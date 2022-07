‘Wandelboeken: er is geen houden aan’: toppers en tegenvallers bij Boekhandel Walry

Welke boeken lopen momenteel goed bij jullie?

“Wij zijn gespecialiseerd in Spaanse en Italiaanse literatuur. Elvira Lindo hadden we al langer in het Spaans, maar nu is er ook een boek van haar vertaald, Open hart, dat over haar jeugd gaat en over weggestuurd worden naar een tante waar ze zich niet thuis voelde. Dat doet het heel goed, net als Franco Faggiani’s Soms zou ik de wind willen zijn, dat uit het Italiaans is vertaald.

“Voorts zijn we altijd op zoek naar boeken met bijzondere ­illustraties, prentenboeken dus, maar ook mooi geïllustreerd proza. Een knap voorbeeld daarvan dat niet in onze top tien staat, is Heike Sofia Villavicencio Rammeloos Anna en de dromenmaker. Andere aanraders zijn Ik win nooit iets van Ruth De Jaeger en Jub en zijn traan van Astrid Verplancke.

Brenda Vanhoutte: 'Meg Rosoff heeft me nog nooit teleurgesteld.' Beeld RV

“Ook onze nummer één is een rijkelijk geïllustreerd boek, The Lost Soul, van Nobelprijswinnares Olga Tokarczuk en illustratrice Joanna Concejo. Het gaat over een man die vergeten is dat de kleine dingen in het leven soms het waardevolst zijn en dat geleidelijk aan ontdekt. Het is echt een prachtig boek dat als zoete broodjes verkoopt, ook omdat het een mooi cadeauboek is.”

Ziet u bepaalde trends in de verkoop?

“Ongetwijfeld het enorme succes van natuurboeken en bij uitbreiding wandelboeken. Het begon allemaal met Raynor Winns Het zoutpad, en sindsdien is er geen houden meer aan. Zelf vind ik de Terloops-reeks van uitgeverij Van Oorschot een aanrader. Ieder jaar verschijnen een viertal boekjes, van de hand van bekendere auteurs, die de lezer meenemen op een wandeling. In het recentste is dat Sander Kollaard, die in Zweden woont.”

Van welk boek had u meer verwacht?

“Van Caro Van Thuynes Hier begint de natuur. Nu loopt het goed, maar het heeft lang geduurd. Toen ik het boek aangekondigd zag staan, kocht ik er meteen een stapel van in. Alles zat goed aan dat boek, vond ik: de tekst, het beeld, de uitvoering. Het plaatje klopte, maar nee dus. Hoe komt dat toch, vraag ik me dan af.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“Boven op mijn reiskoffer liggen twee boeken, De grote zomer van Ewald Arenz, waar ik al in begonnen ben en waarin ik zo snel mogelijk wil verderlezen, en Meg Rosoffs Dat soort vrienden. Waar het over gaat, weet ik niet, en dat doet er ook niet toe want Rosoff heeft me nog nooit teleurgesteld.”

Top 10 best verkochte boeken bij Walry

1. Olga Tokarczuk en Joanna Concejo, The Lost Soul

2. Jean-Jacques Sempé, Het geheim van Raoul Taburin

3. Frans de Waal, Anders

4. Zora Del Buono, De maarschalk

5. Jean-Claude van Rijckeghem, Onheilsdochter

6. Lisa Weeda, Alexandra

7. Sander Kollaard, Lentehonger

8. Franco Faggiani, Soms zou ik de wind willen zijn

9. Stefan Zweig, Het land tussen de talen

10. Elvira Lindo, Open hart

