Wankele toren als eerbetoon aan Leonard Cohen, wonderlijk versierd ★★★☆☆

Cohen vond andermans versies van zijn liedjes algauw te overladen, vindt Klein. Dat weerhield die laatste evenwel niet om de krenterige Casio-riedeltjes waarop Cohen zijn gedichten soms plakte in te wisselen voor weelderige arrangementen. Het lijkt zelfs soms alsof de jazz noir van David Bowies zwanenzang Blackstar als blauwdruk diende voor dit eerbetoon.

Vocaal is de plaat dan weer een ander paar mouwen. “I was born with the gift of a golden voice”, bromde Cohen ooit in ‘Tower of Song’. Iedereen wist dat het zelfspot betrof: het publiek lachte en klapte elke avond plichtsgetrouw na die regel. De bard had anderen nodig om zijn songs breder te verspreiden. Jeff Buckley deed dat met verve in ‘Hallelujah’, Herman van Veen loodste ‘Suzanne’ naar de lage landen en Johnny Cash blies met zijn laatste ademtocht ‘Bird on the Wire’ de geschiedenis in. Minder snel ben je onder de indruk van de gastenlijst op Here It Is. Gregory Porters gezwollen voordracht in ‘Suzanne’ staat tot aan de oksels in pathos. Motregen fezelt over ‘Hallelujah’ dat door een tranerige Sarah McLachlan wordt gesmoord. En ook David Gray neuzelt zich de vergetelheid in.

Master of gloom

De Toren van Cohen wankelt gelukkig niet alleen. Het is ontroerend hoe Peter Gabriel zich tegen de sonore bariton van de Master of Gloom aanschurkt in de elegant gearrangeerde titelsong. En ook Iggy Pop gaat Leonard Van Grauwel met gruizige stem achterna in ‘You Want It Darker’. Deze jazzversie gaat net zo goed door merg en been, waarbij Iggy zich in de schaduw van een grillige sax ophoudt tussen grommend parlando en samenzweerderig gefluister. Soulqueen Mavis Staples tilt ‘If It Be Your Will’ dan weer naar hymnische hoogte met gospel.

Schamper stelde Cohen in de begeleidende lp-teksten van het eerdere coveralbum I’m Your Fan: “Het is fijn om te weten dat mijn liedjes op deze manier langer meegaan, net zoals een Volvo.” Ofwel: een degelijke auto die een half leven blijft tuffen. Zo lang is deze hommage vast geen draaibeurten gegund. Maar komende winter zullen de meeste covers u moeiteloos kunnen verwarmen.

Here It Is: A Tribute to Leonard Cohen verschijnt 14/10 bij Blue Note.