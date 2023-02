Wanneer ouderschap een nachtmerrie wordt: na ‘The Father’ zet Florian Zeller trilogie over familiebanden verder ★★★☆☆

Na The Father bouwt de Franse regisseur Florian Zeller verder aan zijn heilige Drievuldigheid met The Son. In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden, gaat zijn tweede langspeelfilm vooral over ouderschap - en dan niet over de schoonheid ervan, maar over de horror die alles overschaduwt wanneer er iets misgaat met je kind.

Op een mislukt huwelijk na lijkt advocaat Peter (Hugh Jackman) zijn zaakjes goed op orde te hebben: een hippe loft in Manhattan, een kantoor met zicht op de Chrysler Building, en een pasgeboren baby met zijn nieuwe vrouw Beth (Vanessa Kirby). In dat drukke, succesvolle bestaan is weinig plaats voor Nicholas (Zen McGrath), zijn zeventienjarige zoon uit zijn eerste huwelijk. Maar wanneer Peters ex Kate (Laura Dern) plots voor de deur staat met alarmerend nieuws over Nicholas’ mentale gezondheid, kan Peter niet anders dan zich over zijn zoon ontfermen.

Jackman speelt Peter als een man met veel goede intenties, maar weinig geduld. Hij wil zo graag een betere vader zijn dan degene die hij zelf gehad heeft (The Father-ster Anthony Hopkins heeft maar enkele minuten nodig om indruk te maken als de bikkelharde patriarch), maar de prestatiedrang zit er bij hem zo diep ingebakken, dat hij de depressie van zijn zoon toch als een falen ervaart. Natuurlijk mag Nicholas het moeilijk hebben - maar niet te erg, en niet te lang.

Huiveringwekkende machteloosheid

The Son mist de visuele virtuositeit die The Father zo meeslepend maakte: toen gebruikte Zeller subtiel veranderende decors om de dementie van het hoofdpersonage voelbaar te maken. In The Son steunt hij haast volledig op het scenario, dat hij adapteerde van zijn eigen theaterstuk Le fils.

Gelukkig onderscheidt dat script zich van een doordeweekse tv-soap door zijn psychologische diepgang. Zeller toont mensen die worstelen met de levenskeuzes van hun ouders, en zich daar al dan niet met succes tegen afzetten. Net zoals Felix van Groeningens Beautiful Boy legt The Son ook de vinger op de huiveringwekkende machteloosheid van ouders om het geluk van hun kinderen te boetseren. Al valt Zellers film toch wat magertjes uit in vergelijking met die van Van Groeningen, al was het maar omdat Zen McGrath niet meteen een Timothée Chalamet is.

Hugh Jackman en Laura Dern weten wel diep te ontroeren. Een droevige tête-à-tête tussen hen, waarin spijt als een dikke regenwolk boven hun restauranttafeltje hangt, bevat een oprechtheid die op enkele andere cruciale momenten in de film ver te zoeken is. Vooral in de laatste act valt Zeller terug op melige, soms ronduit manipulatieve scenariotrucjes. Die hebben een averechts effect: als kijker voel je je niet geraakt, maar gerold.

‘The Son’ speelt vanaf 1/03 in de bioscoop.