ziet u ons dan toevallig een traan wegpinken, weet dan dat hooikoorts nog steeds de ronde doet.

The Subs – ‘The Pope of Dope’

Publiekslievelingen als ‘Music Is The New Religion’, ‘Kiss My Trance’ en ‘The Face of the Planet’ zullen donderdag maar nét iets minder onsterfelijk blijken dan de waanzin uit Walifornia. Wanneer u “ici, c’est la drogue qui vous parle!” hoort, weet u dat de Gentse maniakken van The Subs andermaal op pauselijke audiëntie mogen. Wah-wah-waaaah!

Angèle – ‘Fever’

De embarras du choix regeert bij ‘ta reine’ Angèle. Meezingers in overvloed. Cijfermatig blijft haar duet met Dua Lipa toch veruit haar grootste treffer. “I got a fever, so can you check?”, galmt het infectieuze refrein zaterdagnacht door de wei. Wat je nog bij de Belgische excellentie Angèle kunt checken: méér blitse hits, humor en kitsch.

The Killers – ‘Mr. Brightside’

De legende wil dat The Killers ‘Mr. Brightside’ tijdens hun eerste repetitie schreven. Twintig jaar later blijft die song overeind als onvervalste hymne. Méér nog: vanaf de eerste zin, “Coming out of my cage, and I’ve been doing just fine”, zingt u elke regel tot het eind mee. Zelfs over de bizarre beeldspraak van het refrein lijkt niemand te struikelen: “Jealousy, turning saints into the sea / Swimming through sick lullabies / Choking on your alibis.”

Years and Years – ‘King’

De laatste plaat van Years & Years? Die klonk als een ranzige routineklus. Dat wordt dus even zweten en zuchten op Pukkelpop tot ze de synthpop-banger ‘King’ voorleggen, waarvan het refrein besmettelijker is dan pest. “Oooooh oooh oh, I was a king under your control!”, zingen duizenden dan volmondig mee met Olly Alexander. Zorg dat u bij zoveel royale euforie niet in eenzame ballingschap verkeert. Zó moeilijk memoriseren is het nu ook weer niet.

Bazart – ‘Goud’

Bazart mag zich inmiddels opperbaas van een groothandel in meezingers noemen. Zowat elke single wurmt zich een weg naar je oren. Maar met één welgemikte oneliner tussen hemel en hel slaagde de Nederlandstalige elektropopgroep er al jaren geleden in om een Belpopclassic te schrijven die kan wedijveren met elke Clouseau of Kreuner in dit taalgebied. Wie liever snel naar de hel wil dan traag naar de héééééé-meul, weet alvast waar straks post te vatten.

M83 – ‘Midnight City’

De enige groep in deze lijst waarbij een balkende synth, eerder dan het refrein, door een massaal publiek geadopteerd wordt. Anthony Gonzalez’ hommage aan de lichtjes van Los Angeles kon zo’n tien jaar geleden in de Pyramid Marquee op Werchter al rekenen op een briljant koor, waarna iedereen de synthmelodie van dat nummer nog minutenlang bleef aanhouden.

Brutus – ‘All Along’

De song voerde Studio Brussels Zwaarste Lijst aan en dat zal zich vast laten voelen op Pukkelpop. Behalve als een nucleaire fall-out zou uitbreken of een nieuwe ijstijd aanbreekt, is de kans groot dat Brutus plaatselijk de apocalyps inzet met het hysterische ‘All Along’. Een song waarbij alle gebalde woede van de wereld opeens opwindend klinkt en de elektriciteit die door de boxen gaat meteen ook u van een stroomstoot voorziet.

Tom Odell – ‘Another Love’

Vorig jaar nog een van de vijf meeste gestreamde liedjes in ons land, straks zonder twijfel de garantie op een tranendal en massaal koor op Pukkelpop. De song is al tien jaar oud, maar boette dus kennelijk nog geen spat in aan relevantie. Dat in schrille tegenstelling tot het leeuwendeel van zijn andere songs dus.

Florence + The Machine – ‘Dog Days Are Over’

Aan extatische, vol existentialistische pijn bezwangerde hymnes geen gebrek bij Florence + The Machine. De bezwerende barokpop van ‘Dog Days Are Over’ krijgt u ook nu vast weer niet uit uw kloffie – of haar Victoriaanse gewaad – geschud. Tip voor de lefgozers: probeer haar vooral te ruggensteunen in de hoogste regionen van de toonladder. Altijd een volmaakt plezier voor medestanders.