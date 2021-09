Wanted: wie is toch die sheriff waarover Bob Marley zingt in ‘I Shot the Sheriff’?

Met zijn versie van ‘I Shot the Sheriff’ had Eric Clapton in 1974 een enorme hit. De componist van het liedje was echter not amused.

Nope, Bob Marley kon aanvankelijk niet lachen met de veelvuldige radio-airplay die Claptons versie van ‘I Shot the Sheriff’ kreeg. Tot de royaltycheques in de bus vielen, wellicht. De Jamaicaanse reggaekoning schreef het liedje in een turbulente periode. Marley genoot aan het begin van de jaren zeventig succes in Jamaica, maar slaagde er vooralsnog niet in om in de rest van de wereld door te breken. Pas toen de Britse platenbaas Chris Blackwell zich kwam bemoeien en hem tekende op het Island-label schrok ook het Amerikaanse en Europese publiek wakker.

De keerzijde? Blackwells doorgedreven, hardvochtige professionalisme had groepsleden van Marley’s begeleidingsband The Wailers weggejaagd, zoals Peter Tosh en Bunny Wailer. Vlak voor die ingrijpende veranderingen verscheen in 1973 Burnin’, het zesde album van The Wailers, waarop wereldhits zoals ‘Get Up, Stand Up’ prijkten, evenals ‘I Shot the Sheriff’.

Over de achtergrond van dat laatste liedje bleef Marley altijd op de vlakte. Een outlaw bekent er de sheriff John Brown te hebben neergeschoten nadat die hem zonder reden dood zou hebben willen schieten. ‘Sheriff John Brown always hated me / for what I don’t know’, klinkt het. “Het liedje gaat simpelweg over rechtvaardigheid”, zo verklaarde Marley zich nader. “Eigenlijk wilde ik ‘I shot the police’ schrijven, maar daar zou de Jamaicaanse overheid niet mee hebben kunnen lachen.”

Het is een plausibele uitleg, daar Marley op Jamaica niet zelden tussen politieke opposanten verkeerde die hem elk aan hun zijde wilden. Naar het einde van zijn leven toe nuanceerde Marley die uitspraak in interviews door te stellen dat ‘I Shot the Sheriff’ eigenlijk over boosaardigheid tout court gaat. Over wickedness, zoals hij dat zelf noemde. De sheriff staat er symbool voor de kwade krachten die elk mens in zijn leven moet zien te overwinnen.

Andere bronnen spreken over veel concretere invloeden. Zo zou het liedje geworteld zitten in de Mexicaanse folklegende rond Gregorio Cortez, een populaire volksheld die in 1901 een sheriff zou hebben neergeknald en die na een dertien dagen durende achtervolging door de Texas Rangers zou zijn gearresteerd om uiteindelijk de gevangenis in te vliegen voor... paardendiefstal. Zou best kunnen. “Van in het begin wilden we het nummer laten klinken als een cowboyballad”, zo zei Bunny Wailer in de Marleybiografie So Much Things to Say. Lee Jaffe, een Amerikaanse vriend van Marley, spreekt dan weer van stom toeval: “Het liedje kwam er toen Bob mij mondharmonica hoorde spelen op het strand”, aldus Jaffe. “Bob speelde er gitaar bij en zong ‘I shot the sheriff’ en ik zei schertsend ‘yeah, but you didn’t get the deputy!”, wat Bob heel grappig vond omdat er geen sheriffs zijn op Jamaica. Hij vond het hilarisch dat hij zoiets moest horen van een bleekscheet zoals ik.”

De merkwaardigste interpretatie komt van een van Marley’s ex-liefjes, de Jamaicaanse actrice Esther Anderson. In de documentaire Bob Marley: Making of a Legend beweert ze dat ‘I Shot the Sheriff’ over anticonceptie gaat. Tijdens hun relatie nam Anderson de pil, tot ergernis van de spiritueel ingestelde Marley die vond dat die pillen zijn baby’s vermoordden. De sheriff zou in dat geval symbool staan voor de dokter die Anderson de pillen voorschreef. ‘Every time I plant a seed / He said kill it before it grow’, zo horen we Marley zingen in ‘I Shot the Sheriff’. Zou het?