Wanneer talent een verzachtende omstandigheid wordt: ‘Ik denk niet dat Lindemann de duivel is’

Rammstein krijgt deze week drie keer moeiteloos het Koning Boudewijnstadion vol, hoewel een onderzoek loopt tegen zanger Till Lindemann. Grensoverschrijdend gedrag is het topje van de ijsberg tegen de groep die van provocatie en pyromane neigingen zijn handelsmerk maakte.

Het wordt steeds heter onder de voeten van Till Lindemann, zanger en voorvechter van de door vuurwerk en voze vuigheid geïnspireerde arena-act Rammstein. Momenteel loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de frontman omwille van grensoverschrijdend gedrag. Verschillende vrouwen beweren dat ze op privéfeestjes na de concerten zijn gedrogeerd en/of geïntimideerd werden om seks met hem te hebben. Et alors? Lindemann gaf je doorheen zijn carrière immers alle munitie om hem op de brandstapel te zetten. Zo penetreerde hij zijn toetsenist Flake – zelf ook geen onbesproken figuur trouwens – anaal met een voorbindpenis, terwijl een afgeladen arena hem moest toezingen: “bück dich, befehle ich dir”.

En verder heeft de zanger het ook al eens over seks terwijl de vrouw in kwestie in de lappenmand ligt door drogerende middelen. De groep is op zijn minst schimmig te noemen, dus waarom zou de vertolker geen stuk stront kunnen zijn? Waarheid en kunst spelen schijnbaar altijd haasje-over in zijn wereld. Wil de waarlijke Till dan nú opstaan voor het tribunaal? Ook voor de fans is het immers steeds moeilijker om hun held te bewieroken. Al staat die twijfel voorlopig niet in de weg van ticketverkoop.

Marilyn Manson

“Hij is ook nog stééds niet veroordeeld, hè?” maakt Bas van der Heiden zich bijvoorbeeld sterk. Al een jaar of twee bestiert hij de fanpagina voor Rammstein in de lage landen. Zo volgt hij alle nieuws over de frontman op de voet, en merkt hij op dat de meeste getuigenissen in drijfzand verzeild raken.

Ook hij wordt vaker aangesproken op het mogelijke wangedrag van zijn muzikale held. “Maar ik heb een enquête gehouden met de vraag of deze hetze het einde van Rammstein zou kunnen betekenen. Eén iemand geloofde van wel, de rest dacht er anders over. Oké, veel durven waarschijnlijk geen averechtse mening te vormen, maar ik geloof echt niet dat het zo’n vaart loopt. Ikzelf zal ook wellicht niet anders naar de muziek luisteren, want ik wil een hele groep niet verantwoordelijk houden voor het gedrag van één persoon. Zelfs al is die de frontman.”

Zanger Till Lindemann in 2016. Beeld Mondadori via Getty Images

Een andere fan, Miguel, laat dan weer weten: “Eigenlijk heeft Till nooit een geheim gemaakt van zijn perverse fantasieën, toch? Zijn lyrics staan er bol van. Wat verwacht je dan als fan? Hetzelfde gaat op bij Marilyn Manson, die ook niemand brave praatjes voorhield. Wanneer je als fan meegaat naar de kleedkamer van zo’n idool, wéét je wel waaraan je begint. Ik wil de betrokken dames niets verwijten, maar als volwassen persoon besef je zeker waaraan je begint wanneer je in hun wereld binnenstapt. Iets anders beweren zou naïef zijn.”

“Ikzelf ben fan sinds ’95,” geeft Van der Heiden verder aan. “En ik heb intussen een half museum bij elkaar met alles wat met Rammstein te maken heeft. Maar ik ben ook geen uil: ik hou alles bij wat er nu over Till Lindemann verschijnt. Vóór alles losbarstte, had ik ook wel mijn vragen bij de filmpjes van Rammstein: sommige clips leken toch net iets te ver te gaan. Wanneer je een video alléén maar op Pornhub kunt releasen, had ik daar mijn bedenkingen bij. Zeker toen ik het filmpje bekeek: zo ga je gewoonweg niet met vrouwen om. Seksueel misbruik valt sowieso niet goed te praten.”

Cognitieve dissonantie

Van der Heiden wil zich evenwel niet uitspreken over wat Lindemann in de privésfeer deed. “Maar ik denk wel dat het een goed idee is om mensen op hun plaats te zetten als ze het te bruin bakken. Bekende mensen als Ali B worden hard aangepakt omdat ze hun boekje te buiten gingen. Zo hoort het maar net. Ik geef toe: ook ik heb even getwijfeld of ik wel fan kon blijven. Daarom volg ik alle nieuws op de voet, samen met mijn vrouw trouwens (lacht). Ik kan er voorlopig mijn vinger nog niet op leggen, maar met een bezwaard gemoed ga ik deze laatste concerten niet tegemoet. Ik geloof dat alles snel zal overwaaien.”

Protest in Wenen. Beeld AFP

Eva, een doorgewinterde fan sinds ‘97, zegt op haar beurt: “Till komt ook uit een gezin waar geweld vaste prik was. Ik heb geen idee of hij die gewelddadige jeugd verheerlijkt dan wel er een persiflage maakt van wat er speelde. Maar we moeten hem voorlopig wel het voordeel van de twijfel geven. Ik denk oprecht niet dat hij de duivel is.”

Volgens moraalfilosoof Stijn Bruers (KU Leuven) is die inschatting niet zo vreemd voor een fan: “Er speelt vaak een soort cognitieve dissonantie mee. Het talent van die artiest is zo groot dat hun slechte eigenschappen een blinde vlek vormen. Je kunt vaak zelfs spreken van morele besmetting: wanneer iemand als mens niet deugt, vinden sommigen de artiest vaak ook niets waard. Het tegenovergestelde geldt net zo goed.” Is talent dan een verzachtende omstandigheid bij artiesten? Elvis legde het ooit aan met minderjarige meisjes, maar de geschiedenis vergaf hem duidelijk meer dan pakweg onehitwonder Gary Glitter of de bezwaarde r&b-held R. Kelly die het net zo goed begrepen had op jonge kinderen. Op eenzelfde manier verdeelt Till Lindemann vandaag de gemoederen. “Bij sekteleiders zie je dat fenomeen ook”, vertelt Bruers. “In de praktijk merk je dat de volgelingen alles slikken, terwijl buitenstaanders duidelijker zien dat er iets niet in de haak is.”

Op 3, 4 en 5 augustus sluit Rammstein zijn Europese tournee af in het Koning Boudewijnstadion. Lindemann speelt op 10 december solo in de Lotto Arena.