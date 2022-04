Wandeling door de ‘human zoo’: Bad van Marie laat je kijken naar het menselijk beestje ★★★☆☆

Bad van Marie maakt al sinds 2001 locatietheater, met de toeschouwer als actieve deelnemer. De eerste tien jaar speelde artistiek leider Peter Boelens uitdrukkelijk op de verwarring tussen fictie en realiteit – in succesvoorstellingen als win-een-auto.com (2007) was de val zo briljant opgezet dat een volledig publiek geloofde dat de gedroomde auto binnen bereik lag. Naarmate de bekendheid van het gezelschap groeide ging die artistieke insteek tegenwerken, omdat het publiek zich steeds moeilijker liet misleiden.

Vandaag zet Bad van Marie vooral in op ervaringstheater met een maatschappijkritische lading – al is het spel met fictie en realiteit nooit ver weg, ook niet in Human Zoo. Bij de ingang van de Antwerpse Zoo krijgen we een koptelefoon. Een stem gidst ons van het dierenpark naar en door de verschillende niveaus van het Centraal Station. Dat is op zich al een betekenisvolle reis: de architecturale pracht van Antwerpen-Centraal illustreert hoe de mens zich, vanuit zijn dierlijke staat, evolutionair boven de andere dieren heeft verheven. Dankzij strategieën als imitatie, samenwerking, leiderschap maar evengoed door koppig individualisme.

Jackpot

Toch is Human Zoo geen lofzang op het genie van de mens, want er is ook verlies. In de eerste plaats: van aandacht. Op gezette tijden worden we aangemaand stil te staan en de bedrijvigheid in het station te observeren. Maar we zijn nog meer dingen verloren gegaan: geduld, spontane contacten, headspace. De publieke ruimte die het station dient te zijn, en waar we ooit mijmerden over verre bestemmingen, is vandaag een commerciële jackpot waar je van donut naar koffieautomaat wordt gelokt. Zeg mij wat je consumeert, en ik zeg wie je bent.

Dat is geen vernieuwende analyse, maar Bad van Marie laat je op een slimme manier niet alleen denken over, maar ook ervaren wat het probleem is. Zoals wanneer via de kleine interacties met de andere wandelaars – die elk hun rol vervullen in jouw particuliere ‘toneelstuk’ – eindelijk gebeurt wat in die op efficiëntie gerichte ruimte ontbreekt: oogcontact maken, hulp bieden. Alleen verlopen deze contacten natuurlijk niet spontaan, maar op strikte aanwijzing van ‘de stem’.

Hierin schuilt de ironie van dit concept: de extreem strak geregisseerde vorm van de audiotour (het moet een logistieke hel geweest zijn om al die parcours op elkaar te laten aansluiten) laat juist níét datgene toe wat Bad van Marie tussen de regels door bepleit: een vrij bewegen door de ruimte, een vrijheid van denken en handelen zoals het dier die nog bezit. Human Zoo is in die zin een geslaagde en gelaagde metafoor over het verlies dat de mens lijdt in deze kapitalistische samenleving, maar laat tegelijkertijd na om ons daar concreet van te bevrijden.

Nog op 30/4 en 7/5 in Antwerpen, badvanmarie.be