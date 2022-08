Waren we allemaal maar iets meer als de duikers in ‘Thirteen Lives’, verzucht Ron Howard

Ron Howard legt in Thirteen Lives de focus vooral bij de drie westerse duikers die uiteindelijk met een aan het krankzinnige grenzend reddingsplan komen. Tegelijkertijd maakt de regisseur ook duidelijk hoe honderden mensen van over de hele wereld een bijdrage leverden aan de redding van deze dertien jongens.

Hoe creëer je spanning in een film waarvan iedereen de afloop kent?

“De hele reden om een speelfilm te maken over deze gebeurtenis, is dat we door hoe het is geschreven, geacteerd en gefilmd het publiek directer kunnen raken. Een ervaring die bijna fysiek is, die je beroert, en die hopelijk ook empathie opwekt. En als dat werkt, denk je niet meer na over de afloop, maar leef je van minuut tot minuut mee met elke kleine beslissing, elk spannend moment, de emoties van de personen die je steeds beter leert kennen. Dáár zit de spanning.”

De film benadrukt het belang van gemeenschap en samen optrekken. Hoe belangrijk was die boodschap voor u, juist op dit moment?

“De mensen die dit meemaakten bieden ons een toonbeeld in de ongelooflijke dingen die er mogelijk zijn als mensen samenwerken – als we de kleinzielige politieke verdeeldheid terzijde schuiven, de verschillen vergeten en samen kijken naar een probleem, en zoeken naar een oplossing. En inderdaad, dat leek me juist nu een belangrijk idee om te benadrukken.”

Wat was voor u de grootste uitdaging bij het maken van de film?

“Alle opnamen onder water, dat was echt een steile leercurve. Hoe we de verschillende ruimtes binnen de grot van elkaar konden onderscheiden, hoe we de verschillende duikmomenten de hele film lang visueel interessant konden houden, hoe we die grot overtuigend na konden bouwen op de set, dat was een unieke uitdaging. En we kwamen er al snel achter dat de acteurs zélf moesten duiken – Viggo Mortensen en Colin Farrell stonden daar ook op. En omdat de ruimte zo beperkt was, heb ik ze vaak ook zelf de camera in handen gegeven, zodat ze elkaar konden filmen. Dat heeft echt prachtige beelden opgeleverd.”

De duikers die Mortensen en Farrell in de film spelen, John Volanthen en Rick Stanton, waren ook betrokken als adviseurs. Hoe belangrijk was het om hen erbij te hebben?

“Het was sowieso van groot belang tijdens de research en het schrijven. Voor de opnamen had ik er mijn twijfels over – niet elke acteur zit erop te wachten dat de persoon die hij speelt over zijn schouders meekijkt. Toen ik Apollo 13 maakte, hadden we wel een astronaut als adviseur, maar niet James Lovell zelf. Dat zou voor Tom Hanks, die Lovell speelde, te intimiderend zijn geweest. Je weet vooraf nooit hoe dat kwartje valt, maar Viggo wilde juist per se Rick Stanton ontmoeten, het was voor hem een voorwaarde om aan de film mee te werken. Zo ontstond een heel intieme relatie tussen de echte duikers en de acteurs. Dat ging verder dan alleen training in de techniek van het duiken; het gaat ook over hun psyche en over wat ze voelden tijdens die reddingsactie.”