‘Wanneer ik door iets word geraakt, wil ik er álles van weten’: singer-songwriter Leslie Feist deelt haar cultuurtips voor de zomer

Leslie Feist was dolblij toen haar dochter werd geboren, maar covid maakte de Canadese zangeres bang. En daar kwam ook verdriet bij, om haar overleden vader. Al die wisselende emoties kwamen samen in Feists nieuwe album Multitudes. Haar persoonlijke voorkeuren lopen al net zo uiteen. ‘Ik heb leren vissen om die kunst door te geven aan mijn dochter.’

Het is frisjes in Los Angeles ten tijde van dit gesprek, en het regent. “Zeldzaam slecht weer eigenlijk, maar beter dan bosbranden”, zegt Leslie Feist (47). De Canadese zangeres heeft een wollen trui aan, zien we via Zoom. Los Angeles is al enige jaren haar woonplaats. Samen met haar man en dochtertje Tihui (3) gaat ze nog wel een paar keer per jaar terug naar haar geboorteland om haar familie en vrienden te bezoeken. “De hele lockdownperiode bracht ik door in Toronto, we voelden ons daar veel meer op ons gemak dan in de Verenigde Staten.”

Tihui was net geboren toen de pandemie uitbrak, vertelt ze. “Ik was eind 2019 net klaar met mijn tournee met Bon Iver, toen het bericht kwam dat ons adoptiedochtertje was geboren. Ik kon mijn geluk niet op. Ik had mijn agenda begin 2020 al een beetje leeg gehouden om voor Tihui te zorgen, en toen brak covid uit. Een rare tijd met wisselende emoties. Aan de ene kant de vreugde van het moederschap, aan de andere kant de angst voor wat er om ons heen in de wereld gebeurde.”

Uitersten in emoties die Feist inspireerden tot Multitudes, zoals haar onlangs verschenen album heet. Het volgt zes jaar na Pleasure en klinkt intiemer dan ooit. “De titel verwijst naar de veelheid aan emoties die ik de laatste jaren heb gevoeld. Behalve de geboorte van mijn dochter moest ik ook de dood van mijn vader twee jaar geleden verwerken.”

Dat deed Feist door liedjes te gaan schrijven, aanvankelijk voor een reeks voorstellingen die ze in Hamburg en in Canada zou geven. “Multitudes heetten die concerten. Steeds een week lang optreden in dezelfde kleine zaal, waarvoor ik speciaal zacht klinkende liedjes had geschreven. Met een mooi surroundsysteem moesten die fluweelzachte nummers worden versterkt, zodat het leek alsof ik de luisteraar in het oor fluisterde. Ik wilde de sensatie bereiken dat je haren rechtovereind gaan staan, omdat ik zo dichtbij kom.”

En dat is gelukt, stelt ze tevreden vast. “Ik kreeg zelf vaak kippenvel van de serene rust en toch ook de directe communicatie met het publiek. Het voelde allemaal heel dichtbij, en ik durfde mezelf veel meer bloot te geven dan bij normale concerten.”

Het was een rare tijd, eind 2021, om weer concerten te gaan geven. “De wereld was net weer een beetje aan het opengaan, en zou rond de jaarwisseling ook weer even op slot gaan. Ik weet nog hoe vreemd het voor iedereen was weer samen in een zaal te gaan zitten en dezelfde lucht in te ademen. Misschien droeg dat ook bij aan de bijzondere sfeer van alle concerten.”

Een beetje gek was het wel. Liedjes schrijven voor een voorstelling die ze pas later op de plaat zou zetten. “Zo had ik nog niet eerder gewerkt. Maar ik wist nu wel precies hoe ik alles wilde toen ik maart vorig jaar de studio in ging.” Het opnemen van het album Multitudes nam slechts enkele maanden in beslag. Ouwe getrouwen als producer Mocky en pianist Chilly Gonzales leverden hun bijdragen. “Chilly is altijd mijn soulmaatje gebleven sinds hij twintig jaar geleden mijn eerste soloalbum Let It Die produceerde. Hij woont helaas al jaren in Duitsland, te ver weg om goed samen te werken, maar gelukkig kon hij wel een bijdrage leveren aan misschien wel mijn meest geslaagde liedje op de plaat, ‘Forever Before’. Hij blijft voor mij de beste pianist die er bestaat.”

Molly Drake. Beeld Squirrel Thing Records

Muziek

Molly Drake

“Ik luister de laatste tijd veel naar klassieke gitaarmuziek. Gewoon wat Spotify me aanbiedt eigenlijk. Zo kom ik de mooiste Argentijnse muziek tegen waarop ik zelf nooit was gekomen. Of Frantz Casseus uit Haïti. Ken je die? Heel mooi, intens melancholiek.

“De mooiste muziek ter wereld is voor mij het album The Tide’s Magnificence van Molly Drake, dat diverse keren is uitgebracht. Zelf koester ik een elpeeversie die ik een keer van een fan kreeg.

“Molly Drake is de moeder van Nick Drake (1948-1974), die natuurlijk weergaloos mooie liedjes schreef voordat hij jong een eind aan zijn leven maakte. Maar ik vind de liedjes van zijn moeder mooier, vooral omdat Molly nooit de bedoeling had ze uit te brengen. Ze schreef haar liedjes voor huiselijk gebruik en familiebijeenkomsten. Haar man nam ze op in de jaren 1950 en 60. Ik vermoed dat ze de banden thuis vaak draaiden en die liedjes moeten de jonge Nick hebben geïnspireerd. Maar zo puur en zuiver als Molly liedjes bracht, heb ik nooit iemand horen zingen.”

‘Apollo en Daphne’ van Bernini, in Borghese-gallerie, Rome. Beeld Mondadori Portfolio/Getty

Beeldende kunst

Gian Lorenzo Bernini (1598-1680)

“Dat Nick Drake muziek ging maken is logisch met zo’n muzikale moeder. Zo lag ook in de lijn der verwachting dat ik iets creatiefs ging doen. Mijn vader Harold Feist was abstract-expressionistisch kunstschilder en ging elke morgen naar zijn atelier. Dat is toch wat anders dan elke dag naar kantoor gaan.

“Van huis uit had ik al een radar voor kunst meegekregen, maar de ontdekking van het werk van Bernini in Rome was een klap in het gezicht. Zijn beeldhouwwerken zijn magnifiek. Ik weet nog dat ik zijn reusachtige Apollo en Daphne voor het eerst zag. Daar kun je helemaal omheen lopen en elk detail is perfect. Daphne wordt door Apollo achtervolgd en verandert in een boom. Die transitie is adembenemend goed te zien. En dan haar huid, zo glad. Of die aderen: dat een mens zoiets moois kan maken.

“Er zit in het marmer een verhaal verwerkt met de lengte van een roman. Zo knap. Bernini was de eerste artiest van wie ik alles wilde weten, hij heeft me de ogen voor kunst geopend.”

Louvre. Beeld LightRocket via Getty Images

Museum

Louvre, Parijs

“Ik heb zo’n vijf jaar in Parijs gewoond. Daar fietste ik dagelijks langs geweldige musea, maar ik dacht altijd: ach, dat Louvre zie ik later nog weleens. Ik woonde er al drie jaar toen mijn vader op bezoek kwam en me meesleepte naar het Louvre. Heel gek, ik wist natuurlijk dat hij zelf schilderde, maar niet dat hij daarvoor leraar kunstgeschiedenis was. We waren geloof ik nooit samen naar een museum geweest en nu ging hij alles uitleggen, en had op alles commentaar.

“Hij leerde me veel over bijvoorbeeld Caravaggio en het licht van Vermeer, informatie die ik altijd heb onthouden. Achteraf vind ik het jammer dat ik nooit les van hem heb gehad. Maar waarom zou hij zijn beroep met zijn dochter delen? We praatten thuis over van alles, maar juist niet over schilderkunst. Toch ben ik sinds ons bezoek aan het Louvre, waar ik sindsdien vaak geweest ben, anders naar schilderijen gaan kijken.”

Elena Ferrante, ‘Het verhaal van het verloren kind’. Beeld RV

Schrijver

Elena Ferrante

“Mijn favoriete schrijver? Die heb ik niet. Ik lees best veel, vind ik, maar als ik nu naar mijn boekenkast kijk, zie ik vooral boeken over opvoeden, dat zal wel met mijn huidige leven als kersverse moeder te maken hebben.

“Recente ontdekkingen zijn Sally Rooney van dat heerlijke boek Normal People en vooral Elena Ferrante. Die vier Napolitaanse romans over vriendschap vind ik fenomenaal. Wat me ook bevalt is het mysterie dat nog altijd om haar heen hangt. Ferrante is een pseudoniem, zoveel weten we. Ze zou 80 jaar zijn, maar het is nog altijd onbekend wie er achter die naam schuilgaat. Tenminste, toen ik vorige week op Google keek, was het mysterie nog altijd niet opgelost. Dat moet zo blijven, vind ik.

“Mijn liefde voor romans ontstond toen ik in Parijs woonde. Best laat dus. Daar was eigenlijk maar één boekhandel waar ze een grote Engelstalige collectie hadden. Maar ik pendelde vaak op en neer naar Londen en bij Waterloo Station was aan het water een kraampje waar ze Penguin Classics voor een pond verkochten. Dat heb ik helemaal leeggekocht en ik las alles van Charles Dickens tot John Steinbeck. De grote klassieke Britse en Amerikaanse romans heb ik in korte tijd verslonden. Maar nu lees ik vooral hedendaags werk zoals van Ferrante en Rooney.”

‘Women Talking’ van Sarah Polley. Beeld FILMGRAB

Film

Women Talking (Sarah Polley, 2022)

“Ik heb niet zoveel met film. Ik kijk tijdens het eten en ben een dag later al vergeten wat ik heb gezien. Maar dat kan net als met mijn liefde voor literatuur en klassieke muziek omslaan. Ik word op een bepaald moment door iets geraakt en wil er dan ineens alles van weten. Ik zag laatst een film die me is bijgebleven. Women Talking is best een rare film om erdoor verliefd op cinema te worden, toch denk ik dat dit bij mij is gebeurd.

“Er gebeurt hoegenaamd niks in die film. Een paar vrouwen discussiëren twee uur lang over serieuze zaken, dat is het. Maar Women Talking kreeg niet voor niets een Oscar voor het scenario. Je blijft volkomen gebiologeerd kijken en luisteren naar de filosofieën die worden ontvouwd. Women Talking gaf me voor het eerst het gevoel dat ik meer van het leven leer als ik de film vaker terugzie. Je zult zien dat ik over een jaar ineens alles over de filmkunst weet, want zo werkt dat bij mij.”

Indiase thali-schotel. Beeld Getty Images

Eten

Oosters

“Ik hou van simpele gerechten. Groenten gebraden op de barbecue, gewoon wat voorhanden is. Nee, geen vlees. Vooral de Indiase keuken kan goed zonder vlees. Net als in de Thaise keuken, die me ook goed bevalt, gaat het om de kruiden. Ik ben dol op complexe smaken die ontstaan door veel soorten specerijen met elkaar te mengen.

“Geen idee hoe ze die mooie, veelkleurige smaken bereiden, maar net als bij Ferrante: ik hoef dat ook niet te weten. Mijn dochter wil graag leren wat ze eet. Zelf was ik nooit zo geïnteresseerd in vissen, maar ik vind nu dat Tihui moet weten hoe je ze vangt en bereidt. Zo leert ze omgaan met een ander leven. Ik heb leren vissen om die kunst door te geven aan mijn dochter. Jagen om vlees te eten gaat me dan weer te ver.”

Lake Huron. Beeld Universal Images Group via Getty

Vakantie

Lake Huron, Canada

“Vissen heb ik geleerd bij Lake Huron, al jaren mijn favoriete vakantiebestemming. Het is een van de vijf Great Lakes tussen de Verenigde Staten en Canada en er is daar eigenlijk helemaal niks. We hebben een hutje, alleen bereikbaar door er met de boot in 45 minuten naartoe te varen. Er is geen elektriciteit, water pompen we uit het meer en zuiveren we. We stoken zelf vuur en nemen blokken ijs mee, waar we drie dagen plezier van hebben. Leven in isolement vind ik heerlijk.

“Ik vind het hier in L.A. zo fijn omdat ik 20 minuten van de zee én 20 minuten van de bergen zit. Leven in de grote stad is aangenaam, zeker gezien het werk dat ik doe, maar ik vlucht graag de rustige natuur in.

“Een rustigere plek dan ons hutje bij Lake Huron is er niet. Het gevoel dat wanneer je daar een steen aanraakt je zeker weet dat die minstens tienduizend jaar oud is, maakt me intens gelukkig.”

Blake Mills. Beeld Getty Images

Muziek

Blake Mills

“Ik moet tot slot multitalent Blake Mills noemen. Hij speelt gitaar op Multitudes en produceerde mee enkele nummers. Zijn naam duikt de laatste tijd veel op. Hij werkte met Bob Dylan en maakte in 2020 een prachtig soloalbum, Mutable Set. Toen we aan Multitudes werkten, was hij ook bezig met muziek voor de tv-serie Daisy Jones & The Six en werkte hij aan zijn eigen nieuwe plaat. Ik voorspel dat het nieuwe album van Blake Mills geweldig gaat worden. Noteer dat maar als mijn supertip.”