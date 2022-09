Wanneer zelfs de concertzaal uitgezongen is: ‘We moeten blijven strijden, maar ik zou niet meteen alarm slaan’

‘Ik ben redelijk gechoqueerd door het nieuws over Muziekodroom”, zegt Lode Pauwels van De Zwerver, de muziekclub achter onder meer Leffingeleuren. Hij zegt er meteen bij: “Het was nog de enige echte concertzaal in Limburg.”

Met zijn reactie vat Pauwels de teneur samen van het hele clubcircuit: dat Muziekodroom al zijn personeel heeft ontslagen en vanaf 2023 in een sluimerfase gaat, is een aderlating voor de streek. Ook bij de muzikanten, in Limburg en daarbuiten, kwam het nieuws hard aan.

“De Muziekodroom is wat de Limburgse muziekscene recht houdt”, zei Joachim Liebens van The Haunted Youth, een band die er ook repeteerde, aan Studio Brussel.

“Ze geloven er echt in het belang van ondersteuning van beginnende bands”, reageerde Ilayda Cicek, frontvrouw van ILA, in Het Belang van Limburg. “Ik merk dat andere clubs dat ook wel willen, maar vaak niet meer kunnen.”

Achteraf gezien begon het einde van Muziekodroom al in 2016, toen de Hasseltse zaal geen werkingssubsidies meer kreeg. Dat wil zeggen: geen overheidssteun voor een periode van vijf jaar of langer. Ook Nosta, de vroegere Nijdrop in ­Opwijk, en de Vaartkapoen in Molenbeek vielen toen uit de boot. Nosta stopte er begin 2020 mee, de Vaartkapoen bestaat nog en kreeg intussen onder meer projectsubsidies van de Brusselse regering.

Crowdfunding

Muziekodroom zette vlak na het slechte nieuws een crowdfunding op en kreeg ­later nog projectsubsidies van toenmalig cultuurminister Sven Gatz (Open Vld), die daarmee de historische achterstand van de provincie Limburg op het gebied van cultuursteun wilde wegwerken. Helaas kreeg Muziekodroom daar zijn dagelijkse kosten niet mee gedekt.

In 2020 liep de zaal ook projectsubsidies mis. Humanistische Jongeren Leopoldsburg (HJ), de organisatie achter Pukkelpop, probeerde nog te helpen maar dat was tevergeefs. “Toen was het al te laat om nog een deftig dossier in te dienen voor nieuwe werkingssubsidies”, zei ­Frederik Luyten van HJ Leopoldsburg gisteren. “Corona was de doodsteek. Toen de concertzalen weer mochten openen, viel de ticketverkoop ook nog eens tegen.”

Na Nosta is Muziekodroom al de tweede club die in enkele jaren tijd de deuren sluit, maar Mike Naert van Het Depot in Leuven vreest niet voor het voortbestaan van de concertzalen in Vlaanderen. “Nosta had in Vlaams-Brabant veel concurrentie, onder meer van ons. Dat is toch een andere context”, zegt hij. “Natuurlijk moeten we blijven pleiten voor een sterk en gevarieerd muzieklandschap, maar ik zou niet meteen alarm slaan.”

De andere leden van het Clubcircuit, de koepelvereniging voor middelgrote concertzalen waar ook Muziekodroom toe behoort, dienden wel een dossier in voor werkingssubsidies en kregen zonder uitzondering meer geld dan in 2016. De bedragen werden ook gecorrigeerd voor inflatie.

Wilde Westen in Kortrijk vroeg bijvoorbeeld 708.666 euro, 8,7 procent meer dan ze in 2016 hadden gekregen, en ontving uiteindelijk 725.674 euro, wat neerkomt op nog eens een surplus van 2,4 procent. “Intussen zijn de prijzen wel blijven stijgen en het einde is nog niet in zicht”, zegt Tom Vangheluwe van Wilde Westen in Kortrijk. “De vraag is of we dat nog kunnen opvangen.”

In vergelijking met andere cultuurorganisaties halen concertzalen hun budget maar voor een klein deel uit subsidies. Volgens Patrick Keirsebilck van muziekcentrum Cactus is de verhouding tussen eigen middelen en overheidssteun bij hen 75-25, bij Het Depot gaat het richting 80-20.

Net dat maakt de zalen kwetsbaar, vertelt Mike Naert. “Per definitie is niet alles wat wij doen winstgevend. Wij hebben bijvoorbeeld artists in residence, dat is een investering op de hele lange termijn.”

Kansen geven

“Je hoort soms dat popmuziek te commercieel is voor subsidies, maar waar wij mee bezig zijn, is toch nog iets anders”, vult Lode Pauwels. “We geven de kans aan startende bands om te repeteren en een show te spelen in professionele omstandigheden. Zo’n concert verkoopt niet altijd uit, maar een groep heeft het wel nodig. Zodra ze zonder problemen de grotere zalen vol krijgt, is onze rol eigenlijk uitgespeeld.”

Bovendien staat de verkoop van concerttickets, toch geen onbelangrijke bron van inkomsten, al een tijdje onder druk. Volgens algemeen directeur Tom Bonte verkoopt de Ancienne Belgique vandaag tot 30 procent minder kaartjes dan voor de coronacrisis en Dieter Sermeus van Trix bevestigt dat ze ook in de Antwerpse zaal nog niet op het niveau van voor de pandemie zitten.

“Het is afwachten hoe zwaar de stijgende prijzen zullen wegen op het cultuurbudget van onze bezoekers. Zelf willen we niet zomaar alle tickets en drankjes duurder maken, de missie van Trix blijft om voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te zijn”, aldus Sermeus.

In elk geval moet het gat dat de Muziekodroom nalaat opnieuw worden gevuld, zegt Naert. “Denk maar aan Sound Track, het kansenparcours dat we met Clubcircuit en Vi.be organiseren voor opkomende bands. Muziekodroom was daar als Limburgse gastzaal erg belangrijk. Zo’n plek moet er weer komen voor het talent in steden als Hasselt en Genk, want daar zit veel talent. Wij denken met Het Depot alvast graag mee na over de toekomst.”